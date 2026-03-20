Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur d’Indonésie au Vietnam

Hanoï (VNA) - Le 20 mars à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu l’ambassadeur d’Indonésie au Vietnam, Adam Mula Warman Tugio.

À l’approche de la fête de l’Idul Fitri, le chef du gouvernement vietnamien a transmis les vœux de paix, de solidarité et de bonheur du secrétaire général To Lam au président indonésien Prabowo Subianto. Évoquant ses rencontres avec ce dernier, il a souligné l’importance de "s’unir pour être plus forts, coopérer pour un bénéfice mutuel et dialoguer pour renforcer la confiance".

Félicitant l’Indonésie pour ses réalisations récentes, il a rappelé que les relations d’amitié entre les deux pays, fondées par le Président Hô Chi Minh et le Président Sukarno, occupent une place prioritaire dans la politique étrangère du Vietnam.

Depuis l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique global en 2025, les liens bilatéraux connaissent un développement dynamique. La coopération politique est renforcée, tandis que les échanges commerciaux ont atteint 17,2 milliards de dollars en 2025. Plusieurs grandes entreprises vietnamiennes, telles que VinFast, TH Group, FPT, etc. investissent activement en Indonésie. La coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l’agriculture, des sciences et technologies, de l’aviation, du tourisme et des échanges entre les peuples se renforce également.

Soulignant le potentiel important de coopération, le Premier ministre a appelé à mettre en œuvre efficacement les résultats de la visite en Indonésie du secrétaire général To Lam en mars 2025, en consolidant la confiance politique et en promouvant la solidarité et la coopération au sein de l’ASEAN. Il a également insisté sur la nécessité de mettre en oeuvre efficacement les accords existants.

Il a proposé à l’Indonésie de faciliter l’accès des produits vietnamiens à son marché, de promouvoir la coopération dans l’industrie halal, de renforcer la collaboration dans la pêche et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), ainsi que d’intensifier les échanges dans les domaines de l’éducation, du tourisme et de la culture.

Sur les questions régionales, il a souligné l’importance du maintien de la paix, de la sécurité et de la liberté de navigation en Mer Orientale, appelant au respect du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, ainsi qu’à la mise en œuvre effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à l’accélération des négociations d’un Code de conduite (COC) en Mer Orientale effectif, substantiel et conforme au droit international.

Dans le contexte actuel, il a plaidé pour un renforcement des connectivités humaines et économiques, notamment verte et numérique, ainsi que pour la coopération en matière de sécurité énergétique, y compris à travers le réseau électrique de l’ASEAN.

L’ambassadeur Adam Mula Warman Tugio a, pour sa part, salué les succès du Vietnam et exprimé sa confiance dans ses objectifs de développement à l’horizon 2045. Il a souhaité porter les échanges commerciaux à 18 milliards de dollars et renforcer la coopération dans la transition énergétique verte, notamment dans les énergies renouvelables et l’industrie minière. Il s’est engagé à promouvoir activement les domaines de coopération convenus, pour le bénéfice des deux pays et pour la paix, la coopération et le développement dans la région comme le monde. -VNA