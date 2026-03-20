Le Premier ministre Pham Minh Chinh attendu en Russie

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation vietnamienne de haut niveau effectueront une visite officielle en Fédération de Russie du 22 au 25 mars.
Cette visite aura lieu à l'invitation du Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères publié le 20 mars. - VNA
Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation vietnamienne de haut niveau effectueront une visite officielle en Fédération de Russie du 22 au 25 mars.