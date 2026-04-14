L’économie vietnamienne maintient sa croissance malgré les turbulences mondiales

Au premier trimestre 2026, l’économie vietnamienne a enregistré une croissance de 7,83 %, son plus haut niveau de la décennie, témoignant d’une reprise résiliente malgré la volatilité mondiale.

De nombreuses économies régionales sont confrontées à une pression inflationniste croissante et à des inquiétudes quant à leur approvisionnement énergétique. Malgré ces difficultés, le Vietnam a maintenu la stabilité de son marché des carburants et garanti l’approvisionnement nécessaire à la production et à la consommation.

Les principaux moteurs de croissance sont restés solides au premier trimestre. Les exportations ont atteint près de 123 milliards de dollars, en hausse de plus de 19 % sur un an, tandis que les investissements directs étrangers ont dépassé 15 milliards de dollars, en progression de près de 43 %. Le tourisme a également connu un essor notable, avec 6,76 millions d’arrivées internationales.

NGUYEN THI HUONG

Directrice générale - Office général des statistiques

« La croissance de 7,83 % constitue un résultat solide malgré la volatilité mondiale, les exportations, les investissements et la consommation restant bien orientés. »



Toutefois, l’économie demeure sous pression, notamment en raison de la hausse des prix de l’énergie, qui renchérit les coûts de production et de transport et alimente l’inflation.

NGUYEN THU OANH

Chef du Département des statistiques des services et des prix - Office général des statistiques

« La hausse des prix des carburants affecte non seulement directement l'IPC, mais elle fait également augmenter les coûts logistiques et de production, accentuant ainsi les pressions inflationnistes. »

Économiste CAN VAN LUC

« Les tensions au Moyen-Orient pourraient réduire la croissance d’environ 0,5 point de pourcentage et accroître l’inflation, rendant difficile l’atteinte d’une croissance à deux chiffres, même si un taux d’environ 9 % reste envisageable. »

Pour maintenir la croissance, les experts recommandent des politiques budgétaires et monétaires flexibles, un accroissement des investissements publics, une demande intérieure plus forte et une résilience économique renforcée.

HOANG VAN CUONG

Député de la 15e Assemblée nationale

« Il est nécessaire de maintenir la stabilité macroéconomique, de maîtriser l’inflation et de réduire les impôts et taxes afin d’alléger les coûts, de soutenir les entreprises et de pérenniser la croissance. »

Au-delà des mesures à court terme, des facteurs de croissance à long terme tels que l'innovation, la science et la technologie, et la transformation numérique seront essentiels pour améliorer la productivité et la qualité de la croissance.

Les solides résultats du premier trimestre constituent ainsi une base encourageante pour 2026. Néanmoins, des incertitudes persistent. Le maintien de la stabilité macroéconomique, le renforcement de la résilience et la capacité à tirer parti des mutations mondiales seront déterminants pour la poursuite de la croissance du Vietnam. –VNA