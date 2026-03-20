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Quang Tri renforce la surveillance de sa flotte pour lutter contre la pêche INN

Quang Tri compte actuellement environ 4 600 navires de pêche d'une longueur de 6 mètres ou plus. L'intégralité de cette flottille est en conformité avec les réglementations relatives à l'enregistrement et aux licences d'exploitation, et 100% des bâtiments requis sont équipés d'un système de surveillance par satellite (VMS), un outil essentiel pour renforcer la surveillance des activités en mer.

Quang Tri met en œuvre une série de mesures coordonnées visant à renforcer le contrôle des navires de pêche. Photo: VNA
Quang Tri met en œuvre une série de mesures coordonnées visant à renforcer le contrôle des navires de pêche. Photo: VNA

Quang Tri (VNA) – La province centrale de Quang Tri a mis en œuvre une série de mesures coordonnées visant à renforcer le contrôle des navires de pêche, contribuant ainsi aux efforts nationaux pour obtenir la levée du « carton jaune » imposé par la Commission européenne en raison de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Ces actions ont permis d’améliorer significativement la gestion de la flotte et de réduire sensiblement les infractions en mer.

La province compte actuellement environ 4 600 navires de pêche d'une longueur de 6 mètres ou plus. L'intégralité de cette flottille est en conformité avec les réglementations relatives à l'enregistrement et aux licences d'exploitation, et 100% des bâtiments requis sont équipés d'un système de surveillance par satellite (VMS), un outil essentiel pour renforcer la surveillance des activités en mer.

Le lieutenant-colonel Dang Van Long, commandant adjoint du poste de garde-frontière de Nhat Le, a indiqué que les contrôles ont été renforcés dès la sortie des ports. Il a précisé que tout navire perdant le signal de son système VMS doit regagner la terre ferme au moins six heures à l’avance afin de faire l’objet d’un contrôle conforme à la réglementation.

Dans les ports de pêche et les zones de mouillage, les conditions de départ sont strictement encadrées. Les propriétaires doivent accomplir l’ensemble des formalités requises, garantir le fonctionnement continu des dispositifs de surveillance et tenir à jour les journaux de pêche.

Un système de surveillance fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7 permet aux autorités de suivre en temps réel la position et les mouvements des navires. Toute anomalie, telle qu'une perte de signal ou un risque d'intrusion dans des eaux non autorisées, fait l'objet d'une intervention rapide par le biais d'avertissements ou de mesures préventives.

Au-delà de la gestion des navires relevant de sa juridiction, Quang Tri a également renforcé la coordination avec les provinces voisines afin de mieux superviser les activités des bateaux opérant hors de son territoire, notamment ceux accostant dans d’autres localités.

Selon Le Van Bao, vice-président du Comité populaire provincial, l’ensemble de la flotte est désormais étroitement contrôlé en termes d’itinéraires, de zones de pêche et de lieux de mouillage, y compris pour les navires opérant en dehors de la province.

Ces efforts ont contribué à empêcher les navires locaux de pénétrer dans les eaux territoriales étrangères, un facteur clé à l’origine de l’avertissement européen, tout en renforçant la sensibilisation des pêcheurs et leur respect des réglementations en vigueur. -VNA

#Quang Tri #pêche INN #carton jaune #système de surveillance par satellite
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