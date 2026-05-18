Économie

Maîtriser le "jeu" technologique des véhicules électriques vietnamiens

Face à l'instabilité des combustibles fossiles, la transition vers l'énergie propre est impérative pour garantir la sécurité énergétique et le développement durable.

Des bornes de recharge pour véhicules électriques VinFast ont été installées sur l'ensemble du site de la résidence CT1, près de l'hôpital 103, afin de répondre aux besoins des résidents. Photo : VNA
Des bornes de recharge pour véhicules électriques VinFast ont été installées sur l'ensemble du site de la résidence CT1, près de l'hôpital 103, afin de répondre aux besoins des résidents. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La promotion de la production et de l'utilisation des véhicules électriques (VE) ne constitue pas seulement une tendance inévitable de la transition énergétique, mais représente également un levier stratégique permettant au Vietnam de maîtriser les technologies de pointe. Dans ce contexte, l'augmentation du taux de localisation est considérée comme la "clé" pour que les entreprises nationales s'intègrent profondément dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et s'auto-suffisent en matière d'énergie.

Face à l'instabilité des combustibles fossiles, la transition vers l'énergie propre est impérative pour garantir la sécurité énergétique et le développement durable.

Selon Pham Van Quan, directeur adjoint du Département de l’industrie au ministère de l’Industrie et du Commerce, le véhicule électrique est bien plus qu’un simple moyen de transport : il constitue un véritable nouvel écosystème industriel. Fort de son expérience d’utilisateur depuis 2022, il estime que la fiabilité des moteurs et les performances opérationnelles ont dissipé les doutes initiaux, comparant cette évolution au passage historique du téléphone classique au smartphone.

Contrairement aux idées reçues sur une dépendance excessive aux composants importés, les chiffres montrent des avancées notables. Fin 2025, le Vietnam avait déjà mis en place 28 normes et réglementations relatives aux bornes de recharge et aux batteries, tandis qu’un cadre juridique complet devrait être finalisé au troisième trimestre 2026. Le taux de localisation de VinFast a atteint environ 60 % fin 2025 et devrait grimper à 80 % une fois l’usine de batteries de Ha Tinh pleinement opérationnelle.

Le Vietnam maîtrise désormais des technologies clés telles que les moteurs et les batteries, les composants à plus forte valeur ajoutée. Ce rythme de développement contraste avec celui des entreprises d'investissement direct étranger (IDE) dans le secteur automobile traditionnel, dont le taux de localisation stagne entre 10 và 15 % après des décennies.

Selon Hoang Ha, directeur général de la division motos électriques de VinFast au Vietnam, l’ambition de l’entreprise est de construire un écosystème de mobilité verte durable. Grâce au déploiement de 150 000 points de recharge et au plus vaste réseau de distribution du pays, VinFast entend rendre l’accès aux véhicules électriques plus simple et attractif, tout en consolidant son rôle de leader dans l’écosystème industriel vietnamien des véhicules électriques.

Afin de soutenir l’essor de l’industrie des véhicules électriques, le ministère de l’Industrie et du Commerce a déployé un ensemble de politiques en faveur des industries de soutien, notamment à travers le décret 205/2025/NĐ-CP modifiant et complétant le décret 111/2015/NĐ-CP sur le développement des industries de soutien. Ces mesures visent à renforcer la durabilité, la compétitivité et la structuration d’un écosystème industriel national.

Les dispositifs actuels figurent parmi les plus avantageux, avec des incitations fiscales et foncières importantes, dont une exonération d’impôt pendant les quatre premières années et des réductions fiscales durant les neuf années suivantes. Le ministère applique également des critères stricts afin de protéger et de promouvoir les entreprises vietnamiennes. Actuellement, près de 700 entreprises participent déjà à la chaîne de production de VinFast.

Le Dr Vo Tri Thanh, directeur de l’Institut de stratégie de marque et de compétitivité, souligne que le succès réside dans la maîtrise de la mécanique de précision, des logiciels và de l'économie circulaire.

Avec l’achèvement du cadre juridique relatif aux stations de recharge prévu pour le troisième trimestre 2026, le Vietnam consolide une infrastructure essentielle au développement d’un écosystème complet des véhicules électriques. La combinaison de politiques de soutien adaptées, de la maîtrise technologique, d’infrastructures modernes et d’un environnement concurrentiel sain constituera un levier clé pour permettre à l’industrie vietnamienne du véhicule électrique d’accélérer son essor et de contribuer aux objectifs de croissance verte et de neutralité carbone à l’horizon 2050. -VNA

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