Entretien entre les ministres de la Sécurité publique du Vietnam et du Laos

Hanoï (VNA) - Le 20 mars à Hanoï, Luong Tam Quang, membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV) et ministre de la Sécurité publique, s’est entretenu avec Vanthong Kongmany, secrétaire du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et ministre de la Sécurité publique du Laos.



Le général Luong Tam Quang a souligné que face aux évolutions complexes et imprévisibles de la situation régionale et internationale, le Vietnam et le Laos doivent continuer à consolider leurs relations étroites, dans lesquelles la coopération entre les deux ministères de la Sécurité publique joue un rôle central, contribuant à renforcer les liens bilatéraux.



Lors de l’entretien, les deux parties ont évalué les résultats remarquables de leur coopération récente. Après leur rencontre en février 2026 au Laos, elles ont poursuivi les échanges d’informations sur des questions d’intérêt commun, notamment en matière de sécurité et d’ordre public. Dans la lutte contre la criminalité, les forces compétentes des deux ministères ont élucidé de nombreuses affaires et démantelé plusieurs réseaux de trafic de drogue.



Concernant le projet de construction du Centre de commandement de sécurité du ministère lao, le ministère vietnamien met en œuvre activement les travaux prévus, en étroite coordination avec son homologue lao afin d’assurer le respect du calendrier, de la qualité et de l’efficacité.



S’agissant du projet de système de gestion de la population et d’identification au Laos, le Vietnam apporte un soutien actif à sa mise en œuvre, notamment en garantissant la sécurité des systèmes et des infrastructures de données.



Les deux ministres ont convenu de continuer à jouer un rôle exemplaire dans la mise en œuvre des orientations stratégiques communes des dirigeants des deux pays.



Les deux parties se sont engagées à appliquer efficacement le plan de coopération pour 2026, à renforcer la coordination entre les unités opérationnelles, à lutter contre la criminalité et à intensifier la coopération à tous les niveaux, du central au local, afin de prévenir les menaces à la sécurité de chaque pays dès leur apparition.



Le ministre lao de la Sécurité publique a affirmé que les deux parties doivent poursuivre leurs efforts pour mettre en œuvre efficacement les accords conclus, contribuant ainsi à approfondir davantage les relations de grande amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos. -VNA