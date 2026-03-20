Économie

Hô Chi Minh-Ville lance une plateforme d’échange technologique améliorée

La plateforme modernisée marque une évolution majeure, passant d’un simple modèle de partage d’informations à un système de négociation technologique en ligne géré, permettant le suivi et la mesure des résultats réels des transactions.

Des délégués lors du lancement de la nouvelle version de la plateforme d'échange technologique de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
Des délégués lors du lancement de la nouvelle version de la plateforme d'échange technologique de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Département des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville a lancé vendredi 20 mars une nouvelle version de sa plateforme d’échange technologique sur techport.vn, marquant une avancée majeure dans le développement de l’infrastructure du marché des sciences et technologies de la ville.

La plateforme modernisée marque une évolution majeure, passant d’un simple modèle de partage d’informations à un système de négociation technologique en ligne géré, permettant le suivi et la mesure des résultats réels des transactions. Elle repose sur trois piliers : de nouveaux produits technologiques négociables, une plateforme numérique moderne et un modèle opérationnel amélioré.

Les données technologiques de la plateforme sont structurées en quatre niveaux : la propriété intellectuelle (brevets, solutions d’utilité, etc.), les résultats de la recherche, le savoir-faire technique, ainsi que les machines et les lignes de production. Cette structure permet aux entreprises d’identifier et de sélectionner plus facilement les technologies adaptées à leurs besoins et à leur capacité d’absorption.

Le système gère les profils technologiques tout au long du cycle de vie de la transaction, depuis la mise en ligne et la mise en relation jusqu’à la négociation, la signature du contrat et le suivi post-transfert. Il intègre également des indicateurs clés tels que le niveau de maturité technologique (TRL), le statut de la propriété intellectuelle et d’autres indicateurs pertinents.

Un tableau de bord en temps réel garantit la publicité et la transparence en publiant des données essentielles, notamment le nombre d’annonces, de demandes, de mises en relation réussies, de contrats signés et la valeur totale des transactions, ainsi que des analyses par secteurs technologiques stratégiques. Ces données servent à la fois de base à l’évaluation des performances de la plateforme et d’éléments probants pour l’élaboration des politiques.

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Des produits et appareils technologiques sont présentés dans le cadre de cet événement de lancement. Photo : VNA

La plateforme réunit également un réseau de cabinets de conseil, d’associations professionnelles, d’entreprises et d’institutions financières afin de faciliter des processus spécialisés tels que la normalisation de la demande, l’évaluation, le conseil juridique et financier et la négociation de contrats. Ceci devrait améliorer significativement la faisabilité et la qualité des transactions technologiques.

Selon Nguyên Hoàng Bao Trân, directrice adjointe du département, le marché ne manque pas de technologies, mais de transactions technologiques réussies. La plateforme repensée vise donc à transformer la demande technologique en accords concrets et en applications pratiques.

Après plusieurs années d’activité, la plateforme a traité des milliers de demandes technologiques, facilité plus de 280.000 mises en relation entre fournisseurs et demandeurs et diffusé automatiquement près de 3.000 technologies et équipements à l’échelle nationale, contribuant ainsi à la formation d’un vaste écosystème d’innovation.

À cette occasion, 12 contrats de transfert de technologie d’une valeur de près de 19 milliards de dôngs (plus de 720.000 dollars) ont été signés entre des entreprises et des organismes de recherche. – VNA

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#plateforme d’échange technologique #Hô Chi Minh-Ville
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