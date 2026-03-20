La Police municipale de Hanoi travaille avec la délégation du ministère lao de la Sécurité publique

Hanoï (VNA) - Une délégation de haut niveau du ministère lao de la Sécurité publique, conduite par le ministre Vanthong Kongmany, a travaillé avec la Police municipale de Hanoï le 20 mars.

Le général de division Nguyen Thanh Tung, directeur de la Police municipale de Hanoï, a souligné que cette visite intervenait peu après les deux visites d'État effectuées par le secrétaire général du Parti, To Lam, au Laos, en décembre 2025 et février 2026. Lors des entretiens entre le dirigeant vietnamien et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, les deux parties ont réaffirmé leur engagement en faveur de relations stables et durables, la coopération en matière de défense et de sécurité constituant un pilier essentiel.

Au niveau local, Hanoï et Vientiane ont signé en début d'année un accord de coopération pour la période 2026-2030, chargeant leurs forces de police respectives d'approfondir leur coordination, a souligné Nguyen Thanh Tung. Il a ajouté qu'au-delà des engagements existants, la Police municipale de Hanoï a proposé de manière proactive un nouveau protocole d'accord avec son homologue de Vientiane afin de renforcer davantage la coopération.

Il a également appelé le ministère lao de la Sécurité publique à apporter un soutien accru pour promouvoir des visites mutuelles plus fréquentes et plus substantielles entre les deux parties.

De son côté, Vanthong Kongmany s'est félicité de la coopération fructueuse entre les forces de police des deux capitales et a exprimé son souhait d'une collaboration plus étroite et plus efficace à l'avenir, notamment par un meilleur partage de l'expérience de Hanoï en matière de gestion de la sécurité publique, en particulier grâce aux systèmes de vidéosurveillance.

À l'issue de la réunion, la délégation lao s'est rendue au Centre d'information du commandement de la Police municipale de Hanoï. Il s’agit d’une unité chargée d’assister la direction de la Police municipale dans la gestion, la coordination et le commandement opérationnel pour assurer la sécurité et l’ordre public dans la capitale.

À noter que plus de 3 300 caméras de surveillance, dont environ 2 000 intégrant l’intelligence artificielle, ont été progressivement déployées et optimisées, contribuant efficacement au maintien de la sécurité pour les habitants de la capitale. -VNA