Résolution 80 : construire une jeunesse vietnamienne pleinement développée

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - « Accorder une attention particulière à la formation d’un être humain vietnamien développé de manière globale, et à la construction d’un environnement culturel humaniste, sain, civilisé et moderne » constitue l’un des axes majeurs de la Résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne.



La Résolution 80-NQ/TW affirme que, tout au long du processus révolutionnaire, le Parti a toujours attaché de l’importance au développement de la culture et de l’être humain vietnamien, tout en soulignant que la construction d’un être humain vietnamien pleinement développé et d’un environnement culturel sain et moderne constitue une mission prioritaire dans la nouvelle ère.



Elle met particulièrement l’accent sur la jeunesse, en plaçant la formation de la personnalité au cœur des orientations en matière de culture, d’éducation et de science, en vue de développer l’individu de manière globale sur les plans moral, intellectuel, physique et esthétique.



Parallèlement, la Stratégie de développement de la jeunesse vietnamienne pour la période 2021-2030 souligne que les jeunes occupent une position centrale dans la valorisation des ressources humaines. Elle vise à former une génération de jeunes Vietnamiens pleinement développés, animés par le patriotisme, dotés d’un esprit d’autonomie et d’une forte fierté nationale.



Nguyen Tuan Anh, titulaire d’un master et en poste au sein de la Saigon Industry Corporation, ancien président de l’Association des jeunes et des étudiants vietnamiens en Californie (États-Unis), déclare : « Le pays traverse une phase de développement particulièrement importante. Les nouvelles exigences liées à la transformation numérique, à la transition verte, à l’innovation et à l’intégration internationale approfondie ouvrent de nombreuses opportunités, mais imposent également des exigences de plus en plus élevées en matière de qualité des ressources humaines, de responsabilité civique et de fondements culturels de la société. Dans ce contexte, le mode de vie des jeunes ne relève plus d’une question individuelle, mais est directement lié à la qualité du capital humain, au dynamisme de l’économie et à la résilience de la société ».



Du point de vue d’une experte en culture, Nguyen Thi Quoc Minh, docteure à l’Université des sciences sociales et humaines (Université nationale de Ho Chi Minh-Ville), estime que la jeunesse constitue une force pionnière dans la construction de l’avenir d’une nation. « Une génération réellement solide ne se mesure pas seulement aux connaissances ou aux compétences, mais doit également s’appuyer sur des bases culturelles durables et sur une éducation adéquate. Dans le contexte actuel, où le monde numérique offre d’innombrables opportunités tout en recelant de nombreux risques, la construction d’une jeunesse adoptant un mode de vie exemplaire devient plus urgente que jamais ».

Des étudiants expérimentent une bibliothèque numérique intelligente dans le quartier de Tan Son Nhat, à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA



Selon les experts, la création d’un environnement culturel sain, de la famille à l’école, à la société et à l’espace numérique, constitue un objectif essentiel pour promouvoir le développement de la culture et de l’être humain vietnamien.



Dans cette période, la construction d’un tel environnement ne se limite pas à l’éducation morale et culturelle, mais s’étend également à l’espace numérique.



« Les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, TikTok, Instagram… et l’IA apportent à la fois des effets positifs et négatifs », indique Le Nguyen An, Faculté de journalisme et de communication (Université des sciences sociales et humaines - Université nationale du Vietnam, Ho Chi Minh-Ville), ajoutant que dans un environnement où le positif et le négatif coexistent, la lucidité des jeunes revêt une importance majeure.



Une société souhaitant se développer sainement à l’ère numérique a besoin de jeunes citoyens instruits, responsables et capables de se prémunir contre les dérives de la vie virtuelle. -VNA