Un niveau record des IDE décaissés au cours des cinq dernières années

Les investissements directs étrangers réalisés au Vietnam au cours des deux premiers mois de 2026 ont atteint environ 3,21 milliards de dollars. Ce chiffre, en hausse de 8,8% sur un an, représente le niveau le plus élevé enregistré pour cette période au cours des cinq dernières années, selon l’Office national des statistiques du Vietnam relevant du ministère des Finances.

L’industrie de transformation et de fabrication est demeurée le principal moteur de cette dynamique, avec 2,65 milliards de dollars, soit 82,7% du total des capitaux effectivement réalisés. Elle a été suivie par le secteur immobilier, la production et la distribution d’électricité, de gaz, d’eau chaude, de vapeur et de climatisation.

Parmi les 44 pays et territoires ayant eu de nouveaux projets au Vietnam depuis le début de l’année, la République de Corée s’est classée au premier rang avec 1,34 milliard de dollars, représentant 37,8% du capital nouvellement enregistré. Il a été suivi par Singapour, la Chine et le Japon. Toutefois, le montant total des IDE enregistrés au Vietnam n’a atteint que 6,03 milliards de dollars, en baisse de 12,6% sur un an.

Plus précisément, 620 nouveaux projets ont été autorisés avec un capital enregistré de 3,54 milliards de dollars, soit une hausse de 20,2% en nombre de projets et de 61,5% en valeur. Dans le classement des 34 provinces et villes du pays, Thai Nguyen a été le principal bénéficiaire des IDE avec près de 1,7 milliard de dollars de capitaux enregistrés, soit une hausse spectaculaire de 1.354 % sur un an. Elle a devancé Ho Chi Minh-Ville, Bac Ninh et Hanoï.

Les autorités ont noté que les flux d'investissements étrangers s’orientent de plus en plus vers les secteurs de haute technologie, l’électronique, l'industrie manufacturière et les industries de soutien, des domaines à forte valeur ajoutée qui jouent un rôle important dans la modernisation de la structure industrielle du Vietnam./.