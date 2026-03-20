Politique

Renforcer la coordination de l’information entre la VNA et les représentations du Vietnam à l’étranger

Le Vietnam entend renforcer la coordination entre son réseau de correspondances et les représentations vietnamiennes à l’étranger, afin d’améliorer l’efficacité de l’information extérieure et de répondre aux exigences croissantes en matière de communication et de politique internationale dans un contexte mondial en mutation.

La réunion entre la VNA et les représentations du Vietnam à l’étranger. Photo: VNA
La réunion entre la VNA et les représentations du Vietnam à l’étranger. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 20 mars à Hanoï, les dirigeants de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) ont rencontré les chefs des représentations diplomatiques du Vietnam à l’étranger nommés en 2025. La directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, a souligné les liens traditionnels entre la VNA et le secteur diplomatique, rappelant leur rôle commun depuis plus de huit décennies dans la promotion de la diplomatie et de la communication.

Dans un contexte mondial de plus en plus complexe, la VNA a intensifié sa production d'analyses approfondies, de prévisions et de rapports thématiques pour appuyer la prise de décision au niveau central, tout en continuant de constituer une source d'information fiable pour les médias nationaux et internationaux. Son réseau mondial de correspondants, répartis dans 30 pays, demeure un pilier de ses opérations.

En étroite collaboration avec les représentations vietnamiennes à l'étranger, ces correspondants couvrent les visites de haut niveau, les événements majeurs, les enjeux émergents et les activités des communautés vietnamiennes de l'étranger, même dans les régions dépourvues de représentation permanente.

Vu Viet Trang a remercié les représentations vietnamiennes à l'étranger, et en particulier leurs chefs, pour leur soutien constant aux correspondants de VNA, et a appelé à une coordination plus étroite entre la VNA, le ministère des Affaires étrangères afin de répondre aux exigences croissantes en matière de relations extérieures et de communication publique.

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La directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, a souligné les liens traditionnels entre la VNA et le secteur diplomatique, rappelant leur rôle commun depuis plus de huit décennies dans la promotion de la diplomatie et de la communication. Photo: VNA

Elle a affirmé la volonté de VNA de collaborer à des initiatives mettant en valeur l'image du Vietnam, de son peuple et de ses réalisations économiques, et a proposé aux représentations diplomatiques de fournir rapidement leurs plans afin d’assurer une mise en œuvre proactive et efficace.

Afin de garantir l'exactitude des reportages, en particulier concernant les visites de haut niveau et les sujets sensibles, la VNA a demandé aux représentations diplomatiques du Vietnam à l'étranger de privilégier le partage d'informations, de faciliter les interviews et de soutenir les opérations de terrain de ses journalistes.

L'agence a également invité les ambassadeurs à tenir ses correspondants informés des grandes orientations de la politique étrangère et à leur permettre de participer aux réunions d’information, et à apporter un soutien accru au développement de son réseau de bureaux à l’étranger.

De son côté, la vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a salué la coopération étroite entre les deux parties. Elle a indiqué que les propositions de la VNA seront étudiées afin d’améliorer les mécanismes de coordination. Selon elle, les deux parties peuvent envisager d’établir un mécanisme de coordination plus structuré et concret, et de renforcer ainsi que d’élargir leurs produits médiatiques communs.

Elle a également souligné que les bureaux de la VNA à l’étranger font partie intégrante des organes de représentations du Vietnam, insistant sur l’importance d’échanges d’informations régulier et d’une coordination proactive pour suivre l'opinion publique et soutenir les efforts de communication communs. -VNA

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