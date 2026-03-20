Politique

La visite du Premier ministre en Russie contribuera à promouvoir une vision à long terme des relations bilatérales

Sur invitation du Premier ministre russe, Mikhail Mishustin, le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, conduira une délégation de haut niveau en visite officielle en Russie du 22 au 25 mars 2026. Cette visite marque la première mission d’un dirigeant vietnamien de haut rang après le 14e Congrès du Parti communiste du Vietnam et les récentes élections législatives, visant à renforcer le partenariat stratégique Vietnam-Russie dans les domaines politique, économique, énergétique, éducatif et culturel. 

L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi. Photo: VNA
L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Sur invitation de son homologue russe, Mikhail Mishustin, le Premier ministre Pham Minh Chinh, à la tête d'une délégation vietnamienne de haut niveau, effectuera une visite officielle du 22 au 25 mars 2026 en Russie. À cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, a répondu aux questions des journalistes de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Russie sur la signification et les priorités de cette visite importante.

Selon l’ambassadeur, cette visite intervient dans un contexte particulier, marqué par le succès du 14e Congrès du Parti communiste du Vietnam et des récentes élections législatives, alors que le pays vise le statut de nation à revenu élevé d’ici 2030 et 2045.

Il a souligné l’importance du soutien des partenaires internationaux, en particulier de la Russie, qui a été un partenaire fiable et sincère du Vietnam depuis de nombreuses années. Ces dernières années, les relations bilatérales se sont intensifiées de manière remarquable. Par exemple, juste après le Congrès du Parti, le président Vladimir Poutine a été le premier chef d’État étranger à téléphoner pour féliciter le secrétaire général To Lam et à échanger avec lui sur de grandes orientations pour le développement des relations entre les deux pays. Pour la première fois depuis plusieurs années, le Vietnam a également envoyé un envoyé spécial du secrétaire général – le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung – afin d’informer des résultats du Congrès du Parti.

L’ambassadeur a précisé que la visite du Premier Pham Minh Chinh, première d’un dirigeant vietnamien de haut niveau après le 14e Congrès du Parti, marque le début d’une série d’événements et de contacts de haut niveau en 2026. Son principal objectif est de renforcer davantage les relations Vietnam-Russie, en particulier sur le plan politique.

La visite devrait également développer la coopération économique et commerciale, avec un accent particulier sur l'investissement, l'énergie, le pétrole et le gaz. Elle intervient dans un contexte de grave crise énergétique mondiale, ce qui, selon Dang Minh Khoi, offre de nouvelles perspectives majeures aux deux pays.

À son avis, cette visite contribue à renforcer les contacts politiques. Les rencontres entre les dirigeants des deux pays joueront un rôle crucial dans l'examen de l'état des relations bilatérales et la définition des grandes orientations pour 2026 et au-delà.

Le Vietnam et la Russie continueront de consolider leur partenariat stratégique global en matière de défense nationale, de sécurité et d'affaires étrangères. Chacun considère l'autre comme un partenaire essentiel et s'apporte un soutien mutuel au sein des instances internationales et régionales, contribuant ainsi à consolider un climat de paix propice au développement national.

Sur le plan économique et commercial, les visites de haut niveau visent systématiquement à rendre les relations bilatérales plus efficaces et substantielles.

Le diplomate vietnamien a indiqué qu’une série d’accords importants est attendue, portant sur les projets de centrales nucléaires, la coopération énergétique ainsi que le secteur pétrolier et gazier. Le Vietnam considérera la Russie comme un partenaire stratégique pour garantir sa sécurité énergétique. La coopération dans ces secteurs s'intensifiera et s'étendra au-delà du commerce pour inclure l'exploration, la production et la formation de la main-d'œuvre.

Le développement des infrastructures, ainsi que les sciences et technologies, l'éducation et la formation, la culture et les arts, constituent d'autres priorités. La Russie possède une expertise considérable en matière d'infrastructures à grande échelle, en particulier les métros et les réseaux ferroviaires souterrains. Lors de sa visite, le Premier ministre Pham Minh Chinh visitera des projets clés liés au métro. Le Vietnam entend tirer parti de l'expérience russe pour moderniser son propre réseau de métro.

La Russie étant l'un des principaux partenaires du Vietnam dans le domaine de l'éducation et de la formation, le Vietnam enverra davantage d'étudiants y étudier, en privilégiant des secteurs prioritaires tels que les sciences et technologies, la culture et les arts.

Dang Minh Khoi s'est félicité du rapprochement croissant entre les établissements d'enseignement des deux pays. Le nombre de candidatures d’étudiants vietnamiens souhaitant étudier en Russie est en constante hausse. L’an dernier, plus de 3 500 candidats ont postulé pour 1 000 bourses, témoignant d’un intérêt soutenu.

Sur le plan culturel, l'année 2025 a été marquée par le premier festival culturel vietnamien organisé sur la place Rouge à Moscou, en présence de Ngo Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti, To Lam. Pendant dix jours, l'événement a attiré près d'un million de visiteurs russes et étrangers.

Le tourisme a connu une forte hausse en conséquence. En 2025, près de 690 000 Russes ont visité le Vietnam, soit presque le double du total de 2024. Rien que durant les deux premiers mois de 2026, le nombre d’arrivées a dépassé les 240 000. L'ambassadeur s’est dit optimiste quant à la possibilité que le nombre de touristes russes au Vietnam dépasse le million cette année.

Il a ajouté que, de manière générale, la visite du Premier ministre devrait permettre de faire progresser considérablement la coopération dans les domaines politique, de la défense et de la sécurité nationales, des affaires étrangères, de l’économie, du commerce, des échanges entre les peuples, des sciences et technologies, ainsi que de l’éducation et de la formation. En ce sens, il s’agit d’une visite globale, abordant à la fois les questions à long terme et les préoccupations immédiates, telles que la sécurité énergétique. -VNA

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