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Transition écologique : une voie incontournable vers le développement durable

Dans un monde de plus en plus affecté par le changement climatique, l’érosion de la biodiversité et la pollution croissante, la transition vers une économie verte n’est plus une option, mais une nécessité urgente. Le Vietnam n’échappe pas à cette réalité.

Ces dernières années, la croissance économique rapide du pays a permis d’améliorer sensiblement les conditions de vie de la population. Cependant, elle a également exercé une pression accrue sur les ressources naturelles et l’environnement. La pollution de l’air dans les grandes villes, la réduction des superficies forestières naturelles ou encore la surexploitation des ressources deviennent des phénomènes de plus en plus visibles et préoccupants.

#Transition écologique #changement climatique #érosion de la biodiversité #économie verte
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