Politique

Le Premier ministre demande d'étudier l'élargissement de l'accès au logement social

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé d’étudier la révision et la modification du décret gouvernemental n°100/2024/ND-CP du 26 juillet 2024 relatif au logement social, afin d’élargir les bénéficiaires, notamment aux personnes ayant des revenus mensuels de 25 à 30 millions de dôngs.

Projet de logement social à Ha Tinh. Photo: VNA
Projet de logement social à Ha Tinh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 20 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion de la permanence du gouvernement consacrée aux politiques de logement social.

Selon les rapports présentés, sous la direction du gouvernement, le cadre institutionnel et les politiques de développement du logement social ont été renforcés, devenant plus cohérents, flexibles et adaptés à la réalité, constituant une base juridique favorable au développement de ce segment.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé d’étudier la révision et la modification du décret gouvernemental n°100/2024/ND-CP du 26 juillet 2024 relatif au logement social, afin d’élargir les bénéficiaires, notamment aux personnes ayant des revenus mensuels de 25 à 30 millions de dôngs.

Plus concrètement, le chef du gouvernement a orienté cette révision vers un relèvement des plafonds de revenus : 25 millions de dôngs pour les personnes seules, 35 millions pour les personnes seules élevant un enfant mineur et 50 millions pour les couples mariés.

Parallèlement, le Premier ministre a encouragé les localités et les entreprises à développer des logements locatifs destinés aux ouvriers et aux travailleurs.

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Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside une réunion de la permanence du gouvernement consacrée aux politiques de logement social. Photo: VNA

Le ministère de la Construction collaborera avec le ministère de la Sécurité publique pour mettre en place la certification des bénéficiaires via l’application VNeID, afin de simplifier les démarches.

Le Premier ministre a également insisté sur l’interdiction de tout détournement des politiques à des fins de profit et sur la nécessité de sanctions appropriées, tout en poursuivant l’étude des mécanismes d’encadrement des prix et des marges.

Enfin, il a demandé de finaliser rapidement les mécanismes après consultation des parties concernées, pour soumission au gouvernement avant le 25 mars. Le programme de développement du logement social est actuellement déployé de manière intensive à l’échelle nationale, avec pour objectif d’achever un million de logements d’ici 2028, soit deux ans plus tôt que prévu. Il s’agit d’une mission importante visant à garantir la protection sociale, tout en répondant à la demande croissante en logements des personnes à faibles revenus et des travailleurs dans les zones urbaines et industrielles. -VNA

#logements sociaux #Premier ministre
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