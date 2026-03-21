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Ces tableaux sont minutieusement réalisés à partir de grains de riz aux nuances variées. Photo : VNA
Ces tableaux sont minutieusement réalisés à partir de grains de riz aux nuances variées. Photo : VNA
Khuu Tan Buu réalise une œuvre d’art en grains de riz. Photo : VNA
Khuu Tan Buu réalise une œuvre d’art en grains de riz. Photo : VNA
Les tableaux en riz de Khuu Tan Buu se distinguent par une esthétique raffinée et diversifiée. Photo : VNA
Les tableaux en riz de Khuu Tan Buu se distinguent par une esthétique raffinée et diversifiée. Photo : VNA
Des visiteurs découvrent avec intérêt les créations originales de Khuu Tan Buu. Photo : VNA
Des visiteurs découvrent avec intérêt les créations originales de Khuu Tan Buu. Photo : VNA
Khuu Tan Buu effectue la vérification finale d’une œuvre. Photo : VNA
Khuu Tan Buu effectue la vérification finale d’une œuvre. Photo : VNA
Khuu Tan Buu en plein travail de composition artistique à partir de grains de riz. Photo : VNA
Khuu Tan Buu en plein travail de composition artistique à partir de grains de riz. Photo : VNA
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Un jeune de Can Tho et son modèle d’entrepreneuriat innovant à partir de grains de riz

Khuu Tan Buu, domicilié dans le quartier de Ninh Kieu à Can Tho, a concrétisé son projet d’entrepreneuriat en créant des tableaux artistiques à partir de grains de riz. Ses œuvres, d’une grande richesse thématique - paysages du terroir, scènes des marchés flottants de Can Tho, portraits du Président Ho Chi Minh ou encore commandes personnalisées - se distinguent par une signature esthétique singulière. Au-delà de la dimension entrepreneuriale, cette initiative contribue à valoriser le patrimoine culturel et à promouvoir l’image des habitants du delta du Mékong, en mettant en lumière un savoir-faire original ancré dans les traditions locales.

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#grains de riz #entrepreneuriat innovant #Khuu Tan Buu #tableaux artistiques

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