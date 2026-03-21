Politique

Vers une gouvernance par les résultats en matière de cybersécurité au Vietnam

Le chef du gouvernement a rappelé que le 14e Congrès national du Parti avait défini la sécurité globale comme un pilier stratégique, avec un accent particulier sur la sécurité nationale, la sécurité non traditionnelle, la cybersécurité et la sécurité humaine dans la nouvelle ère.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef du Comité national de pilotage de la cybersécurité. Photo: VNA
Le Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef du Comité national de pilotage de la cybersécurité. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 21 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef du Comité national de pilotage de la cybersécurité, a présidé la première réunion de 2026 du Comité afin d’évaluer la situation et les résultats de ses activités, ainsi que de définir les orientations, missions et solutions prioritaires pour garantir la cybersécurité nationale.

La réunion s’est tenue en présentiel au siège du gouvernement et en ligne avec les 34 villes et provinces du pays.

S’exprimant lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le contexte international et régional évolue de manière complexe, nécessitant une nouvelle approche en matière de sécurité, notamment face aux cyberattaques, aux fraudes et aux menaces pesant sur la stabilité sociale.

Dans ce contexte, il a insisté sur la nécessité d’adopter une nouvelle pensée et des actions décisives, en mettant l’accent sur les résultats tangibles et l’efficacité réelle.

Le chef du gouvernement a rappelé que le 14e Congrès national du Parti avait défini la sécurité globale comme un pilier stratégique, avec un accent particulier sur la sécurité nationale, la sécurité non traditionnelle, la cybersécurité et la sécurité humaine dans la nouvelle ère.

Il a également souligné que la mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, et de la Directive n°57-CT/TW du Secrétariat visant à renforcer la garantie de la cybersécurité, de la sécurité de l’information et de la sécurité des données au sein du système politique, avait permis d’obtenir des résultats significatifs. Parmi les résultats notables figurent le renforcement de la direction et de la gouvernance, l’amélioration du cadre juridique, la préservation de la souveraineté nationale dans le cyberespace, la garantie de la sécurité des systèmes d’information clés et le développement de la coopération internationale.

vnanet-phien.jpg
Panorama de la réunion. Photo: VNA


Tout en saluant les efforts des ministères, des secteurs et des localités, le Premier ministre a également relevé certaines insuffisances à surmonter, dont celles liées aux ressources humaines et aux coûts financiers

Pour l’avenir, Pham Minh Chinh a demandé de garantir strictement la souveraineté nationale dans le cyberespace et de considérer la cybersécurité et la sécurité des données comme une exigence urgente, permanente et essentielle.

Il a appelé à un changement de méthode, passant d’une logique de tâches à une logique de résultats, en prenant comme mesure principale l’efficacité concrète et la confiance des citoyens et des entreprises.

L’objectif fixé est de prévenir, repousser et neutraliser la cybercriminalité, tout en garantissant la sécurité nationale et la tranquillité de la population.

Dans cet esprit, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assigné des missions spécifiques aux ministères, secteurs et localités, notamment le renforcement des mécanismes de coordination, l’amélioration du cadre juridique et le développement de la coopération internationale.

Il s’est déclaré convaincu que les efforts conjoints permettront de renforcer la cybersécurité, de consolider la confiance numérique et de favoriser le développement de la société et de l’économie numériques du Vietnam. -VNA

#Pham Minh Chinh #cybersécurité #Résolution 57 Vietnam
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Transformation numérique

Voir plus

L'ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko. Photo : Ambassade de Russie au Vietnam

Consolider la coopération Vietnam - Russie dans les domaines prioritaires, selon l'ambassadeur russe

Au seuil de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Russie à l'invitation de son homologue russe Mikhaïl Michoustine, l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), dans laquelle il a évalué l’importance de cette visite et esquissé les perspectives des relations bilatérales.

A l’occasion du 71e anniversaire de la fondation du PPRL (22 mars 1955), l’ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyen Minh Tam a remis à ses homologues lao des fleurs de la part du Comité central du Parti communiste du Vietnam et des dirigeants vietnamiens. Photo: VNA

Vietnam-Laos : une solidarité constante à travers l’histoire

À l’occasion du 71e anniversaire du PPRL, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, a remis des messages de félicitations et des fleurs, soulignant les grandes réalisations historiques du PPRL et l’approfondissement des relations spéciales Vietnam-Laos.

L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi. Photo: VNA

La visite du Premier ministre en Russie contribuera à promouvoir une vision à long terme des relations bilatérales

Sur invitation du Premier ministre russe, Mikhail Mishustin, le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, conduira une délégation de haut niveau en visite officielle en Russie du 22 au 25 mars 2026. Cette visite marque la première mission d’un dirigeant vietnamien de haut rang après le 14e Congrès du Parti communiste du Vietnam et les récentes élections législatives, visant à renforcer le partenariat stratégique Vietnam-Russie dans les domaines politique, économique, énergétique, éducatif et culturel. 

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) reçoit l’ambassadeur d’Indonésie au Vietnam. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur d’Indonésie au Vietnam

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a reçu, le 20 mars à Hanoï, l’ambassadeur d’Indonésie Adam Mula Warman Tugio, réaffirmant la volonté des deux pays de consolider leur partenariat stratégique global, d’intensifier la coopération économique, énergétique et régionale, et de promouvoir la stabilité en Mer Orientale.

Patrouille des gardes-frontières vietnamiens et chinois à la borne frontière n°3 le long de la frontière entre le Vietnam et la Chine. Photo: VNA

Les gardes-frontières vietnamiens et chinois lancent leur patrouille conjointe 2026

Lors de cet événement, les commandants des deux parties ont affirmé que les patrouilles conjointes annuelles entre les gardes-frontières de la province de Diên Biên et ceux de la région de Mengzi témoignent d’une étroite coordination et constituent un point fort des relations extérieures frontalières, contribuant à l’édification d’une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement.

Habitants de l’ethnie Dao du hameau de Nà Trang, commune d’An Lac, se rendant aux urnes. Photo : VNA

📝Édito: Élections législatives : responsabilité et confiance

Des régions montagneuses et frontalières jusqu’aux îles éloignées, des centres urbains aux villages les plus reculés, les images d’électeurs se rendant aux urnes dans une atmosphère enthousiaste ont offert une illustration saisissante de la souveraineté populaire.

Actualité de la semaine : Publication des résultats des élections législatives avant le 25 mars

Actualité de la semaine : Publication des résultats des élections législatives avant le 25 mars

Les élections législatives vietnamiennes pour la 16ᵉ législature et les Conseils populaires (mandat 2026-2031) se sont déroulées avec succès, affichant un taux de participation exceptionnel de 99,68 %. Les résultats officiels, validés par le Conseil électoral national, seront publiés avant le 25 mars, après vérification des données par les autorités compétentes.