Lancement du programme « Vitalité des produits vietnamiens »

Hanoï (VNA) - La troisième édition du programme de présentation et de diffusion en direct « Suc song hang Viet » (« Vitalité des produits vietnamiens ») a été officiellement lancée le 20 mars au 62, rue Trang Tien, à Hanoï, sous le thème « La jeunesse vietnamienne fière des produits vietnamiens ».

Coorganisé par l’Agence de surveillance et de développement du marché intérieur, le Comité populaire de l’arrondissement de Hoan Kiem, TikTok Shop et la Société nationale par actions des paiements du Vietnam, cet événement vise à accompagner les entreprises dans la promotion et la commercialisation de leurs produits, tout en développant leurs canaux de distribution numériques. Il s’inscrit également dans le cadre des activités célébrant le 95ᵉ anniversaire de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (26 mars 1931-2026).

Le programme met en lumière trois jeunes entreprises remarquables, illustrant les tendances d’une production verte, sûre et durable. Parmi ces entreprises figurent la société Nghe Sanh INVEST, spécialisée dans les produits à base de curcuma fermenté ; la coopérative Hanoi Xanh, proposant des produits d’hygiène écologiques sous la marque HalalViet ; et la société ONA Global, qui commercialise des cosmétiques naturels sous la marque Co Cay Hoa La. Tous les produits présentés mettent l’accent sur la transparence de leur origine, le respect des normes de qualité et une consommation responsable.

Dans ce cadre, un débat intitulé « La jeunesse vietnamienne fière des produits vietnamiens » est prévu le 21 mars sur la chaîne TikTok de l’Agence de surveillance et de développement du marché intérieur. Il offrira une plateforme d’échange sur le rôle des jeunes dans le soutien aux entreprises et la promotion de la consommation locale dans le contexte actuel.

Une session en direct présentant des produits 100% vietnamiens sera également organisée. Cet événement devrait permettre aux entreprises de toucher un public plus large grâce à des méthodes de promotion modernes.

Du 20 au 22 mars, l’espace d’exposition est ouvert au public de 9h00 à 21h00. Les visiteurs peuvent y découvrir, tester et acheter des produits, bénéficier de conseils, participer à des activités interactives et profiter d’offres promotionnelles exclusives.

Ce programme illustre une nouvelle fois le rôle des autorités publiques dans le soutien aux entreprises, le renforcement de la consommation intérieure et la valorisation des produits vietnamiens sur un marché orienté vers le développement durable.-VNA