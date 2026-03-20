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Le patrimoine mondial Yen Tu – Vinh Nghiem – Con Son, Kiep Bac à l’honneur à Bac Ninh

L’exposition thématique présente plus de 150 photos, documents et objets illustrant le développement du bouddhisme Truc Lam, les valeurs culturelles, religieuses et paysagères du complexe, ainsi que le processus de préparation du dossier de candidature à l’UNESCO sur plus de treize ans.

Des jeunes contemplent des oeuvres exposées lors de l'exposition thématique. Photo: VNA
Des jeunes contemplent des oeuvres exposées lors de l'exposition thématique. Photo: VNA

Bac Ninh (VNA) – Le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Bac Ninh a inauguré, le 20 mars, une exposition thématique au Musée de Bac Ninh n°1, consacrée au complexe de sites et de paysages Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son, Kiep Bac, inscrit au patrimoine mondial.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la cérémonie de réception du certificat d’inscription de l’artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Dong Ho sur la Liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, de l’annonce de l’inscription du complexe sur la Liste du patrimoine culturel mondial, ainsi que de l’ouverture du festival « Retour au patrimoine - 2026 ».

L’exposition présente plus de 150 photos, documents et objets illustrant le développement du bouddhisme Truc Lam, les valeurs culturelles, religieuses et paysagères du complexe, ainsi que le processus de préparation du dossier de candidature à l’UNESCO sur plus de treize ans. Elle est organisée en quatre sections thématiques et propose des activités interactives, notamment l’impression de gravures sur bois.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Truong Quang Hai, directeur adjoint du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, a souligné que le complexe Yen Tu – Vinh Nghiem – Con Son, Kiep Bac constitue un ensemble patrimonial exceptionnel, porteur de profondes valeurs historiques, culturelles et spirituelles pour les provinces de Quang Ninh, Bac Ninh, la ville de Hai Phong et l’ensemble du pays.

Ce complexe incarne les valeurs de la dynastie des Tran (1225-1400), notamment à travers la formation et le développement de l’école zen Truc Lam fondée par le roi-moine Tran Nhan Tong.

L’ensemble de monuments et de paysages de Yen Tu-Vinh Nghiem-Con Son, Kiep Bac, a été inscrit en 2025 au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce bien regroupe 12 sites répartis entre montagnes boisées, plaines et régions fluviales. L’ensemble comprend des pagodes, des temples, des sanctuaires et des vestiges archéologiques associés à des figures religieuses et historiques. Stratégiquement situé dans un cadre géologique favorable, ce site demeure un lieu de pèlerinage animé.

Au sein du système patrimonial, Bac Ninh abrite des sites clés tels que la pagode Vinh Nghiem, la pagode Bo Da et les zones tampons de la réserve naturelle de Tay Yen Tu, couvrant environ 2 425 hectares.

L’artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Dong Ho a également été inscrit en 2025 sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, confirmant la richesse culturelle locale.
L’exposition vise à promouvoir les valeurs patrimoniales et à sensibiliser le public, notamment les jeunes, à la préservation et à la valorisation du patrimoine dans un contexte d’intégration et de développement. - VNA

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