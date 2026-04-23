Le dirigeant To Lam s’entretient avec le président sud-coréen Lee Jae Myung

Le 22 avril, dès la cérémonie d’accueil officielle, le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, To Lam, s’est entretenu avec le président de la République de Corée, Lee Jae Myung, en visite d’État du 21 au 24 avril au Vietnam.

Le 22 avril, dès la cérémonie d’accueil officielle, le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, To Lam, s’est entretenu avec le président de la République de Corée, Lee Jae Myung, en visite d’État du 21 au 24 avril au Vietnam.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la confiance politique et la coopération stratégique à une nouvelle hauteur, et d’élargir la coopération substantielle dans les domaines clés, notamment la diplomatie, la défense et la sécurité...

Les deux parties ont également souligné l’importance de concrétiser leur vision stratégique en matière de liens économiques dans le nouveau contexte, visant notamment un volume d’échanges commerciaux bilatéraux de 150 milliards de dollars d’ici 2030.

À l’issue de l’entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature de 12 documents de coopération dans divers domaines, avant de rencontrer la presse.

Le soir même, le dirigeant To Lam et son épouse ont offert un banquet en l’honneur du président sud-coréen Lee Jae Myung et de son épouse. -VNA