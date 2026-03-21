Politique

Adoption de la résolution sur les résultats des élections législatives

Le Conseil national électoral du Vietnam a adopté la résolution annonçant les résultats des élections législatives de 2026, marquées par une forte participation et une organisation rigoureuse.

Tran Thanh Man, président de l’Assemblée nationale et président du Conseil national électoral. Photo: VNA
Tran Thanh Man, président de l’Assemblée nationale et président du Conseil national électoral. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans l’après-midi du 21 mars, Tran Thanh Man, président de l’Assemblée nationale et président du Conseil national électoral, a présidé la cinquième réunion du Conseil, consacrée à l’examen de plusieurs questions importantes en vue du bilan des élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031.

Lors de cette réunion, le Conseil national électoral a adopté le procès-verbal de synthèse des élections ainsi que la résolution annonçant les résultats du scrutin et la liste des députés élus de la 16e législature. Les participants ont également examiné et donné leur avis sur le projet de rapport de bilan des élections et sur le plan d’organisation de la conférence nationale de bilan, prévue le 31 mars 2026.

S’exprimant lors de la réunion, Tran Thanh Man a affirmé que les élections du 15 mars 2026 avaient été un grand succès, constituant une véritable fête nationale, garantissant la démocratie, l’égalité, le respect de la loi, la sécurité, l’économie et l’efficacité.

Il a souligné que ces élections avaient été organisées sous la direction étroite du Bureau politique, du Secrétariat et du Comité central du Parti, dirigés par le secrétaire général To Lam, avec l’implication résolue, rapide, proactive et méthodique de l’ensemble du système politique.

Rappelant les résultats obtenus, il a indiqué que le taux de participation des électeurs avait atteint un niveau record, qu’aucune circonscription n’avait dû organiser un nouveau scrutin, que 500 députés à l’Assemblée nationale avaient été élus et que les Conseils populaires aux niveaux provincial et communal avaient été pourvus conformément aux dispositions.

Plus important encore, selon lui, les électeurs de tout le pays ont participé avec enthousiasme, votant correctement et en nombre suffisant, en choisissant des représentants dignes, compétents et intègres pour siéger à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires.

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Panorama de la réunion. Photo: VNA

Concernant les prochaines tâches, Tran Thanh Man a demandé au Bureau du Conseil national électoral et à la Commission des affaires des députés de l’Assemblée nationale de préparer pleinement les documents pour la conférence nationale de bilan des élections.

Après l’annonce des résultats et de la liste des élus, les sous-comités chargés des questions sur le personnel et du traitement des plaintes continueront de suivre et de traiter les éventuelles réclamations, ainsi que de vérifier et de confirmer les qualifications des députés élus conformément à la réglementation.

Le président de l’Assemblée nationale a également demandé aux unités concernées de finaliser le rapport de bilan des élections de manière concise et ciblée, tout en en tirant des enseignements pour les prochaines échéances électorales. -VNA

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