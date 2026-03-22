Politique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh quitte Hanoï pour une visite officielle en Russie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, accompagné d’une délégation vietnamienne de haut rang, a quitté Hanoï, à midi, le 22 mars, pour une visite officielle en Fédération de Russie du 22 au 25 mars, à l’invitation de son homologue russe Mikhaïl Michoustine.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, accompagné d’une délégation vietnamienne de haut rang, a quitté Hanoï, à midi, le 22 mars, pour une visite officielle en Fédération de Russie du 22 au 25 mars. Photo : VNA
Le Premier ministre Pham Minh Chinh, accompagné d’une délégation vietnamienne de haut rang, a quitté Hanoï, à midi, le 22 mars, pour une visite officielle en Fédération de Russie du 22 au 25 mars. Photo : VNA


Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, accompagné d’une délégation vietnamienne de haut rang, a quitté Hanoï, à midi, le 22 mars, pour une visite officielle en Fédération de Russie du 22 au 25 mars, à l’invitation de son homologue russe Mikhaïl Michoustine.

La délégation accompagnant le chef du gouvernement comprend notamment le vice-Premier ministre Tran Hong Ha, le vice-Premier ministre Bui Thanh Son, le ministre, chef du Bureau du gouvernement Tran Van Son, le ministre des Sciences et des Technologies Nguyen Manh Hung, ainsi que l’ambassadeur du Vietnam en Fédération de Russie Dang Minh Khoi et d’autres.

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Cérémonie de départ du Premier ministre Pham Minh Chinh et de la délégation vietnamienne de haut niveau à l’aéroport international de Noi Bai (Hanoï). Photo : VNA

S’inscrivant dans la solide base d’amitié traditionnelle, de compréhension mutuelle et d’entraide entre le Vietnam et la Fédération de Russie, cette visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh, la première d’un dirigeant vietnamien de haut niveau en Russie en 2026, revêt une importance particulière. Elle vise à renforcer et consolider les relations bilatérales, tout en valorisant davantage les opportunités de coopération internationale au service du développement national dans les temps à venir.

Intervenant dans un contexte particulier, marqué par le succès de l’organisation au Vietnam du 14e Congrès national du Parti, ainsi que des élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, cette visite témoigne de la détermination de l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple vietnamiens à accélérer le développement économique, tout en mobilisant le soutien et l’assistance des partenaires internationaux, dont la Fédération de Russie.

La visite met principalement l’accent sur le renforcement des relations entre le Vietnam et la Fédération de Russie, en particulier sur le plan politique, ainsi que sur l’élargissement de la coopération dans les domaines économique et commercial, notamment en matière d’investissement, d’énergie et de pétrole et gaz.

Dans un contexte où la sécurité énergétique mondiale est mise à l’épreuve en raison des tensions au Moyen-Orient, cette visite du Premier ministre Pham Minh Chinh contribue à hisser à un niveau supérieur l’ensemble des domaines de coopération bilatérale, à poser les bases d’un partenariat stratégique dans plusieurs secteurs clés et à créer des avancées majeures dans une nouvelle ère de développement. Les deux parties devraient signer d’importants accords, notamment pour renforcer leur coopération dans le domaine énergétique, en particulier dans l’énergie nucléaire ainsi que dans le pétrole et le gaz.

Cette visite en Fédération de Russie du Premier ministre Pham Minh Chinh illustre clairement l’importance que les deux pays attachent à leur partenariat stratégique global, au service des intérêts de leurs peuples, ainsi que de la paix, de la coopération, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde. - VNA

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