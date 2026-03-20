Le Premier ministre Pham Minh Chinh attendu en Russie

"Malgré un contexte difficile – notamment l'ampleur sans précédent des sanctions imposées à la Russie par les pays occidentaux – nos liens avec le Vietnam ont continué de se renforcer dans de nombreux domaines. Un dialogue régulier et constructif à différents niveaux, y compris au plus haut niveau, en a été une condition essentielle", a souligné l'ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko.