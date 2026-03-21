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Hanoï valorise son patrimoine culturel auprès des diplomates étrangers

Réunissant des diplomates et des représentants internationaux, l’événement « Du xuan huu nghi 2026 » (Printemps d’amitié) contribue à promouvoir le patrimoine vietnamien et à stimuler les échanges culturels.

Les délégués offrent de l’encens à la pagode Thien Tru. Photo: VNA
Les délégués offrent de l’encens à la pagode Thien Tru. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 21 mars, au site national spécial de Huong Son, l’Union des organisations d’amitié de Hanoï, en coordination avec le Service du tourisme et la commune de Huong Son, a organisé le programme « Du xuan huu nghi 2026 » (Printemps d’amitié), attirant plus de 400 délégués vietnamiens et étrangers.

L’événement a réuni 15 ambassadeurs et chargés d’affaires a.i, accompagnés de leurs conjoints, plus de 200 diplomates en poste dans les ambassades, ainsi que des représentants d’organisations internationales, d’organisations non gouvernementales étrangères au Vietnam et des responsables de ministères et de la capitale Hanoï.

S’exprimant lors du programme, Saadi Salama, ambassadeur de Palestine au Vietnam et chef du corps diplomatique, a souligné qu’il s’agit d’une activité annuelle significative de l’Union des organisations d’amitié de Hanoï à chaque printemps. Cet événement constitue non seulement une occasion de présenter et de promouvoir les valeurs historiques et culturelles du Vietnam, mais aussi « un pont » important contribuant à renforcer la compréhension, la solidarité et l’amitié entre le peuple vietnamien et les amis internationaux.

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Les délégués à la pagode Thien Tru. Photo: VNA


Dans le cadre du programme, les délégués ont découvert l’espace culturel et spirituel caractéristique de la capitale en saison de festival, notamment à travers une excursion sur le ruisseau Yen et une visite de la pagode Thien Tru. À cette occasion, ils ont également pris connaissance des valeurs historiques et culturelles du site et participé à des activités d’échanges, de plantation d’arbres commémoratifs et de découverte des produits artisanaux traditionnels locaux.

L’ambassadeur Saadi Salama s’est dit impressionné par la beauté du complexe de Huong Son et a estimé que ce programme contribue à aider les amis internationaux à mieux comprendre la culture et le peuple vietnamiens.

Le complexe de Huong Son est l’une des destinations majeures du tourisme spirituel au Vietnam, avec un système riche de 20 temples, pagodes et grottes. Nguyen Ngoc Ky, président de l’Union des organisations d’amitié de Hanoï, a indiqué que les autorités de la commune de Huong Son élaboreront un dossier en vue de soumettre à l’UNESCO la reconnaissance du site national spécial de Huong Son en tant que patrimoine culturel et naturel mondial d’ici 2030.

L’organisation du programme « Du xuan huu nghi 2026 » contribue à promouvoir le potentiel touristique de Hanoï, à renforcer les échanges culturels ainsi que la compréhension et la coopération internationales. -VNA

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