Le 14e Comité central du PCV informe de la 1re journée de travail de son 2e plénum

Hanoi (VNA) – Le deuxième plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) du 14e mandat s’est ouvert lundi matin 23 mars à Hanoi, a-t-on appris d’un communiqué de presse sur la première journée de travail du plénum.

Dans la matinée, le Comité central du Parti s’est réuni en plénière. Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a prononcé le discours d’ouverture et a présidé le plénum. Le membre du Politburo et président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a dirigé le plénum au nom du Politburo.

Après la cérémonie d’ouverture, le Comité central du Parti a tenu une réunion à huis clos pour se prononcer sur la nomination des candidats aux postes de dirigeants des organismes de l’État pour le mandat 2026-2031, et l’élection des membres supplémentaires à la Commission du contrôle du Comité central du Parti.

Par la suite, le Comité central du Parti a travaillé en groupes pour délibrer et se prononcer sur les contenus suivants : (1) Perfectionnement du modèle de gestion des organes de presse et des médias nationaux, des Académies des sciences sociales, des sciences et technologies conformément aux exigences de la nouvelle situation ; (2) Règlement de travail du Comité central, du Politburo et du Secrétariat du 14e mandat ; et (3) Programme de travail du Comité central du Parti du 14e mandat.

Dans l’après-midi, le Comité central et les délégués ont discuté en plénière des contenus suivants : (1) Perfectionnement du modèle de gestion des organes de presse et des médias nationaux, des Académies des sciences sociales, des sciences et technologies conformément aux exigences de la nouvelle situation ; (2) Règlement de travail du Comité central, du Politburo et du Secrétariat du 14e mandat ; et (3) Programme de travail du Comité central du Parti du 14e mandat.

Par la suite, le Comité central et les délégués ont discuté en groupes des contenus suivants : (1) Règlement relatif à l’application de la Charte du Parti par le Comité central du Parti ; (2) Règlement relatif au travail de contrôle, de supervision et de discipline du Parti par le Comité central du Parti ; (3) Règlement de travail de la Commission du contrôle du Comité central du Parti du 14e mandat ; et (4) Règlement relatif au travail politique et idéologique au sein du Parti. – VNA