Économie

Le PM approuve la stratégie nationale en matière de normes pour la période 2026-2035

La stratégie prévoit un système de normes moderne et ouvert, ancré dans les standards internationaux, qui servira d’infrastructure institutionnelle souple, d’outil politique et de pilier technique à la gouvernance de l’État.

Production d'électricité à la centrale thermique de Nghi Son 2, dans le quartier de Nghi Son, province de Thanh Hoa. Photo : VNA
Production d'électricité à la centrale thermique de Nghi Son 2, dans le quartier de Nghi Son, province de Thanh Hoa. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Lê Minh Hung a approuvé la stratégie nationale vietnamienne en matière de normes pour la période 2026-2035, définissant ainsi un plan d’action décennal visant à aligner la réglementation nationale sur les références internationales.

Cette stratégie prévoit un système de normes moderne et ouvert, ancré dans les standards internationaux, qui servira d’infrastructure institutionnelle souple, d’outil politique et de pilier technique à la gouvernance de l’État. Elle positionne également les normes comme un moteur d’innovation, de transformation numérique, de transition écologique et de développement durable.

Elle vise à créer un écosystème de normes synchronisé qui associe métrologie et gestion de la qualité, tout en impliquant davantage les entreprises, les instituts de recherche, les universités et les organisations sociales dans l’élaboration et l’application des normes. Ce plan renforce également les capacités institutionnelles, la formation de la main-d’œuvre et la coopération internationale afin de donner au Vietnam un rôle proactif dans l’élaboration des normes mondiales et l’amélioration de la compétitivité nationale.

Objectif d’harmonisation à 75% d’ici 2030

Le Vietnam vise à harmoniser 75 % de ses normes nationales avec les normes internationales, régionales ou des pays développés d’ici 2030.

Cette stratégie vise également une compatibilité totale entre la classification des normes nationales vietnamiennes et les catégories de niveau 2 de la Classification internationale des normes (CIN) de l’Organisation internationale de normalisation (ISO).

Dans les technologies stratégiques et les secteurs économiques clés, le Vietnam ambitionne d’être représenté dans 60 % des comités techniques pertinents de l’ISO, de la Commission électrotechnique internationale (CEI) et de l’Union internationale des télécommunications (UIT).

Les comités de normalisation vietnamiens devraient également intégrer les groupes d’experts de la CEI dans les domaines liés au développement des villes intelligentes.

L’objectif est d’obtenir 50 000 certifications de conformité aux normes et réglementations techniques par an afin d’améliorer la productivité, la qualité et la compétitivité des produits vietnamiens.

La moitié des nouvelles normes vietnamiennes devront impliquer les parties prenantes issues des entreprises, des associations, des instituts de recherche et des universités. Au moins 50 000 petites et moyennes entreprises auront accès aux normes vietnamiennes et les adopteront grâce à une aide financière, des formations sur site et des services de conseil sectoriels.

Formation de 5.000 spécialistes de la normalisation

Cette stratégie vise à former 300 experts capables de participer à l’élaboration de normes internationales ou d’intégrer les comités techniques des organismes de normalisation internationaux et des pays développés.

Elle ambitionne également de dispenser une formation professionnelle en normalisation à au moins 5 000 fonctionnaires, agents du secteur public et employés de divers organismes, organisations et entreprises, notamment dans les secteurs clés. La normalisation, la métrologie et la gestion de la qualité seront intégrées aux cursus d’au moins 50 universités et écoles professionnelles spécialisées en ingénierie, technologie et économie.

Le Vietnam va réformer en profondeur son système de normes pour les technologies numériques et les données, en favorisant l’harmonisation avec les normes internationales et régionales en matière d’intelligence artificielle (IA), d’Internet des objets, de mégadonnées, de chiffrement, de centres de données et de technologies numériques émergentes.

Une centaine de nouvelles normes vietnamiennes sont prévues afin de constituer un socle technique solide pour la technologie, l’innovation, la transformation numérique et la transition écologique.

Les normes comme levier politique et moteur de croissance

Les comités techniques vietnamiens ambitionnent d’assumer des rôles de leadership ou de secrétariat au sein d’un ou deux comités techniques ou groupes de travail d’organismes internationaux de normalisation, dans les secteurs où le Vietnam possède des atouts.

Le Vietnam prévoit également de piloter ou de codiriger deux ou trois projets internationaux de normalisation dans les domaines des technologies stratégiques, des produits technologiques et des secteurs économiques clés.

Au moins 20 accords de coopération en matière de normalisation avec des pays et des organisations internationales devraient être signés et mis en œuvre.

Le Vietnam doit également se conformer pleinement et en temps voulu aux obligations de notification et d’enquête relatives aux obstacles techniques au commerce, conformément à l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (OTC), à l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

De nouveaux mécanismes permettront d’évaluer l’impact technique des normes et réglementations vietnamiennes sur le commerce, tandis que des bases de données sur les obstacles techniques sur les principaux marchés seront créées pour soutenir les exportateurs.

Objectif d’harmonisation à 80 % d’ici 2035

D’ici 2035, le Vietnam prévoit que 80% de ses normes soient harmonisées avec les normes internationales, régionales ou des pays développés afin de faciliter l’accès de ses produits aux marchés. Jusqu’à 60% des normes vietnamiennes seront élaborées en fonction de la demande réelle des principaux marchés.

De plus, 30% des nouvelles normes élaborées durant cette période devraient servir les secteurs technologiques émergents, notamment les technologies stratégiques, l’économie numérique, l’économie verte et le développement durable.

Le Vietnam s’est fixé pour objectif que 10% des activités scientifiques et technologiques liées à l’innovation contribuent à l’élaboration de ses normes.

Pour les secteurs technologiques stratégiques et les industries clés, le Vietnam ambitionne de siéger à 100% des comités techniques correspondants de l’ISO, de la CEI et de l’UIT, et de diriger ou codiriger 5 à 10 projets de normalisation internationaux.

Favoriser une croissance nationale durable

L’objectif est d’atteindre une moyenne annuelle de 70 000 certifications de conformité afin de stimuler la productivité, la qualité et la compétitivité.

Les exigences normatives devraient être intégrées à environ 70 % des stratégies, plans et programmes de développement sectoriels, consolidant ainsi le rôle des normes vietnamiennes comme outil de coordination et d’orientation pour une croissance nationale durable.

Le Vietnam prévoit également de convertir l’intégralité de son système de normes à des formats compatibles à l’échelle internationale et lisibles par machine, avec au moins 80% des normes des secteurs prioritaires conformes aux principes des normes SMART IEC/ISO.

Cette transition constituera le socle technique de la transformation numérique nationale, des passeports numériques de produits et des contrôles de conformité automatisés.

La décision définit 10 groupes de travail pour les ministères, les agences et les collectivités locales. Ces groupes auront pour missions de moderniser les cadres institutionnels, les politiques et les infrastructures ; de stimuler l’innovation et la transformation numérique par le biais des normes ; de renforcer l’application et le respect des normes ; de développer les compétences de la main-d’œuvre ; de gérer les obstacles techniques au commerce et d’assurer la transparence technique ; d’aider les PME à adopter les normes ; et de mutualiser les ressources financières pour les activités de normalisation. - VNA

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#stratégie nationale en matière de normes pour la période 2026-2035
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