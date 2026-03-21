Société

Maisons de retraite : un levier pour la « Silver économie » au Vietnam

Le Vietnam entre dans une phase de vieillissement démographique à un rythme rapide. Cette évolution crée à la fois des opportunités pour la « Silver économie » et des pressions croissantes sur le système de sécurité sociale.

Des personnes âgées sont prises en charge à la maison de retraite Tam An, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
Des personnes âgées sont prises en charge à la maison de retraite Tam An, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Dans le contexte du vieillissement démographique mondial, la « Silver économie », liée aux besoins et services destinés aux personnes âgées, s’impose comme un secteur à fort potentiel dans de nombreux pays. Dans ce cadre, les maisons de retraite apparaissent comme un modèle important, répondant aux besoins de prise en charge globale tout en ouvrant de nouvelles perspectives de développement socio-économique.

Le Vietnam entre dans une phase de vieillissement démographique à un rythme rapide. En 2024, le pays comptait 14,2 millions de personnes âgées, chiffre qui devrait atteindre 28 millions d’ici 2050. À partir de 2036, les personnes de 65 ans et plus représenteraient 14 % de la population. Cette évolution crée à la fois des opportunités pour la « Silver économie » et des pressions croissantes sur le système de sécurité sociale.

Dans un contexte de transformation du modèle familial traditionnel, sous l’effet de l’urbanisation et de l’industrialisation, la capacité des familles à prendre en charge les personnes âgées devient plus limitée. Par conséquent, le développement de structures de soins professionnalisées et centralisées, telles que les maisons de retraite, devient de plus en plus nécessaire.

Selon plusieurs experts, le Vietnam dispose de conditions favorables pour développer ce modèle. La demande sociale croît rapidement avec l’augmentation du nombre de personnes âgées, tandis que le pays bénéficie d’une main-d’œuvre jeune et abondante, pouvant être formée pour répondre aux besoins du secteur. Avec des politiques appropriées, cette ressource pourrait constituer un pilier important du système.

La prise en charge des personnes âgées bénéficie toujours d’une attention particulière du Parti et de l’État. La Résolution n°72-NQ/TW du Bureau politique souligne la nécessité de développer les établissements de soins pour les personnes âgées, de perfectionner le système de rééducation fonctionnelle et de renforcer la coordination entre les établissements de santé et les structures d’accueil.

Cependant, le développement des maisons de retraite se heurte à plusieurs difficultés. Les coûts d’investissement et de fonctionnement sont élevés, notamment pour les infrastructures, les équipements médicaux et le personnel qualifié, tandis que la capacité de paiement de la majorité des personnes âgées reste limitée. En pratique, les coûts dans de nombreux établissements privés varient entre 10 et 18 millions de dongs par mois, bien au-dessus du niveau moyen des pensions.

vnanet-potal-thanh-pho-ho-chi-minh-voi-cac-giai-phap-thich-ung-voi-thach-thuc-gia-hoa-dan-so-8382924.jpg
Des personnes âgées reçoivent des soins au centre d'activités et de soins pour personnes âgées Genki House. Photo : VNA

Le manque de ressources humaines qualifiées constitue également un défi majeur, en particulier pour les infirmiers et le personnel médical. Par ailleurs, les facteurs socioculturels freinent le développement du modèle, la tradition privilégiant la prise en charge familiale. Le manque d’information et les préoccupations concernant la qualité des services renforcent encore cette réticence.

Actuellement, le pays compte un peu plus de 400 établissements de prise en charge des personnes âgées, dont près de la moitié sont publics ou caritatifs, principalement concentrés dans les grandes villes. Les structures publiques et caritatives disposent de ressources limitées, tandis que le secteur privé propose des services diversifiés mais à des coûts élevés.

Selon la mastère Nguyen Trang Nhung de l’Académie des Finances, le développement efficace des maisons de retraite nécessite une approche globale et à long terme. Il convient d’améliorer la qualité des services, de garantir une prise en charge complète, de renforcer les liens avec les hôpitaux et d’intégrer progressivement les technologies modernes dans la gestion et les soins.

Dans un contexte de vieillissement rapide et irréversible, les maisons de retraite deviennent un levier important de la « Silver économie ». En s’appuyant sur les expériences internationales, notamment celles du Japon et de la Chine, le Vietnam peut développer un système moderne, humain et durable, contribuant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et à ouvrir de nouvelles perspectives de développement socio-économique. -VNA

#Silver économie #personnes âgées #Maisons de retraite #transition démographique
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Droits de l'Homme

Sur le même sujet

Voir plus

Quang Tri met en œuvre une série de mesures coordonnées visant à renforcer le contrôle des navires de pêche. Photo: VNA

Quang Tri renforce la surveillance de sa flotte pour lutter contre la pêche INN

Quang Tri compte actuellement environ 4 600 navires de pêche d'une longueur de 6 mètres ou plus. L'intégralité de cette flottille est en conformité avec les réglementations relatives à l'enregistrement et aux licences d'exploitation, et 100% des bâtiments requis sont équipés d'un système de surveillance par satellite (VMS), un outil essentiel pour renforcer la surveillance des activités en mer.

Jonathan Baker, représentant de l’UNESCO au Vietnam. Photo: VNA

Investir dans le capital humain et culturel, la clé du bonheur au Vietnam

Fort de deux années passées au Vietnam, Jonathan Baker, représentant de l’UNESCO au Vietnam, a indiqué avoir régulièrement observé l’accent mis par les dirigeants sur l’importance du soutien à la population. Selon lui, l’amélioration du niveau de bonheur au Vietnam ces dernières années repose avant tout sur des investissements soutenus dans le capital humain, notamment à travers le renforcement du financement de l’éducation et le soutien aux enseignants et aux élèves.

Actuellement, la mégapole du Sud recense 16 centres de protection sociale, dont douze accueillent des personnes âgées. Photo : VNA

Santé et services : les défis du vieillissement à Hô Chi Minh-Ville

Confrontée à une croissance démographique doublée d'un vieillissement accéléré, Ho Chi Minh-Ville fait face à l'urgence d'assurer le bien-être de ses seniors. Dans ce contexte, la prise en charge gériatrique s'impose comme le défi absolu, souligne le Dr Nguyen Van Vinh Chau.

Plus de 23 % des internautes vietnamiens ont été confrontés à des menaces en ligne en 2025. Photo fournie par Kaspersky

Kaspersky : 23 % des internautes vietnamiens victimes de menaces en ligne en 2025

Plus de 23 % des internautes vietnamiens ont été exposés à des menaces en ligne en 2025, ce qui place le pays au 78e rang mondial, soit une progression de deux places par rapport à l’année précédente (80e), selon Kaspersky, entreprise mondiale de cybersécurité et de protection de la vie privée numérique.

Séance entre l’ambassadeur de Belgique au Vietnam, Karl Van Den Bossche, et les autorités de la province de Hung Yen. Photo: VNA

Un fonds belge propose des investissements et des projets de soutien à Hung Yen

La Belgique et l'écosystème Aquitara ont manifesté leur intérêt pour investir et mener des actions caritatives au Vietnam en général, et dans la province de Hung Yen en particulier. Ils ont appelé la province à faciliter la mise en œuvre de leurs programmes et projets, notamment en mettant à disposition des terrains libérés. 

Le secteur judiciaire est appellé à poursuivre son virage numérique et à construire l’e-juridiction. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville accélère le perfectionnement du modèle d’e-juridiction

La numérisation a renforcé la transparence du fonctionnement de la justice. Les citoyens et les justiciables peuvent désormais consulter les informations relatives aux affaires et suivre leur avancement via des plateformes en ligne, ce qui réduit la nécessité de se rendre physiquement au tribunal, permet de gagner du temps et de réduire les coûts, et renforce le contrôle public des activités judiciaires.