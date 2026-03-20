Politique

Les gardes-frontières vietnamiens et chinois lancent leur patrouille conjointe 2026

Lors de cet événement, les commandants des deux parties ont affirmé que les patrouilles conjointes annuelles entre les gardes-frontières de la province de Diên Biên et ceux de la région de Mengzi témoignent d’une étroite coordination et constituent un point fort des relations extérieures frontalières, contribuant à l’édification d’une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement.

Patrouille des gardes-frontières vietnamiens et chinois à la borne frontière n°3 le long de la frontière entre le Vietnam et la Chine. Photo: VNA
Patrouille des gardes-frontières vietnamiens et chinois à la borne frontière n°3 le long de la frontière entre le Vietnam et la Chine. Photo: VNA

Diên Biên (VNA) – Des délégations de la Garde-frontière provinciale de Diên Biên au Vietnam et de la Garde-frontière régionale de Mengzi de l’Armée populaire de libération chinoise ont tenu vendredi 20 mars une cérémonie pour lancer la patrouille bilatérale 2026 à la borne frontière n°3 le long de la frontière entre le Vietnam et la Chine.

Lors de cet événement, les commandants des deux camps ont affirmé que les patrouilles conjointes annuelles entre les gardes-frontières provinciaux de Diên Biên et les gardes-frontières régionaux de Mengzi témoignent d’une étroite coordination et constituent un point fort des relations extérieures frontalières, contribuant à l’édification d’une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement.

Après la cérémonie, les forces de patrouille du poste de garde-frontière d’A Pa Chai, sous l’autorité des gardes-frontières provinciaux de Diên Biên, et du point de rencontre de Jinping, sous l’autorité des gardes-frontières régionaux de Mengzi, ont mené une patrouille conjointe le long de la section allant de la borne frontière n°3 au tripoint où se rencontrent les frontières du Vietnam, de la Chine et du Laos.

Au cours de la patrouille, les officiers et les soldats des deux camps ont coordonné leurs efforts pour sécuriser les itinéraires, nettoyer et ranger les abords des bornes frontières et échanger rapidement des informations sur la situation sécuritaire dans les zones frontalières. L’inspection a révélé que la ligne de démarcation et le système de bornes étaient restés intacts, sans aucune infraction constatée, et que la sécurité était stable dans la zone.

Après la patrouille, les deux parties ont procédé conjointement à des travaux d’entretien sur la borne frontière entre le Vietnam, la Chine et le Laos, et ont tenu des discussions pour faire le point sur les résultats obtenus. Elles sont convenues de maintenir un échange d’informations efficace via des lignes directes, tout en renforçant les échanges et la coordination en matière de gestion et de protection des frontières.

Les deux parties ont également souligné la nécessité de renforcer leur coopération en matière de prévention et de lutte contre les infractions telles que l’entrée et la sortie illégales, la contrebande, le trafic d’êtres humains et autres violations de la loi, réaffirmant leur détermination à sauvegarder conjointement la souveraineté territoriale et la sécurité des frontières pour la paix et la stabilité des populations des zones frontalières des deux pays. – VNA

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