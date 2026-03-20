Économie

Le Vietnam gagne en attractivité auprès des investisseurs australiens

Les relations entre le Vietnam et l’Australie connaissent une dynamique de consolidation marquée, portée par la mise en œuvre concrète du Partenariat stratégique global et par l’essor soutenu des échanges commerciaux, des investissements et de la coopération sectorielle, dans un contexte d’intérêt croissant des entreprises et investisseurs australiens pour le marché vietnamien.

Tran Thi Thanh My, cheffe du Bureau commercial du Vietnam en Australie. Photo: VNA
Tran Thi Thanh My, cheffe du Bureau commercial du Vietnam en Australie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les relations entre le Vietnam et l’Australie entrent dans une phase d’approfondissement, où le Partenariat stratégique global se concrétise à travers des programmes de coopération tangibles. Dans ce contexte, l’économie, le commerce et la connectivité entre entreprises s’imposent comme des piliers essentiels, contribuant activement à la croissance bilatérale.

Lors d’un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Sydney, Tran Thi Thanh My, cheffe du Bureau commercial du Vietnam en Australie, a souligné la stabilité des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays ces dernières années.

Sur le plan commercial, les échanges bilatéraux ont atteint environ 14 milliards de dollars l’an dernier, un niveau comparable à celui de 2024. Le Vietnam a exporté vers l’Australie pour plus de 6,8 milliards de dollars (en hausse de 5,6 %) et importé près de 7,2 milliards de dollars (en baisse de 5,3 %).

Au cours des deux premiers mois de cette année, le commerce bilatéral a fortement progressé pour atteindre 2,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 14,7 % en glissement annuel. Les exportations vietnamiennes se sont élevées à 1,12 milliard de dollars (+11 %), tandis que les importations ont atteint 1,28 milliard de dollars (+18,2 %). Les principaux produits d’exportation ont enregistré une croissance soutenue, notamment dans les secteurs agricoles, forestiers et aquatiques.

En matière d’investissement, les deux parties poursuivent le renforcement de leur coopération. En 2025, les entreprises des deux pays ont intensifié leurs efforts pour explorer leurs marchés respectifs, tout en élargissant leurs recherches à des domaines tels que la technologie, les télécommunications, l’informatique et la santé. À la fin de décembre 2025, l’Australie comptait 712 projets d’investissement au Vietnam, pour un capital total de 1,9 milliard de dollars. En sens inverse, le Vietnam disposait de plus de 90 projets en Australie, représentant 551 millions de dollars, principalement dans l’agriculture, l’immobilier et l’exploitation minière.

Selon Tran Thi Thanh My, les autorités des deux pays continuent de promouvoir les programmes de coopération afin de concrétiser les objectifs du Partenariat stratégique global. Les entreprises, quant à elles, adoptent une approche proactive pour saisir les opportunités sur les marchés respectifs. De nombreux programmes de promotion commerciale et d’investissement ont été mis en œuvre de manière efficace.

Quant aux perspectives, le commerce bilatéral pourrait être influencé par les fluctuations mondiales, notamment les pénuries d’énergie et les perturbations des chaînes d’approvisionnement. Le Vietnam se distingue par ses exportations de produits manufacturés, tels que les ordinateurs, composants électroniques, téléphones et machines, ainsi que de textiles, de chaussures et de produits agricoles. De son côté, l’Australie se distingue par ses exportations d’énergie et de minerais, ainsi que par ses produits de santé et alimentaires de haute qualité.

Par ailleurs, plusieurs cadres de coopération, dont l’Accord de libre-échange ASEAN – Australie – Nouvelle-Zélande (AANZFTA), le Partenariat économique global régional (RCEP), l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), et la stratégie d'engagement économique renforcé Vietnam - Australie (EEES), jouent un rôle clé dans la promotion des échanges. La coopération ne se limite plus au commerce de biens, mais évolue vers une collaboration fondée sur la valeur, soutenue par les associations professionnelles, les agences gouvernementales et la diaspora vietnamienne en Australie.

Les investisseurs australiens accordent une attention croissante au marché vietnamien, attirés par sa forte croissance, sa population jeune et l’expansion rapide de la classe moyenne. L’amélioration du climat des affaires, combinée à la création du centre financier international à Ho Chi Minh-Ville et à Da Nang, devrait stimuler davantage les flux d’investissements.

Se positionnant comme une "superpuissance des énergies renouvelables", l’Australie voit ses grands groupes explorer des investissements au Vietnam, axés sur la transition énergétique et l’économie verte. Les investisseurs australiens cherchent à renforcent leur présence dans les paiements électroniques, la banque numérique et la formation en ligne, tout en s’intéressant aux investissements dans une agriculture vietnamienne de qualité et durable. Autant de signaux positifs confirmant le renforcement de la position du Vietnam aux yeux des investisseurs australiens.

Par ailleurs, le tourisme vietnamien suscite un intérêt marqué des agences de voyage australiennes. Selon Samuel Fattal, de la société PlanetBlue Travel, de nombreux opérateurs considèrent le Vietnam comme une destination majeure en Asie du Sud-Est, grâce à des coûts abordables, une richesse culturelle et des offres variées, des plages aux sites patrimoniaux. La hausse des vols directs et des politiques de visa favorables renforce encore son attractivité. -VNA

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