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Le pho vietnamien, entre héritage et modernité, à l’honneur à Ninh Binh

Le Festival du Pho 2026, visant à honorer les racines historiques du métier du pho et à mettre en lumière le développement continu de ce patrimoine à travers les différentes régions du pays, a débuté le 20 mars dans l’espace piétonnier de Thien Truong (cité urbaine de Thong Nhat, quartier de Thien Truong, province de Ninh Binh). 

Le festival offre un espace d’échanges et de rencontres entre artisans, entreprises, chercheurs et passionnés de gastronomie, au Vietnam comme à l’étranger. Photo : VNA
Le festival offre un espace d’échanges et de rencontres entre artisans, entreprises, chercheurs et passionnés de gastronomie, au Vietnam comme à l’étranger. Photo : VNA

Ninh Binh (VNA) – Dans la soirée du 20 mars, le Comité populaire et l’Association de la culture culinaire de la province de Ninh Binh ont donné le coup d’envoi du Festival du Pho 2026. L’événement vise à honorer les racines historiques du métier du pho et à mettre en lumière le développement continu de ce patrimoine à travers les différentes régions du pays.

Selon Le Thi Thiet, présidente de l’Association de la culture culinaire de Ninh Binh, le pho de Nam Dinh s’est progressivement construit et enrichi pour devenir un symbole de la gastronomie vietnamienne. Issu de villages de métiers traditionnels tels que Van Cu et Giao Cu, considérés comme les berceaux du pho, ce savoir-faire a été préservé et transmis de génération en génération par des artisans talentueux. Aujourd’hui, ces derniers continuent d’innover en proposant de nombreuses variantes, contribuant à la diffusion du pho à l’échelle nationale et internationale.

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En 2024, le pho de Nam Dinh et celui de Hanoï ont été inscrits au patrimoine culturel immatériel national. Photo : VNA


En 2024, le pho de Nam Dinh et celui de Hanoï ont été inscrits au patrimoine culturel immatériel national. Cette reconnaissance met en valeur leurs dimensions culturelles, historiques et culinaires, tout en soulignant la responsabilité de préserver et de promouvoir ce patrimoine dans la société contemporaine, en vue de constituer un dossier national destiné à proposer l’inscription du pho vietnamien sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

Le festival offre un espace d’échanges et de rencontres entre artisans, entreprises, chercheurs et passionnés de gastronomie, au Vietnam comme à l’étranger. Un riche programme d’activités est proposé, comprenant des démonstrations de préparation du pho, des espaces d’expériences de métiers traditionnels, des colloques thématiques et des échanges culturels autour de la gastronomie.

L’événement contribue à affirmer la marque du pho de Nam Dinh associée à la province de Ninh Binh, ainsi que celle du pho vietnamien dans son ensemble. Il vise également à stimuler le développement culturel, touristique et économique local, tout en valorisant l’image des habitants et de la région de Thien Truong, reconnue pour son identité riche et son hospitalité.

Le Festival du Pho 2026 se déroule du 19 au 22 mars dans l’espace piétonnier de Thien Truong (cité urbaine de Thong Nhat, quartier de Thien Truong, province de Ninh Binh). Il réunit environ 50 stands animés par des artisans et des marques de pho réputées venues des trois régions du pays, mettant en lumière le processus de formation, de développement et de diffusion du pho vietnamien. -VNA

#pho #métier du pho #Festival du Pho Ninh Binh
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