Société

Francophonie : Promouvoir le rôle pionnier de la jeunesse dans la cohésion sociale et la construction de la paix

Le Vietnam a célébré vendredi 20 mars la Journée internationale de la Francophonie au Temple de la Littérature à Hanoï, mettant en avant le rôle de la jeunesse dans la cohésion sociale et la construction de la paix.

Une numéro artistique à la cérémonie célébrant la Journée internationale de la Francophonie (20 mars). Photo: VNA
Une numéro artistique à la cérémonie célébrant la Journée internationale de la Francophonie (20 mars). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec le Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a organisé, vendredi soir 20 mars au Temple de la Littérature, une cérémonie célébrant la Journée internationale de la Francophonie (20 mars).

Dans son allocution, le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang, a souligné que la Journée internationale de la Francophonie est une occasion de rassembler plus de 396 millions de personnes utilisant le français dans le monde entier, partageant un espace linguistique, culturel et de valeurs communes.

Le vice-ministre a affirmé qu’au Vietnam, la Francophonie n’est pas seulement un héritage historique, mais aussi un canal de coopération dynamique, contribuant à promouvoir l’intégration internationale approfondie du pays. Dans un contexte mondial en constante évolution, les valeurs de la Francophonie telles que le dialogue, la solidarité, le respect de la diversité et la coopération pour un développement durable prennent une importance et une signification encore plus grandes.

Le Vietnam attache toujours de l’importance à la coopération avec la communauté francophone et s’engage à continuer de jouer un rôle actif et responsable au sein de cette communauté afin de réaliser efficacement ses objectifs communs, a-t-il affirmé. Parallèlement, le Vietnam collaborera étroitement avec les pays membres pour contribuer concrètement au succès du 20e Sommet de la Francophonie, qui se tiendra en novembre 2026 à Phnom Penh, au Cambodge.

vnanet-4v3a7860.jpg
Le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang à la cérémonie célébrant la Journée internationale de la Francophonie (20 mars). Photo: VNA

Dans son message adressé à la communauté francophone vietnamienne, la secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, a souligné que le français continue d’affirmer sa position en tant que langue moderne et porteuse d’opportunités dans un monde en pleine transformation. Elle a salué le rôle de plus en plus important du Vietnam comme pilier de la Francophonie dans la région Asie-Pacifique et a particulièrement insisté sur le rôle de la jeunesse dans l’entretien du dialogue, le renforcement de la cohésion sociale et la construction d’un avenir pacifique.

À l’approche du Sommet de la Francophonie 2026, Louise Mushikiwabo a appelé les pays membres de l’OIF, y compris le Vietnam, à continuer de renforcer la coopération multilatérale, à accroître la voix et l’influence de l’espace francophone sur la scène internationale.

Sous le thème "Génération paix ?", la célébration de cette année envoie un message fort sur le rôle pionnier de la jeunesse dans la cohésion sociale et la construction de la paix. Les jeunes sont reconnus comme des acteurs essentiels du dialogue, de la réduction des différences et de la promotion de la tolérance et de la coopération – des valeurs fondamentales qui façonnent l’identité de la communauté francophone.

La Journée internationale de la Francophonie, célébrée officiellement depuis 1980, vise à honorer la langue française et la diversité culturelle, et à promouvoir la coopération internationale entre les membres. Aujourd’hui, près de 400 millions de personnes utilisent le français dans le monde, dont près d’un million au Vietnam.-VNA

#Francophonie #Journée internationale de la Francophonie #Vietnam
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Entretien entre le ministre des AE Le Hoai Trung et la secrétaire générale de la Francophonie Louise Mushikiwabo. Photo: VNA

Le ministre des AE Le Hoai Trung s’entretient avec la secrétaire générale de la Francophonie Louise Mushikiwabo

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a eu le 6 mars à Hanoï un entretien avec la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, en visite de travail au Vietnam. Les deux responsables ont échangé sur les orientations de la coopération entre le Vietnam et la Francophonie ainsi que sur la préparation du 20ᵉ Sommet de la Francophonie prévu en 2026 au Cambodge.

Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son et Mme Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en visite de travail au Vietnam. Photo: VNA

Les réalisations du développement du Vietnam sont une fierté pour la Francophonie

Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a reçu le 6 mars à Hanoï Mme Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en visite de travail au Vietnam. Les deux responsables ont échangé sur le renforcement de la coopération entre le Vietnam et la Francophonie, ainsi que sur les contributions du pays aux efforts communs en faveur de la paix, du développement durable et de la préparation du 20ᵉ Sommet de la Francophonie.

Voir plus

Quang Tri met en œuvre une série de mesures coordonnées visant à renforcer le contrôle des navires de pêche. Photo: VNA

Quang Tri renforce la surveillance de sa flotte pour lutter contre la pêche INN

Quang Tri compte actuellement environ 4 600 navires de pêche d'une longueur de 6 mètres ou plus. L'intégralité de cette flottille est en conformité avec les réglementations relatives à l'enregistrement et aux licences d'exploitation, et 100% des bâtiments requis sont équipés d'un système de surveillance par satellite (VMS), un outil essentiel pour renforcer la surveillance des activités en mer.

Jonathan Baker, représentant de l’UNESCO au Vietnam. Photo: VNA

Investir dans le capital humain et culturel, la clé du bonheur au Vietnam

Fort de deux années passées au Vietnam, Jonathan Baker, représentant de l’UNESCO au Vietnam, a indiqué avoir régulièrement observé l’accent mis par les dirigeants sur l’importance du soutien à la population. Selon lui, l’amélioration du niveau de bonheur au Vietnam ces dernières années repose avant tout sur des investissements soutenus dans le capital humain, notamment à travers le renforcement du financement de l’éducation et le soutien aux enseignants et aux élèves.

Actuellement, la mégapole du Sud recense 16 centres de protection sociale, dont douze accueillent des personnes âgées. Photo : VNA

Santé et services : les défis du vieillissement à Hô Chi Minh-Ville

Confrontée à une croissance démographique doublée d'un vieillissement accéléré, Ho Chi Minh-Ville fait face à l'urgence d'assurer le bien-être de ses seniors. Dans ce contexte, la prise en charge gériatrique s'impose comme le défi absolu, souligne le Dr Nguyen Van Vinh Chau.

Plus de 23 % des internautes vietnamiens ont été confrontés à des menaces en ligne en 2025. Photo fournie par Kaspersky

Kaspersky : 23 % des internautes vietnamiens victimes de menaces en ligne en 2025

Plus de 23 % des internautes vietnamiens ont été exposés à des menaces en ligne en 2025, ce qui place le pays au 78e rang mondial, soit une progression de deux places par rapport à l’année précédente (80e), selon Kaspersky, entreprise mondiale de cybersécurité et de protection de la vie privée numérique.

Séance entre l’ambassadeur de Belgique au Vietnam, Karl Van Den Bossche, et les autorités de la province de Hung Yen. Photo: VNA

Un fonds belge propose des investissements et des projets de soutien à Hung Yen

La Belgique et l'écosystème Aquitara ont manifesté leur intérêt pour investir et mener des actions caritatives au Vietnam en général, et dans la province de Hung Yen en particulier. Ils ont appelé la province à faciliter la mise en œuvre de leurs programmes et projets, notamment en mettant à disposition des terrains libérés. 

Le secteur judiciaire est appellé à poursuivre son virage numérique et à construire l’e-juridiction. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville accélère le perfectionnement du modèle d’e-juridiction

La numérisation a renforcé la transparence du fonctionnement de la justice. Les citoyens et les justiciables peuvent désormais consulter les informations relatives aux affaires et suivre leur avancement via des plateformes en ligne, ce qui réduit la nécessité de se rendre physiquement au tribunal, permet de gagner du temps et de réduire les coûts, et renforce le contrôle public des activités judiciaires.

De nombreuses mesures incitatives et une réglementation transparente sont en place pour encourager les investisseurs à participer à la construction de projets de logements sociaux. Photo : VNA

Un nouveau cadre politique dynamise le développement du logement social

Le décret modifié établit une réglementation détaillée et harmonisée couvrant l’ensemble du cycle de vie des projets de logements sociaux, depuis la préparation du projet et la sélection des investisseurs jusqu’aux mécanismes d’incitation, en passant par les procédures de vente, de location-acquisition et de gestion opérationnelle.

Le secrétaire général du Parti, To Lam, et le Premier ministre Pham Minh Chinh assistent à la cérémonie dans la commune de Dong Dang, province de Lang Son. Photo : VNA

Lancement massif d’écoles internats dans les zones frontalières

Le Vietnam lance simultanément la construction de 121 écoles internats multi-niveaux dans 17 provinces frontalières, avec un investissement de près de 30.000 milliards de dongs, afin de renforcer l’égalité d’accès à l’éducation et le développement durable des zones frontalières.

Le bonheur se trouve dans les choses simples. Photo: VNA

Les valeurs familiales et les politiques sociales se diffusent pour le bonheur

L’ONU célèbre la Journée internationale du bonheur le 20 mars car le bonheur et le bien-être sont deux aspirations à caractère universel partout dans le monde et il importe de les prendre en compte dans le programme d’action publique. Le Vietnam a adopté cette approche, soulignant l’importance des politiques de bien-être social, de la cohésion sociale et d’un mode de vie positif.