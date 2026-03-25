Le PM Pham Minh Chinh rencontre le secrétaire du Conseil de sécurité russe

Moscou (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a rencontré le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Sergueï Choïgou, à Moscou le 24 mars, dans le cadre de sa visite officielle dans le pays européen.



Sergueï Choïgou a félicité le Vietnam pour le succès du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et des élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale du Vietnam, exprimant sa confiance que, sous la direction du PCV, le Vietnam réalisera avec succès ses priorités stratégiques et connaîtra une prospérité accrue.



Il a noté que le partenariat stratégique global russo-vietnamien a continué à se développer positivement dans de multiples domaines, sous la direction étroite et avec un fort soutien du secrétaire général du PCV, Tô Lâm, et du président russe Vladimir Poutine.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh, pour sa part, a félicité la Russie pour ses réalisations importantes et globales sous la direction du président Poutine, et a salué les contributions apportées par le Conseil de sécurité et le secrétaire Sergueï Choïgou personnellement à la sauvegarde de la stabilité politique, de la sécurité nationale et du développement socio-économique.



Réaffirmant la gratitude du Vietnam pour le précieux soutien apporté par l’ex-Union soviétique et la Fédération de Russie, il a souligné que les deux nations ont toujours été solidaires face aux aléas de l’histoire. Dans ce nouveau contexte, les deux parties doivent poursuivre leurs efforts conjoints pour préserver et développer davantage la relation tissée par des générations de dirigeants et de peuples, a-t-il déclaré.



Il a souligné que sa visite actuelle revêt une importance particulière pour redéfinir et renforcer la coopération globale entre les deux pays, contribuant ainsi au développement socio-économique de chaque nation et à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.



Sergueï Choïgou a affirmé que la Russie collaborera étroitement avec les ministères et agences vietnamiens pour mettre en œuvre efficacement les accords conclus lors des récents échanges de haut niveau, tout en se déclarant prête à soutenir le Vietnam dans ses efforts pour garantir sa sécurité énergétique face aux incertitudes mondiales. Il a souligné la volonté de la Russie d’approfondir la coopération traditionnelle et d’explorer de nouveaux domaines en fonction des conditions des deux parties, afin de hisser les relations bilatérales à un niveau supérieur.

Vue de la rencontre entre le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Sergueï Choïgou, à Moscou, le 24 mars. Photo : VNA

Lors de la rencontre, les deux parties ont examiné les mesures à prendre pour relever les défis actuels et promouvoir la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, du commerce et de l’investissement, de l’énergie pétrolière et gazière, des transports, de la culture, des échanges entre les peuples et du tourisme.



Elles ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines militaro-technique et la formation des ressources humaines de haut niveau, et de consolider le rôle du Centre tropical Vietnam-Russie dans le développement de la coopération scientifique et technologique.



Les deux parties ont également affirmé qu’il existe un potentiel important pour étendre la coopération dans tous les domaines et se sont engagées à soutenir une coordination plus étroite entre les organismes compétents pour relever les défis sécuritaires, tant traditionnels que non traditionnels, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international.



Concernant la communauté vietnamienne en Russie, les deux parties ont reconnu sa contribution positive à l’amitié traditionnelle entre les peuples des deux pays. Le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie a exprimé le souhait de voir davantage de citoyens vietnamiens vivre, étudier et travailler en Russie, contribuant ainsi au développement du pays.



Le chef du gouvernement vietnamien a réaffirmé que le Parti et l’État vietnamiens accordent une attention constante à la diaspora vietnamienne et l’encouragent sans cesse à respecter les lois et coutumes locales, à s’intégrer activement et à contribuer au développement socio-économique de la Russie.



Les deux parties ont exprimé leur conviction que, grâce à une forte volonté politique et à une confiance mutuelle, l’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie seront repositionnés et renforcés dans ce nouveau contexte, apportant des avantages concrets à leurs peuples. – VNA