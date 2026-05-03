Résolution 80 : 70 ans d’excellence du Théâtre national des marionnettes

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Une séance de répétition des artistes du Théâtre des marionnettes du Vietnam. Photo : VNA
Une séance de répétition des artistes du Théâtre des marionnettes du Vietnam. Photo : VNA
Représentation de l’art traditionnel des marionnettes sur l’eau au Théâtre des marionnettes du Vietnam. Photo : VNA
Représentation de l’art traditionnel des marionnettes sur l’eau au Théâtre des marionnettes du Vietnam. Photo : VNA
Le cap des 70 ans marque le parcours persévérant de plusieurs générations d’artistes dans la préservation et la promotion de cet art traditionnel. Photo: VNA
Le cap des 70 ans marque le parcours persévérant de plusieurs générations d’artistes dans la préservation et la promotion de cet art traditionnel. Photo: VNA
Le Théâtre des marionnettes du Vietnam a fait preuve de nombreuses innovations en combinant marionnettes terrestres et spectacles de marionnettes sur l’eau, offrant ainsi des performances artistiques remarquables. Photo : VNA
Le Théâtre des marionnettes du Vietnam a fait preuve de nombreuses innovations en combinant marionnettes terrestres et spectacles de marionnettes sur l’eau, offrant ainsi des performances artistiques remarquables. Photo : VNA
Le Théâtre des marionnettes du Vietnam a multiplié les innovations en associant marionnettes terrestres et marionnettes sur l’eau, proposant des spectacles originaux et attrayants. Photo : VNA
Le Théâtre des marionnettes du Vietnam a multiplié les innovations en associant marionnettes terrestres et marionnettes sur l’eau, proposant des spectacles originaux et attrayants. Photo : VNA
Le Théâtre des marionnettes du Vietnam poursuit ses efforts pour diffuser les valeurs culturelles nationales auprès du public vietnamien et international, contribuant ainsi à concrétiser l’esprit de la Résolution 80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne. Photo : VNA
Le Théâtre des marionnettes du Vietnam poursuit ses efforts pour diffuser les valeurs culturelles nationales auprès du public vietnamien et international, contribuant ainsi à concrétiser l’esprit de la Résolution 80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne. Photo : VNA
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Résolution 80 : 70 ans d’excellence du Théâtre national des marionnettes

Au cours de 70 années de construction, de renouveau et de développement (1956-2026), le Théâtre national des marionnettes s’est imposé comme le centre phare de cet art traditionnel dans le pays. Sa mission est de développer un art à la fois profondément vietnamien et résolument moderne, en sélectionnant et en intégrant les valeurs avancées de l’art mondial. Par cette approche, le théâtre contribue activement à façonner une culture vietnamienne avancée, imprégnée de l’identité nationale.

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#Résolution 80 #marionnettes du Vietnam

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