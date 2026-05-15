Transition écologique : une voie incontournable vers le développement durable

Ces dernières années, la croissance économique rapide du pays a permis d’améliorer sensiblement les conditions de vie de la population. Cependant, elle a également exercé une pression accrue sur les ressources naturelles et l’environnement. La pollution de l’air dans les grandes villes, la réduction des superficies forestières naturelles ou encore la surexploitation des ressources deviennent des phénomènes de plus en plus visibles et préoccupants.
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Projet de téléphérique : une transformation du paysage touristique historique de Dien Bien
Une cérémonie de mise en chantier du projet de complexe de téléphérique et de tourisme culturel et historique de Dien Bien Phu a eu lieu le 10 mai, dans la commune de Muong Phang, à Dien Bien.
Hô Chi Minh-Ville fait renaître ses théâtres traditionnels
Malgré le passage du temps, les théâtres traditionnels de Hô Chi Minh-Ville poursuivent leurs efforts pour préserver et revitaliser leurs activités. La relance des œuvres classiques ainsi que l’intégration du patrimoine dans l’éducation et le tourisme témoignent de la vitalité des arts traditionnels au cœur de la métropole.
Le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam ouvre un nouveau chapitre de renouveau
Le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam pour le mandat 2026-2031, organisé à Hanoï du 11 au 13 mai, constitue un événement politique et social majeur illustrant la force du grand bloc d’unité nationale dans cette nouvelle étape de développement du pays. Il se tient peu après le succès du 14e Congrès national du Parti ainsi que des élections de la 16e Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031.
Transition numérique : Hô Chi Minh-Ville modernise la gestion foncière, Dong Thap renforce la surveillance de ses forêts
Hô Chi Minh-Ville s’emploie actuellement à lever les principaux obstacles afin de passer des dossiers fonciers papier au format électronique, avec pour ambition de permettre aux citoyens d’effectuer leurs démarches entièrement en ligne.
"Nuit des lanternes" : une nouvelle expérience nocturne illumine le lac Hô Van à Hanoï
Pensée comme une expérience immersive mêlant patrimoine, gastronomie et artisanat traditionnel, "Nuit des lanternes" établit un dialogue harmonieux entre l’enceinte sacrée du monument et ses espaces extérieurs.
Porter le Partenariat stratégique global renforcé Vietnam – Inde à une nouvelle phase de développement
À l’invitation du Premier ministre indien Shri Narendra Modi, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a effectué une visite d’État en Inde du 5 au 7 mai 2026. Les deux parties ont publié, à cette occasion, la Déclaration conjointe sur le Partenariat stratégique global renforcé entre la République socialiste du Vietnam et la République de l’Inde, affirmant la coopération bilatérale multiforme.
Pagode Cuong Xa : record asiatique de murs gravés de svastikas
La pagode Cuong Xa, connue sous le nom de Quynh Khau Tu (« Monticule de Jade »), située dans le quartier de Tan Hung à Hai Phong, a reçu, le 3 mai, un record asiatique pour son vaste ensemble de murs de pierre gravés du symbole bouddhiste du svastika.
Amélioration du climat des affaires : une exigence impérative pour la croissance
Dans un contexte de mutations économiques, la réforme n’est plus un choix, mais une nécessité pour libérer les ressources au service des entreprises.
Le Parc national de Tram Chim mobilise les nouvelles technologies contre les incendies
Alors que la saison sèche atteint son pic dans la province de Dong Thap, dans le delta du Mékong, la chaleur prolongée et la baisse du niveau de l’eau dans les canaux forestiers ont accru les risques d’incendie. En réponse, les gestionnaires forestiers renforcent les mesures de prévention, le parc national de Tram Chim étant à l’avant-garde avec le recours à des technologies de détection précoce et de surveillance à distance des feux.
Ho Chi Minh-Ville prévoit une croissance des transferts de fonds en 2026
Les transferts de fonds contribuent à équilibrer l'offre et la demande de devises et à stabiliser le marché monétaire à Ho Chi Minh-Ville comme dans l'ensemble du pays.
Le Musée de Cuc Phuong sensibilise à la protection de la nature
Avec plus de 20 000 spécimens biologiques, géologiques et archéologiques, le Musée de Cuc Phuong, situé dans le parc national du même nom, dans la province de Ninh Binh, s’impose comme un important centre de ressources pédagogiques. Ses fossiles et vestiges ne sont plus de simples objets exposés, mais des récits vivants qui incitent les visiteurs à protéger la nature.
La montée des entrepreneurs solo ?
Sans grand bureau, sans structure lourde, avec simplement un ordinateur et une connexion Internet, de plus en plus de jeunes lancent aujourd’hui leur propre activité. Pour la première fois, le gouvernement propose d’expérimenter ce modèle, où une seule personne peut gérer l’ensemble des opérations d’une entreprise grâce aux plates-formes numériques.
Le dirigeant To Lam s’entretient avec le président sud-coréen Lee Jae Myung
Le 22 avril, dès la cérémonie d’accueil officielle, le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, To Lam, s’est entretenu avec le président de la République de Corée, Lee Jae Myung, en visite d’État du 21 au 24 avril au Vietnam.
Un "ver à soie" vivant au cœur de l’art contemporain
Pour la première fois de son histoire, le Vietnam sera présent avec un pavillon à la 61e Biennale d’art de Venise, l’un des rendez-vous majeurs de l’art contemporain mondial avec l’installation « Tằm » (Baco da seta ou Ver à soie) de l’artiste Le Huu Hieu. Cette oeuvre s’impose comme un point focal — à la fois par sa force visuelle et par la profondeur de sa pensée.
La saison précoce des papillons enchante les visiteurs du parc national de Cuc Phuong
Ces jours-ci, le parc national de Cuc Phuong s'anime de nuées de papillons, offrant un spectacle saisissant qui attire de nombreux visiteurs. Cette année, la saison des papillons a débuté deux à trois semaines plus tôt que d'habitude, offrant une expérience rare et mémorable.
Hanoï dans le TOP 50 des villes du monde
Le charme de la capitale vietnamienne réside dans sa culture du café si particulière, sa street food riche et variée, ainsi que dans ses espaces créatifs en plein essor.
Vietnam-Chine: entretien entre les dirigeants To Lam et Xi Jinping
Les deux dirigeants ont convenu de maintenir les échanges de haut niveau réguliers, de renforcer la coopération substantielle dans tous les domaines, de consolider la base sociale des relations bilatérales, de collaborer étroitement dans les mécanismes multilatéraux, et de mieux gérer et résoudre les désaccords.
Le secrétaire général du Parti et président To Lam en visite en Chine
Dans le cadre de sa visite d’État en Chine du 14 au 17 avril, à l’invitation de son homologue chinois Xi Jinping, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a eu une entrevue le 14 avril à Pékin, avec Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois.
La cheffe d’orchestre française Zahia Ziouani en tournée au Vietnam
À l’invitation de l’Institut français du Vietnam, la cheffe d’orchestre française Zahia Ziouani effectue une tournée au Vietnam.
L’économie vietnamienne maintient sa croissance malgré les turbulences mondiales
Au premier trimestre 2026, l’économie vietnamienne a enregistré une croissance de 7,83 %, son plus haut niveau de la décennie, témoignant d’une reprise résiliente malgré la volatilité mondiale.