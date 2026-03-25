Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des dirigeants russes

Dans le cadre de sa visite officielle en Russie, le 24 mars à Moscou, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a rencontré le président de la Douma d’État russe, Viatcheslav Volodine, ainsi que des représentants de nombreux Partis politiques siégeant à la Douma.

Lors de la rencontre, le président Volodine a affirmé que la Douma d’État russe est prête à coopérer avec le Vietnam pour mettre en œuvre les accords de haut niveau, afin d’approfondir, de renforcer et d’accroître l’efficacité du partenariat stratégique global Russie-Vietnam. L’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie continuera de coopérer étroitement avec l’Assemblée nationale du Vietnam pour construire et perfectionner le cadre juridique de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’économie et du commerce, de l’énergie, de l’éducation et de la formation, a-t-il déclaré.

Pour sa part, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que cette visite en Russie revêt une grande importance pour la mise en œuvre des accords de haut niveau entre les deux pays, notamment ceux conclus entre le secrétaire général To Lam et le président Vladimir Poutine, ainsi que pour définir plusieurs orientations majeures visant à repositionner et renforcer la coopération bilatérale afin de répondre aux besoins de développement de chaque pays dans cette nouvelle ère, tout en proposant des mesures concrètes pour approfondir tous les domaines de la coopération bilatérale.

Lors de la rencontre, les deux parties ont exprimé l’espoir que, durant la nouvelle législature, les organes législatifs œuvreront de concert et contribueront concrètement au renforcement des relations vietnamo-russes dans cette nouvelle ère de coopération.

Le même jour, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a rencontré le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Sergueï Choïgou, qui a souligné le développement positif du partenariat stratégique global russo-vietnamien dans de multiples domaines.

Sergueï Choïgou a affirmé que la Russie collaborerait étroitement avec les ministères et agences vietnamiens pour mettre en œuvre efficacement les accords conclus lors des récents échanges de haut niveau, tout en se déclarant prête à soutenir le Vietnam dans ses efforts pour garantir sa sécurité énergétique face aux incertitudes mondiales.

Il a souligné la volonté de la Russie d’approfondir la coopération traditionnelle et d’explorer de nouveaux domaines en fonction des conditions des deux parties, afin de hisser les relations bilatérales à un niveau supérieur.

Lors de la rencontre, les deux parties ont examiné les mesures à prendre pour relever les défis actuels et promouvoir la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, du commerce et de l’investissement, de l’énergie pétrolière et gazière, des transports, de la culture, des échanges entre les peuples et du tourisme.

Elles ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines militaro-techniques et la formation des ressources humaines de haut niveau, ainsi que de consolider le rôle du Centre tropical Vietnam-Russie dans le développement de la coopération scientifique et technologique. Les deux parties ont également affirmé qu’il existe un potentiel important pour étendre la coopération dans tous les domaines et se sont engagées à renforcer la coordination entre les organismes compétents afin de relever les défis sécuritaires, tant traditionnels que non traditionnels, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international.

Concernant la communauté vietnamienne en Russie, les deux parties ont reconnu sa contribution positive à l’amitié traditionnelle entre les deux nations. Le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie a exprimé le souhait de voir davantage de citoyens vietnamiens vivre, étudier et travailler en Russie, contribuant ainsi au développement du pays./.