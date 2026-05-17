Le Vietnam accueillera un grand forum international sur la production animale durable

Hanoï (VNA) – Selon l’Association vietnamienne d’élevage (Animal Husbandry Association of Vietnam - AHAV), le Vietnam accueillera le 21e Congrès des sciences animales de l'Association Asie-Australasie des sociétés de production animale (Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress - AAAP).



Cet événement d’envergure internationale, qui se tiendra à Hanoï du 28 au 31 octobre 2026, marquera un jalon important 18 ans après la première organisation réussie de ce forum par le Vietnam en 2008.



Selon le Dr Nguyen Xuan Duong, président de l’AHAV, l’AAAP 21 constituera non seulement un forum académique prestigieux réunissant scientifiques, experts, entreprises et organisations internationales du monde entier, mais aussi une opportunité pour le Vietnam d’affirmer son rôle dans une agriculture moderne, verte et durable.



Placée sous le thème central de « Production animale durable » (Sustainable Animal Production), cette édition abordera 14 thématiques couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, de la génétique et de la nutrition à la gestion numérique, l’élevage intelligent et le bien-être animal.



Le congrès devrait réunir entre 1.300 et 1.500 délégués, dont environ 500 scientifiques, experts et dirigeants d’entreprises internationales de premier plan.



L’Institut international de recherche sur l’élevage (International Livestock Research Institute - ILRI) a salué les préparatifs de l’AHAV et s’est engagé à soutenir l’organisation de séminaires techniques tout en mobilisant des ressources scientifiques de haut niveau.



Afin d’assurer le succès de l’événement, l’AHAV mise sur une coordination étroite avec plusieurs instituts, universités et entreprises nationales, l’Université nationale d'agriculture du Vietnam (Vietnam National University of Agriculture - VNUA) étant pressentie comme partenaire clé.



La professeure-docteure Nguyen Thi Lan, directrice de la VNUA, a souligné que l’AAAP 21 offrira aux établissements nationaux de formation et de recherche, ainsi qu’aux entreprises vietnamiennes du secteur, un accès privilégié aux nouvelles tendances technologiques mondiales, favorisant ainsi l’innovation et le renforcement de la qualité des ressources humaines. -VNA

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