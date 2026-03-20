Politique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur d’Indonésie au Vietnam

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a reçu, le 20 mars à Hanoï, l’ambassadeur d’Indonésie Adam Mula Warman Tugio, réaffirmant la volonté des deux pays de consolider leur partenariat stratégique global, d’intensifier la coopération économique, énergétique et régionale, et de promouvoir la stabilité en Mer Orientale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) reçoit l’ambassadeur d’Indonésie au Vietnam. Photo: VNA
Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) reçoit l’ambassadeur d’Indonésie au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 20 mars à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu l’ambassadeur d’Indonésie au Vietnam, Adam Mula Warman Tugio.

À l’approche de la fête de l’Idul Fitri, le chef du gouvernement vietnamien a transmis les vœux de paix, de solidarité et de bonheur du secrétaire général To Lam au président indonésien Prabowo Subianto. Évoquant ses rencontres avec ce dernier, il a souligné l’importance de "s’unir pour être plus forts, coopérer pour un bénéfice mutuel et dialoguer pour renforcer la confiance".

Félicitant l’Indonésie pour ses réalisations récentes, il a rappelé que les relations d’amitié entre les deux pays, fondées par le Président Hô Chi Minh et le Président Sukarno, occupent une place prioritaire dans la politique étrangère du Vietnam.

Depuis l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique global en 2025, les liens bilatéraux connaissent un développement dynamique. La coopération politique est renforcée, tandis que les échanges commerciaux ont atteint 17,2 milliards de dollars en 2025. Plusieurs grandes entreprises vietnamiennes, telles que VinFast, TH Group, FPT, etc. investissent activement en Indonésie. La coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l’agriculture, des sciences et technologies, de l’aviation, du tourisme et des échanges entre les peuples se renforce également.

Soulignant le potentiel important de coopération, le Premier ministre a appelé à mettre en œuvre efficacement les résultats de la visite en Indonésie du secrétaire général To Lam en mars 2025, en consolidant la confiance politique et en promouvant la solidarité et la coopération au sein de l’ASEAN. Il a également insisté sur la nécessité de mettre en oeuvre efficacement les accords existants.

Il a proposé à l’Indonésie de faciliter l’accès des produits vietnamiens à son marché, de promouvoir la coopération dans l’industrie halal, de renforcer la collaboration dans la pêche et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), ainsi que d’intensifier les échanges dans les domaines de l’éducation, du tourisme et de la culture.

Sur les questions régionales, il a souligné l’importance du maintien de la paix, de la sécurité et de la liberté de navigation en Mer Orientale, appelant au respect du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, ainsi qu’à la mise en œuvre effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à l’accélération des négociations d’un Code de conduite (COC) en Mer Orientale effectif, substantiel et conforme au droit international.

Dans le contexte actuel, il a plaidé pour un renforcement des connectivités humaines et économiques, notamment verte et numérique, ainsi que pour la coopération en matière de sécurité énergétique, y compris à travers le réseau électrique de l’ASEAN.

L’ambassadeur Adam Mula Warman Tugio a, pour sa part, salué les succès du Vietnam et exprimé sa confiance dans ses objectifs de développement à l’horizon 2045. Il a souhaité porter les échanges commerciaux à 18 milliards de dollars et renforcer la coopération dans la transition énergétique verte, notamment dans les énergies renouvelables et l’industrie minière. Il s’est engagé à promouvoir activement les domaines de coopération convenus, pour le bénéfice des deux pays et pour la paix, la coopération et le développement dans la région comme le monde. -VNA

#ambassadeur d’Indonésie #Premier ministre #Pham Minh Chinh
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Transition verte

Sur le même sujet

Les stands vietnamiens ont attiré l'attention de nombreux acheteurs et distributeurs lors du salon SIAL Interfood 2025 à Jakarta, en Indonésie. Photo : VNA

La diplomatie soutient l’expansion des entreprises vietnamiennes en Indonésie

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong, a exhorté les entreprises à jouer un rôle pionnier et novateur dans le renforcement de la connectivité et de la coopération efficace entre les deux économies, afin de générer des avantages concrets pour les populations vietnamienne et indonésienne et de contribuer au développement de l’amitié traditionnelle et du partenariat stratégique global bilatéral.

VinFast renforce son réseau de motos électriques en Indonésie. Photo: Bnews

VinFast renforce son réseau de motos électriques en Indonésie

VinFast a signé des protocoles d’accord (MoU) stratégiques avec six distributeurs de motos électriques en Indonésie, marquant une nouvelle étape dans l’extension de son réseau de distribution sur l’un des plus grands marchés de motos de la région et du monde. 

Voir plus

A l’occasion du 71e anniversaire de la fondation du PPRL (22 mars 1955), l’ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyen Minh Tam a remis à ses homologues lao des fleurs de la part du Comité central du Parti communiste du Vietnam et des dirigeants vietnamiens. Photo: VNA

Vietnam-Laos : une solidarité constante à travers l’histoire

À l’occasion du 71e anniversaire du PPRL, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, a remis des messages de félicitations et des fleurs, soulignant les grandes réalisations historiques du PPRL et l’approfondissement des relations spéciales Vietnam-Laos.

L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi. Photo: VNA

La visite du Premier ministre en Russie contribuera à promouvoir une vision à long terme des relations bilatérales

Sur invitation du Premier ministre russe, Mikhail Mishustin, le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, conduira une délégation de haut niveau en visite officielle en Russie du 22 au 25 mars 2026. Cette visite marque la première mission d’un dirigeant vietnamien de haut rang après le 14e Congrès du Parti communiste du Vietnam et les récentes élections législatives, visant à renforcer le partenariat stratégique Vietnam-Russie dans les domaines politique, économique, énergétique, éducatif et culturel. 

Patrouille des gardes-frontières vietnamiens et chinois à la borne frontière n°3 le long de la frontière entre le Vietnam et la Chine. Photo: VNA

Les gardes-frontières vietnamiens et chinois lancent leur patrouille conjointe 2026

Lors de cet événement, les commandants des deux parties ont affirmé que les patrouilles conjointes annuelles entre les gardes-frontières de la province de Diên Biên et ceux de la région de Mengzi témoignent d’une étroite coordination et constituent un point fort des relations extérieures frontalières, contribuant à l’édification d’une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement.

Habitants de l’ethnie Dao du hameau de Nà Trang, commune d’An Lac, se rendant aux urnes. Photo : VNA

📝Édito: Élections législatives : responsabilité et confiance

Des régions montagneuses et frontalières jusqu’aux îles éloignées, des centres urbains aux villages les plus reculés, les images d’électeurs se rendant aux urnes dans une atmosphère enthousiaste ont offert une illustration saisissante de la souveraineté populaire.

Actualité de la semaine : Publication des résultats des élections législatives avant le 25 mars

Actualité de la semaine : Publication des résultats des élections législatives avant le 25 mars

Les élections législatives vietnamiennes pour la 16ᵉ législature et les Conseils populaires (mandat 2026-2031) se sont déroulées avec succès, affichant un taux de participation exceptionnel de 99,68 %. Les résultats officiels, validés par le Conseil électoral national, seront publiés avant le 25 mars, après vérification des données par les autorités compétentes.

Trinh Van Quyet (droite), membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du PCV reçoit 'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes. Photo: VNA

Le chef de la Commission de sensibilisation du PCV reçoit l’ambassadeur de Cuba

En recevant, le 19 mars à Hanoï, l'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, Trinh Van Quyet a tenu à remercier sincèrement le Parti, l'État et le peuple cubains pour leur soutien précieux envers le Vietnam, tant durant sa lutte passée pour l'indépendance et l'unification nationale que dans l'œuvre actuelle de Renouveau (Doi Moi).

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: ministère des Affaires étrangères

Conférence de presse du MAE : point sur la protection des Vietnamiens au Moyen-Orient

Selon les informations fournies par les organes de représentation du Vietnam à l'étranger et les autorités compétentes, la plupart des citoyens vietnamiens en voyage ou en transit, dont les vols ont été annulés en raison de la fermeture de l'espace aérien, sont rentrés au Vietnam ou ont pris d'autres vols pour quitter le Moyen-Orient.

Le secrétaire général To Lam avec des électeurs au bureau de vote n° 2, quartier de Ba Dinh, Hanoï. Photo : Thong Nhat - VNA

La fête nationale et la responsabilité devant le peuple

Les élections des députés de la 16ᵉ législature et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031 se sont déroulées avec succès, affichant un taux de participation exceptionnel de 99,68 %. A cette occasion, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam To Lam a écrit un article intitulé "La fête nationale et la responsabilité devant le peuple" portant sur cet évènement politique important.