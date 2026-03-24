Politique

Le PM Pham Minh Chinh explore les secteurs clés de la Russie en énergie nucléaire et transport urbain

Le Premier ministre Pham Minh chinh a exprimé son admiration pour les réalisations de l’ex-Union soviétique et de la Russie dans le développement de l’énergie atomique. Il a déclaré souhaiter que le Vietnam et la Russie renforcent leur coopération dans le domaine nucléaire à des fins pacifiques.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite le Musée « Atom » à Moscou. Photo: VNA
Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite le Musée « Atom » à Moscou. Photo: VNA

Moscou (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en Russie, le 24 mars au matin (heure locale), le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité le Musée « Atom » et le Centre de contrôle du système de métro de Moscou. Il s’agit de deux domaines dans lesquels la Russie dispose d’atouts et que le Vietnam cherche actuellement à développer.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité des expositions consacrées aux premières découvertes majeures dans le domaine nucléaire. Il a ensuite visité une exposition sur les applications potentielles de la technologie nucléaire dans les domaines de l’énergie, de la médecine, de l’industrie alimentaire et de l’agriculture…

Le chef du gouvernement a exprimé son admiration pour les réalisations de l’ex-Union soviétique et de la Russie dans le développement de l’énergie atomique.

Au cours de cette visite du dirigeant vietnamien, les deux pays ont signé un accord sur la construction de centrales nucléaires au Vietnam, afin de garantir la sécurité énergétique nationale.

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Le Premier ministre Pham Minh Chinh travaille avec des responsable du Centre de contrôle du système de métro de Moscou. Photo: VNA

Dans les temps à venir, le Premier ministre a déclaré souhaiter que le Vietnam et la Russie renforcent leur coopération dans le domaine nucléaire à des fins pacifiques.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité le Centre de contrôle du système de métro de Moscou.

Le métro de Moscou est l’un des réseaux de transport urbain les plus vastes et les plus impressionnants au monde. Avec un trafic moyen d’environ 7,5 millions de passagers par jour, il s’agit du métro le plus fréquenté d’Europe et hors d’Asie. Le métro de Moscou n’est pas seulement un moyen de transport efficace, mais aussi un symbole culturel et historique de la Russie.

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Le Premeier ministre Pham Minh Chinh visite le Centre de contrôle du système de métro de Moscou. Photo: VNA

Le Vietnam se concentre sur le développement des infrastructures de transport, avec de nombreuses lignes de métro déjà construites, en cours de développement ou prévues, notamment à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville.

L’expérience du développement du métro de Moscou constitue une référence utile pour le Vietnam dans la mise en place de ses propres systèmes de métro. -VNA

#métro #Moscou #Russie #énergie nucléaire Russie
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