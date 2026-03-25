Le métro de Hanoï passe à l’ère numérique

Selon Hanoï Metro, environ 85 % des passagers privilégient désormais l’identification électronique et la biométrie. Cette évolution s’accompagne d’une hausse de 48 % des recettes et d’une augmentation de 15 % de la fréquentation par rapport à la même période de l’année dernière, témoignant d’une adoption croissante des technologies numériques par les usagers urbains.

Hanoï (VNA) - Huit mois après le lancement du Plan 428 sur l’application de l’identification électronique et de la biométrie, les transports publics à Hanoï connaissent une transformation notable. Sur les deux lignes de métro Cat Linh – Ha Dong et Nhon – Gare de Hanoï, la satisfaction des usagers est au rendez-vous.

Selon Hanoï Metro, environ 85 % des passagers privilégient désormais l’identification électronique et la biométrie. Cette évolution s’accompagne d’une hausse de 48 % des recettes et d’une augmentation de 15 % de la fréquentation par rapport à la même période de l’année dernière, témoignant d’une adoption croissante des technologies numériques par les usagers urbains.

Au-delà de la commodité, la biométrie renforce la sécurité des données et réduit les risques de perte de titres de transport ou de fraude. Il s’agit d’un écosystème gagnant-gagnant : les citoyens se déplacent plus rapidement, l’entreprise optimise sa gestion et la ville dispose de données précises pour planifier ses futures infrastructures.

Au deuxième trimestre 2026, Hanoï prévoit d’expérimenter l’interconnexion entre le métro urbain et le réseau ferroviaire national à la Gare de Hanoï. Parallèlement, l’intégration avec les bus BRT, les taxis et les plateformes technologiques telles que Grab ou GSM s’accélère, en vue de construire un réseau de transport intelligent, fluide et durable pour la capitale. -VNA