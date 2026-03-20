Économie

Le Vietnam envisage la cotation de l'argent-lingot en bourse

Le Vietnam envisage la cotation de l'argent-lingot en bourse afin de standardiser les transactions et d'améliorer la transparence sur un marché en pleine expansion, dans un contexte de forte volatilité des cours mondiaux.

Au Vietnam, le prix de l'argent en lingots a même atteint 111 millions de dôngs (4 200 dollars américains) le kilogramme, témoignant d'un intérêt croissant de la part des particuliers et des investisseurs. Photo vietnmanet.vn
Au Vietnam, le prix de l'argent en lingots a même atteint 111 millions de dôngs (4 200 dollars américains) le kilogramme, témoignant d'un intérêt croissant de la part des particuliers et des investisseurs. Photo vietnmanet.vn


Hanoï, 20 mars (VNA) - Le Vietnam envisage la cotation de l'argent-lingot en bourse afin de standardiser les transactions et d'améliorer la transparence sur un marché en pleine expansion, dans un contexte de forte volatilité des cours mondiaux.

Lors d'une récente réunion consacrée à l'examen d'un éventuel mécanisme de cotation et de négociation de l'argent-lingot, Tran Huu Linh, directeur du Département du marché intérieur auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce, a indiqué que la demande d'argent-lingot avait augmenté ces dernières années.

Les marchés nationaux et internationaux ont toutefois connu des fluctuations de prix importantes et imprévisibles.

« La cotation de l'argent-lingot en bourse doit être étudiée afin de standardiser progressivement les activités de négociation », a déclaré Tran Huu Linh, soulignant que sa mise en œuvre devait être évaluée afin de garantir la transparence, la sécurité du système et la protection des acteurs du marché.

Récemment, sur les marchés mondiaux, les cours de l'argent ont fortement progressé, suivant la tendance des métaux précieux.

Au Vietnam, le prix de l'argent physique a même atteint 111 millions de dongs (4 200 dollars) le kilogramme, témoignant d'un intérêt croissant de la part des particuliers et des investisseurs.

Parallèlement, la plupart des transactions d'argent au Vietnam s'effectuent directement entre vendeurs et acheteurs, a-t-il précisé.

Tran Huu Linh a ajouté que ce modèle fragmenté, caractérisé par l'absence de mécanismes de fixation des prix centralisés, d'informations standardisées sur les produits et d'outils de gestion des risques, peut exposer les particuliers, les investisseurs et les entreprises à des risques accrus.

L'inscription de l'argent à la bourse des matières premières pourrait contribuer à la création d'un marché centralisé et transparent, doté d'un prix de référence unifié et d'instruments de couverture des risques, a-t-il affirmé.

Cette mesure permettrait également de moderniser le négoce des matières premières et d'harmoniser les pratiques nationales avec les normes internationales.

Selon Tran Huu Linh, toute décision d'introduire le négoce de l'argent à la bourse des matières premières doit faire l'objet d'une évaluation rigoureuse, prenant en compte ses impacts économiques et sociaux ainsi que ses implications pour la gestion du marché.

Il a également souligné la nécessité de développer des mécanismes de gestion des risques, tels que des limites de position et des mesures visant à freiner la spéculation excessive et à garantir la stabilité du marché.

Lors de la réunion, les représentants de la Bourse de commerce du Vietnam ont présenté un projet de structure de négociation, incluant les mécanismes de livraison et de compensation des lingots d'argent.

Selon ce projet, le déploiement se ferait en deux phases. La première consisterait en une cotation pilote sur le marché intérieur avec des transactions physiques. Dans la seconde phase, une fois les opérations stabilisées, la bourse pourrait être connectée aux bourses de matières premières régionales et internationales.

Les entreprises du secteur de l'or et de l'argent ont affirmé leur engagement à garantir les capacités de production et à respecter les délais de livraison. Cependant, l'approvisionnement actuel en argent reste largement dépendant des importations. - VNA

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#Vietnam #cotation #argent-lingot #bourse
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