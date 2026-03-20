Économie

Le Vietnam et l'Italie renforcent leurs liens commerciaux et d’investissement

Le Vietnam souhaite approfondir sa coopération économique avec l’Italie en intensifiant la diplomatie économique, en stimulant les échanges commerciaux et en attirant davantage d’investissements, tout en tirant parti des accords avec l’Union européenne pour renforcer son intégration aux chaînes de valeur internationales.

Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung (gauche) et le ministre italien des Entreprises et du Made in Italy, Adolfo Urso. Photo: VNA
Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung (gauche) et le ministre italien des Entreprises et du Made in Italy, Adolfo Urso. Photo: VNA

Rome (VNA) - Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung a appelé à une intensification de la diplomatie économique et au renforcement des liens commerciaux et d'investissement entre le Vietnam et l'Italie. Il a exprimé le souhait que l’Italie fasse entendre sa voix auprès des autres partenaires de l’Union européenne (UE) afin d’accélérer la ratification de l’Accord de protection des investissements entre l’UE et le Vietnam (EVIPA).

Lors d'une rencontre le 19 mars à Rome avec le ministre italien des Entreprises et du Made in Italy, Adolfo Urso, le dirigeant vietnamien a salué les efforts déployés par l'Italie pour stimuler le développement industriel, soutenir les entreprises et encourager l'innovation afin de renforcer la compétitivité nationale.

Le vice-Premier ministre a indiqué que le Vietnam accélère la réforme institutionnelle, renouvelle ses moteurs de croissance, transforme sa structure économique et met en place un nouveau modèle de croissance, fondé sur la science, l’innovation et la transformation numérique. L’objectif est d’atteindre une croissance d’au moins 10 % et de concrétiser les deux objectifs centenaires du pays, tout en poursuivant les réformes, notamment dans les secteurs privé et public, ainsi que dans l’attraction des investissements étrangers.

Il a encouragé les entreprises italiennes à accroître leurs investissements au Vietnam, notamment dans les secteurs à fort potentiel tels que l'industrie manufacturière, les hautes technologies, les infrastructures industrielles, les sciences et technologies, l'innovation et les énergies propres.

Il a également plaidé pour une coopération commerciale plus étroite et une utilisation plus efficace de l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), ainsi que pour un partage d'expériences dans les industries manufacturières, auxiliaires et de la production intelligente, notamment par le développement d'initiatives de soutien aux fournisseurs afin d'aider les entreprises vietnamiennes à mieux s'intégrer aux chaînes de valeur italiennes.


Le vice-Premier ministre a souligné la nécessité de renforcer les liens entre centres d’innovation, instituts, universités et startups, d’encourager les projets de recherche conjoints, la copropriété intellectuelle et le transfert de technologies, en se concentrant d’abord sur 11 groupes de produits technologiques stratégiques du Vietnam.

Adolfo Urso a exprimé son ferme soutien aux propositions du Vietnam visant à faire de l'Italie une porte d'entrée pour les exportations vietnamiennes vers l'Europe. Exprimant le souhait de voir les entreprises vietnamiennes investir davantage en Italie, le ministre Adolfo Urso a indiqué que les entreprises italiennes apprécient l’environnement d’investissement et des affaires au Vietnam.

Les deux parties ont convenu d'accélérer la signature de nouveaux accords de coopération dans divers secteurs émergents.

Auparavant, le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung avait rencontré Stefano Pontecorvo, président de Leonardo, l'un des principaux groupes aérospatiaux et de défense européens. Il s'est félicité du protocole d'accord signé par l'entreprise avec le Centre national d'innovation du Vietnam (NIC), y voyant une base pour une future coopération.

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Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung travaille avec le groupe Leonardo. Photo: VNA

Il a proposé au groupe Leonardo de renforcer sa coopération avec le Vietnam, affirmant que le gouvernement vietnamien s’engage à créer des conditions favorables pour des partenariats efficaces, durables et à long terme avec les partenaires italiens.

Stefano Pontecorvo a déclaré que les orientations du Vietnam correspondent parfaitement à la vision de développement de Leonardo.

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Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung et le personnel de l'ambassade du Vietnam en Italie. Photo: VNA

Au cours de sa visite, le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung a également rencontré le personnel de l'ambassade du Vietnam en Italie, appelant à un engagement renforcé à tous les niveaux afin de développer davantage les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux. Il a exhorté l'ambassade à continuer de jouer un rôle de passerelle entre le Parti, l'État et la communauté vietnamienne, tout en mobilisant des ressources à l'étranger et en répondant aux préoccupations de cette dernière. -VNA

#Vietnam #Italie #liens commerciaux et d’investissement
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