Politique

Vietnam-Laos : une solidarité constante à travers l’histoire

À l’occasion du 71e anniversaire du PPRL, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, a remis des messages de félicitations et des fleurs, soulignant les grandes réalisations historiques du PPRL et l’approfondissement des relations spéciales Vietnam-Laos.

A l’occasion du 71e anniversaire de la fondation du PPRL (22 mars 1955), l’ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyen Minh Tam a remis à ses homologues lao des fleurs de la part du Comité central du Parti communiste du Vietnam et des dirigeants vietnamiens. Photo: VNA
A l’occasion du 71e anniversaire de la fondation du PPRL (22 mars 1955), l’ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyen Minh Tam a remis à ses homologues lao des fleurs de la part du Comité central du Parti communiste du Vietnam et des dirigeants vietnamiens. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Lors d’une visite effectuée le 20 mars à la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), à l’occasion du 71e anniversaire de la fondation du PPRL (22 mars 1955), l’ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyen Minh Tam a remis à ses homologues lao des messages de félicitations et des fleurs de la part du Comité central du Parti communiste du Vietnam et des dirigeants vietnamiens.

À cette occasion, l’ambassadeur a souligné les grandes réalisations historiques du PPRL dans la lutte passée pour la libération nationale, ainsi que dans son développement et sa défense actuels, qualifiant ces succès de grande source d’encouragement pour le Parti, l’État et le peuple vietnamiens.

Il a souligné que les relations spéciales Vietnam-Laos se sont approfondies de manière plus concrète et efficace dans de nombreux domaines, apportant des avantages tangibles aux deux peuples et contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement régionaux et mondiaux. Il a qualifié l'ajout de la notion de "cohésion stratégique" au cadre de cette relation spéciale d'avancée significative.

À cette occasion, l'ambassadeur a informé le président de la Commission centrale des relations extérieures du Laos, Bounleua Phandanouvong, des élections des députés à la 16e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

De son côté, Bounleua Phandanouvong a remercié le Vietnam pour son soutien continu et a félicité le Vietnam pour le succès de ses élections législatives et locales.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur la collaboration récente et se sont engagées à maintenir une étroite coordination dans la mise en œuvre des accords de haut niveau et des plans de coopération, afin d'assurer des avantages concrets pour leurs populations. -VNA

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