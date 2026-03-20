Le Karnataka, nouvelle destination pour les entreprises vietnamiennes en Inde

New Delhi (VNA) – Le Bureau commercial vietnamien en Inde a organisé le 18 mars un séminaire en ligne sur le thème « Opportunités d’investissement pour les entreprises vietnamiennes au Karnataka », suscitant un vif intérêt auprès des grandes entreprises vietnamiennes et des agences d’investissement de cet État du sud de l’Inde.

L’événement a réuni des entreprises vietnamiennes de premier plan telles que Vingroup, Vietnam Airlines, Vietravel, Intech Group et VitaDairy, ainsi que de hauts responsables de Karnataka Udyog Mitra (KUM), l’agence de promotion des investissements de l’État indien.

Dans son allocution d’ouverture, le conseiller commercial vietnamien en Inde, Bui Trung Thuong, a souligné la portée stratégique de cette initiative dans un contexte de renforcement soutenu des relations économiques bilatérales.

Il a rappelé que les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Inde ont atteint un niveau record de 16,46 milliards de dollars en 2025, soit une multiplication par plus de 70 en l’espace de 25 ans. Les entreprises vietnamiennes délaissent également le commerce au profit de l'investissement direct en Inde, avec d'importants projets déjà en cours au Tamil Nadu et au Telangana.

Le Bureau commercial du Vietnam a réaffirmé son soutien et son engagement à faciliter l'accès aux investisseurs vietnamiens explorant les opportunités offertes par le Karnataka et le marché indien dans son ensemble.

Lors du séminaire, un représentant de KUM a présenté un aperçu du climat d'investissement de l'État, soulignant le statut du Karnataka comme l'une des principales destinations des IDE en Inde.

Avec un PIB de 331 milliards de dollars et une croissance annuelle supérieure à 11 %, l'État bénéficie d'un écosystème d'innovation dynamique et est largement considéré comme la « Silicon Valley » indienne, leader du pays en matière de développement technologique et d'activité de start-up.

Pour la période 2025-2030, le Karnataka a mis en œuvre un ensemble de mesures incitatives attractives, comprenant des soutiens financiers à l’investissement, des incitations liées à la production, des programmes de développement des compétences ainsi que des politiques favorisant des infrastructures durables.

Ce cadre vise à créer un environnement propice aux investisseurs étrangers, notamment vietnamiens. L'État prévoit également d'envoyer une délégation de haut niveau au Vietnam en 2026, marquant sa première visite officielle et ouvrant de nouvelles perspectives de coopération directe et de renforcement des flux d'investissement.

Lors des séances de débat, des entreprises vietnamiennes ont soulevé des questions relatives aux procédures d'investissement, aux incitations politiques, au choix des sites d'implantation et aux possibilités d'intégration aux chaînes d'approvisionnement locales.

Les représentants de KUM ont réaffirmé leur engagement à fournir un soutien complet aux investisseurs vietnamiens. Ce séminaire a offert une vision d’ensemble des opportunités qu’offre l’un des États les plus dynamiques de l’Inde, tout en permettant aux entreprises vietnamiennes d’affiner leurs stratégies d’expansion internationale et de renforcer leur positionnement sur les marchés mondiaux. -VNA