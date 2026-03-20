Société

Résolution 71 : Réduire les écarts éducatifs dans les zones frontalières

La mise en œuvre de la Résolution 71/NQ-TW accélère le développement des écoles internes dans les zones frontalières, contribuant à réduire les inégalités éducatives et à garantir l’égalité des chances pour tous les élèves.

Les réponsables du ministère de la Sécurité publique, de la police de la province de Lang Son et de la province de Lạng Sơn procèdent à la cérémonie de lancement du projet de construction de l’école maternelle de la commune de Hoàng Van Thu (Lang Son). Photo : VNA
Les réponsables du ministère de la Sécurité publique, de la police de la province de Lang Son et de la province de Lạng Sơn procèdent à la cérémonie de lancement du projet de construction de l’école maternelle de la commune de Hoàng Van Thu (Lang Son). Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Dans le processus de développement national, l’éducation est toujours considérée comme un socle fondamental et un moteur clé pour améliorer la qualité des ressources humaines et assurer un développement durable. Cependant, des écarts notables persistent entre les régions en matière de conditions d’apprentissage, notamment dans les zones frontalières, reculées et isolées.

La mise en œuvre de la Résolution 71/NQ-TW du Bureau politique sur les percées en matière d’éducation et de formation, avec pour priorité la construction d’un système d’écoles internes à cycles intégrés, est perçue comme une solution essentielle pour garantir l’égalité d’accès à l’éducation.

Dans de nombreuses localités montagneuses, le chemin de l’école reste semé d’embûches. Routes glissantes, rivières en crue pendant la saison des pluies ou encore trajets de plusieurs dizaines de kilomètres rendent la scolarisation difficile. Certains élèves doivent se lever très tôt, emportant leur repas, pour franchir des terrains escarpés afin d’arriver à l’heure en classe. Ces difficultés affectent non seulement leur santé, mais perturbent également leur apprentissage et augmentent le risque de décrochage scolaire.

Par ailleurs, les infrastructures scolaires dans certaines zones restent insuffisantes et peu homogènes. De nombreux établissements ont été construits de manière fragmentée, sans planification globale, entraînant une utilisation inefficace des espaces. Le manque de terrains disponibles complique également l’extension et l’amélioration des équipements, ce qui impacte directement la qualité de l’enseignement et de la gestion scolaire.

Face à cette situation, la construction d’écoles internes à cycles intégrés dans les zones frontalières est mise en œuvre avec détermination. Depuis août 2025, près de 230 établissements sont en cours de construction, illustrant la forte volonté du Parti, de l’État et l’implication coordonnée des autorités à tous les niveaux. De nombreuses localités font preuve d’initiative et de créativité, mobilisant au maximum les ressources pour accélérer les projets.

Ce modèle d’école présente de nombreux avantages. Il permet aux élèves de suivre un parcours continu du primaire au secondaire inférieur dans un même environnement, limitant les ruptures lors des transitions scolaires. Les élèves bénéficient également d’un hébergement sur place, avec des dortoirs, des cantines et un encadrement adapté, garantissant des conditions d’apprentissage stables et sûres. Ce modèle cible en priorité les élèves issus de zones reculées, de minorités ethniques et de familles défavorisées, contribuant ainsi à assurer l’égalité des chances.

Parallèlement aux investissements en infrastructures, des solutions globales sont déployées. L’État continue de prioriser les budgets et d’améliorer les politiques spécifiques en faveur des zones défavorisées. La planification du réseau scolaire est menée de manière scientifique, adaptée aux réalités locales. L’amélioration de la qualité des enseignants, notamment grâce à des politiques de soutien en matière de revenus, de logement et de conditions de travail, est également identifiée comme un facteur clé.

En outre, la transformation numérique de l’éducation ouvre de nouvelles perspectives pour réduire les écarts régionaux. L’équipement en internet et en outils d’apprentissage en ligne permet aux élèves des zones défavorisées d’accéder à des ressources éducatives plus riches et diversifiées, contribuant à réduire les inégalités.

Le ministère de l’Éducation et de la Formation élabore actuellement un projet de décret relatif aux politiques de soutien aux élèves des écoles internes, incluant des aides pour les repas, les uniformes et les fournitures scolaires. Ces mesures visent à alléger les charges financières des familles et à encourager la fréquentation scolaire, limitant ainsi l’abandon des études.

La mise en œuvre de la Résolution 71 est un processus de long terme qui exige persévérance et engagement de l’ensemble de la société. Les écoles internes dans les zones frontalières ne sont pas seulement des lieux d’apprentissage, mais aussi des symboles d’espoir et d’aspiration à un avenir meilleur. À mesure que les conditions d’apprentissage s’améliorent et que les obstacles sont progressivement levés, de nouvelles perspectives s’ouvrent pour les élèves, contribuant à bâtir un système éducatif plus équitable, humain et durable. - VNA

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#Résolution 71
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