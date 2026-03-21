Politique

Publication des résultats des élections avec un taux de participation inédit

D’après les rapports préliminaires des 34 villes et provinces du pays, environ 76.198.214 électeurs sur 76.423.940 ont participé au vote, soit un taux de 99,7 %, le plus élevé jamais enregistré à l’échelle nationale.

Panorama de la conférence de presse. Photo: VNA
Panorama de la conférence de presse. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Lors de la conférence de presse annonçant la résolution relative aux résultats des élections et à la liste des députés élus de la 16e législature de l’Assemblée nationale, tenue dans l’après-midi du 21 mars, Nguyen Huu Dong, chef de la Commission des affaires des députés, vice-chef de la Commission centrale d’organisation, membre du Conseil national électoral et vice-président de la sous-commission du personnel, a présenté un rapport synthétique sur les résultats du scrutin.

Selon lui, d’après les rapports préliminaires des 34 villes et provinces du pays, environ 76.198.214 électeurs sur 76.423.940 ont participé au vote, soit un taux de 99,7 %, le plus élevé jamais enregistré à l’échelle nationale.

S’agissant des résultats des élections des députés de la 16e législature, 500 députés ont été élus sur un total de 863 candidats.

Ces résultats montrent que la structure des députés a évolué, avec une diminution du taux de députés exerçant simultanément des fonctions dans les organes exécutifs et judiciaires, et une augmentation de la proportion de députés à plein temps. La part des députés de l’Assemblée nationale appelés à exercer à temps plein élus a atteint un niveau record de 40 %, soit une hausse de 1,4 point par rapport à la 15e législature, de 5,5 points par rapport à la 14e.

Pour la première fois en 16 législatures, le taux de réussite des candidats présentés par le niveau central pour se présenter dans les localités a atteint un niveau record (214 des 216 candidats). C’est également la première fois que l’ethnie O Du, l’une des minorités les plus peu nombreuses du Vietnam, est représentée à l’Assemblée nationale. Par ailleurs, la proportion de femmes élues demeure élevée, atteignant 30 %.

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Nguyen Huu Dong, chef de la Commission des affaires des députés, vice-chef de la Commission centrale d’organisation, membre du Conseil national électoral et vice-président de la sous-commission du personnel. Photo: VNA


Concernant les Conseils populaires, les localités ont élu 2.552 représentants au niveau provincial et 72.437 au niveau communal conformément à la loi.

Nguyen Huu Dong a souligné que, sous la direction étroite du Bureau politique et du Secrétariat, ainsi que grâce à l’organisation rigoureuse et coordonnée des organes concernés à tous les niveaux, les élections avaient été un grand succès.

Ce succès se reflète notamment dans l’élection complète des représentants aux différents niveaux, confirmant une préparation du personnel minutieuse, démocratique et conforme à la loi.

Le taux de participation record de 99,7 % témoigne de la conscience politique et du sens des responsabilités des citoyens.

Les principes de démocratie et de transparence ont été garantis tout au long du processus électoral, permettant de sélectionner des représentants qualifiés et dignes.

Pour la période à venir, le Conseil national électoral poursuivra l’examen des éventuelles plaintes liées aux résultats des élections et transmettra les dossiers non résolus aux autorités compétentes. Parallèlement, il établira le rapport global des élections et procédera à la validation des mandats des députés lors de la première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale. -VNA

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