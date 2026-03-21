Les deux premiers mois de 2026 : le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam en hausse de 18,1 %

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Le gouvernement déploie des mesures urgentes pour garantir la sécurité énergétique face aux tensions au Moyen-Orient
Compte tenu de l’évolution complexe du conflit militaire au Moyen-Orient qui débutera le 28 février 2026, le gouvernement met en œuvre des mesures urgentes pour garantir la sécurité énergétique.
Le total des investissements vietnamiens à l’étranger atteint 540,2 millions de dollars en deux mois
Au cours des deux premiers mois de 2026, les investissements vietnamiens à l’étranger ont totalisé 540,2 millions de dollars, soit 2,3 fois plus qu’à la même période de l’an dernier.
Hanoï déploie sa carte numérique d’information sur les élections des députés de la 16ᵉ Assemblée nationale et des membres du Conseil populaire pour le mandat 2026-2031
Hanoï déploie sa carte numérique d’information sur les élections des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres du Conseil populaire pour le mandat 2026-2031
Réglementation sur les horaires de vote lors de la journée électorale du 15 mars 2026
Les élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031 auront lieu le 15 mars 2026. Le vote se déroulera officiellement de 7h à 19h, bien que les bureaux de vote puissent ouvrir plus tôt, à partir de 5h, ou fermer plus tard, au plus tard à 21h, selon les conditions locales.
Résolution du 14e Congrès national du Parti : Objectifs et indicateurs de développement majeurs sur l'environnement pour le quinquennat 2026-2030
La Résolution du 14e Congrès national du Parti fixe plusieurs objectifs environnementaux pour la période 2026-2030, tels que : le maintien du taux de couverture forestière à 42 % ; le taux de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 8 à 9 % ; le taux de traitement et de réutilisation de 65–70% des eaux usées rejetées dans l’environnement des bassins fluviaux et le taux d’aires marines et côtières protégées par rapport à la superficie naturelle des eaux maritimes nationales au moins de 6%.
Résolution du 14e Congrès national du Parti
Objectifs de développement
La transplantation d'organes au Vietnam à l'ère de la médecine de pointe
Les performances du Vietnam se rapprochent désormais du niveau des centres de transplantation les plus avancés de la région et du monde
Le secteur de la santé vietnamien est en plein essor et obtient des résultats notables
Le Vietnam est reconnu internationalement comme un exemple brillant dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement dans le secteur de la santé.
Le rôle clé des femmes dans l’essor socio-économique du Vietnam
Les femmes constituent une force de travail majeure et un moteur essentiel de la croissance et du développement national.
Neuf entreprises vietnamiennes figurent dans le Top 500 des meilleures entreprises d'Asie du Sud-Est
Le Vietnam compte neuf entreprises figurant dans le top 500 des meilleures entreprpises d'Asie du Sud-Est. La liste a été établie par le magazine Time en février 2026.
Secteur des sciences et technologies : près de 500.000 milliards de dôngs de chiffre d’affaires en janvier 2026
En janvier 2026, les recettes de l'ensemble du secteur des sciences et technologies ont atteint 464 116 milliards de dongs, soit une hausse de 23 % par rapport à la même période de l'année précédente. Selon les statistiques du ministère des Sciences et des Technologies, la contribution du secteur à la croissance du PIB en janvier était estimée à 124 065 milliards de dongs, soit une augmentation de 33,3 % par rapport à janvier 2025.
La liste des 864 candidats aux élections de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale
Le Conseil électoral national a publié la liste de 864 candidats, répartis dans 182 circonscriptions électorales à l’échelle nationale, en vue de l’élection des 500 députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale.
Quelques festivals et courses hippiques traditionnels au Vietnam
Issus des activités communautaires populaires, pratiqués comme loisir ou comme sport, des festivals et courses hippiques traditionnels au Vietnam reflètent le mode de vie et la culture uniques des communautés.
Les jalons importants du processus de direction de la révolution vietnamienne du Parti
Le processus de 100 ans de direction de la révolution vietnamienne du Parti communiste du Vietnam est divisé en quatre périodes représentant quatre ères : l'ère de l'indépendance nationale (1930-1945) ; l'ère de la défense de l'indépendance, de la résistance à l'invasion, de la lutte pour la réunification nationale et des premiers pas vers le socialisme (1945-1985) ; l'ère de l'intégration et du développement (1986-2025) ; et l'ère de développement puissant commençant en 2026.
Résolution n° 79-NQ/TW du Bureau politique relative au développement de l'économie d'État
La Résolution n° 79-NQ/TW du Bureau politique relative au développement de l'économie d'État (promulguée le 6 janvier 2026 par le secrétaire général To Lam) définit pour objectif global de renforcer l'efficience et de valoriser le rôle moteur, pionnier et d'orientation stratégique de l'économie d'État dans les secteurs vitaux. Ce pilier doit entraîner et soutenir les autres composantes économiques vers une croissance durable, tout en garantissant la sécurité nationale et le progrès social. Cette dynamique vise à faire du Vietnam un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire supérieur d'ici 2030, avant de concrétiser la vision 2045 d'un pays développé à revenu élevé.
Objectif de croissance du PIB régional pour chaque ville et province en 2026
Le gouvernement a promulgué la Résolution n° 01/NQ-CP du 8 janvier 2026 relative aux principales missions et solutions visant à mettre en œuvre le Plan de développement socio-économique et le budget de l’État pour 2026. Il demande aux ministères, aux secteurs et aux autorités locales de concentrer leurs efforts sur la réalisation d’un objectif de croissance du PIB d’au moins 10 % en 2026. La Résolution fixe également des objectifs détaillés de croissance pour chaque province et ville, tout en garantissant la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l’inflation et l’équilibre des grands indicateurs de l’économie.
Principaux objectifs économiques en 2026
En 2026, le part des dépenses d'investissement pour le développement sur le total du budget d'État devrait atteindre 35,5% tandis que celui des dépenses courantes sur le total des dépenses du budget de l'État, 57,3%.
Phu Quôc parmi les destinations touristiques à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est
Travel Off Path a répertorié les 5 destinations à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est, l'île de Phu Quôc occupant la première place.
Les us et coutumes du Têt vietnamien
Pour les Vietnamiens, le Nouvel An lunaire est la plus grande et la plus attrayante de toutes les fêtes. De nombreux us et coutumes sont transmis de génération en génération.
Plats traditionnels incontournables sur les tables du Têt au Nord
Le Têt permet de se retrouver en famille. Plus les plateaux sont riches, plus cela exprime le respect envers les ancêtres. Les plateaux traditionnels du Nouvel An lunaire se composent de nombreux mets et symbolisent tous divers souhaits et vœux de chaque famille pour la nouvelle année. Les plateaux du Têt sont également très colorés : le vert du banh chung mélangé au rouge du riz gluant en passant par le jaune des pousses de bambou...