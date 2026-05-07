Porter le Partenariat stratégique global renforcé Vietnam – Inde à une nouvelle phase de développement

À l’invitation du Premier ministre indien Shri Narendra Modi, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a effectué une visite d’État en Inde du 5 au 7 mai 2026. Les deux parties ont publié, à cette occasion, la Déclaration conjointe sur le Partenariat stratégique global renforcé entre la République socialiste du Vietnam et la République de l’Inde, affirmant la coopération bilatérale multiforme.

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À l’invitation du Premier ministre indien Shri Narendra Modi, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a effectué une visite d’État en Inde du 5 au 7 mai 2026. Les deux parties ont publié, à cette occasion, la Déclaration conjointe sur le Partenariat stratégique global renforcé entre la République socialiste du Vietnam et la République de l’Inde, affirmant la coopération bilatérale multiforme.

Le 6 mai, à New Delhi, lors de leur entretien, Shri Narendra Modi et To Lam se sont réjouis des avancées de la décennie de coopération bilatérale avec une confiance politique consolidée, une coopération de sécurité-défense érigée en pilier stratégique, et des échanges commerciaux atteignant 16,4 milliards de dollars en 2025. La connectivité humaine prospère avec près de 90 vols directs. Afin d'exploiter leur immense potentiel, ils ont convenu d'élever les relations au rang de « Partenariat stratégique global renforcé », reposant sur une vision partagée, une convergence stratégique et une coopération subtantielle.

Les échanges réguliers de haut niveau seront maintenus et l'efficacité du Comité mixte bilatéral sera optimisée. Pilier essentiel, la coopération de sécurité-défense s'étendra aux industries de défense, à la sécurité maritime et cybernétique, ainsi qu'à la lutte antiterroriste, l'Inde s'engageant à poursuivre le renforcement des capacités vietnamiennes.

Sur le plan économique, les deux pays visent un commerce équilibré et durable de 25 milliards de dollars d'ici 2030, axé sur le renforcement de la connexion des chaînes d'approvisionnement mondiales dans un esprit « gagnant-gagnant ».

La science et technologie, l'innovation, la transition numérique seront les moteurs de la nouvelle ère de coopération, avec une coopération renforcée dans les domaines tels que semi-conducteurs, intelligence artificielle, 6G, minéraux critiques, énergie nucléaire pacifique.. soutenue par la création de centres conjoints. Les liens sociaux seront renforcés par la culture, le tourisme, les échanges entre les peuples, l'histoire, la religion...

Les deux parties ont réaffirmé l'urgence de préserver la sécurité et la liberté de navigation et de survol en résolvant pacifiquement les différends, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

En Inde, le dirigeant To Lam a prononcé un discours de politique générale au Conseil indien des affaires mondiales, participé au Forum de l'innovation Vietnam - Inde à New Delhi, rencontré la présidente indienne Droupadi Murmu, la présidente de l’Association d’amitié Inde-Vietnam Kusum Jain et mené d’autres activités./.