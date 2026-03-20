Environnement

25 millions de Vietnamiens bénéficient des forêts grâce à l'essor du développement durable

Au Vietnam, les forêts constituent un pilier pour les moyens de subsistance, les ressources en eau, la santé publique et la stabilité environnementale, en particulier pour les communautés ethniques minoritaires vivant dans et à proximité des zones forestières. Elles agissent également comme un rempart naturel contre les catastrophes, contribuant à réduire les risques liés au changement climatique.

Souvent qualifiées de « poumons verts » de la planète, les forêts soutiennent silencieusement la vie et protègent les communautés face à l’intensification des aléas climatiques. Photo: VNA
Souvent qualifiées de « poumons verts » de la planète, les forêts soutiennent silencieusement la vie et protègent les communautés face à l’intensification des aléas climatiques. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Au Vietnam, près de 25 millions de personnes bénéficient directement ou indirectement des ressources forestières, ce qui souligne leur rôle essentiel non seulement comme patrimoine écologique, mais aussi comme moteur de croissance économique, de bien-être social et de développement durable.

À l’heure où le développement durable s’impose comme une priorité mondiale, la protection et l’investissement dans les forêts apparaissent de plus en plus comme un choix stratégique pour l’avenir, permettant d’assurer une coexistence harmonieuse entre l’homme, la nature et l’économie. Souvent qualifiées de « poumons verts » de la planète, les forêts soutiennent silencieusement la vie et protègent les communautés face à l’intensification des aléas climatiques.

Au Vietnam, les forêts constituent un pilier pour les moyens de subsistance, les ressources en eau, la santé publique et la stabilité environnementale, en particulier pour les communautés ethniques minoritaires vivant dans et à proximité des zones forestières. Elles agissent également comme un rempart naturel contre les catastrophes, contribuant à réduire les risques liés au changement climatique.

Selon le Département des forêts et de la protection des forêts, le Vietnam figure parmi les pays asiatiques les plus performants en matière de restauration forestière et de gestion durable des forêts. Avec une superficie forestière totale de 14,87 millions d'hectares, le Vietnam a maintenu un taux de couverture forestière stable de 42,03 % tout en enregistrant une croissance annuelle moyenne d'environ 5 % dans le secteur forestier entre 2021 et 2025.

Au-delà de leur fonction environnementale, les forêts constituent un levier économique majeur. Elles contribuent à la restructuration des économies des régions montagneuses, notamment à travers le développement de zones d’approvisionnement en matières premières pour les industries de transformation du bois et des produits forestiers.

L'industrie vietnamienne du bois et des produits forestiers s'est notamment imposée comme un secteur d'exportation clé. Rien qu'en 2025, le chiffre d'affaires à l'exportation a dépassé 18,3 milliards de dollars américains, générant un excédent commercial de plus de 15 milliards de dollars américains, soit plus de 75 % de l'excédent commercial total du pays. Ces chiffres confortent la position du Vietnam parmi les principaux exportateurs mondiaux de bois et de produits dérivés.

Les forêts soutiennent également le développement de secteurs connexes tels que l’hydroélectricité, l’écotourisme, l’aquaculture, les plantes médicinales ou encore les services de séquestration du carbone. Ces activités créent des emplois, améliorent les revenus et contribuent à la réduction de la pauvreté, en particulier dans les zones reculées.

Les experts soulignent toutefois que la valeur des forêts dépasse largement les seuls produits mesurables. Elles jouent un rôle déterminant dans la régulation du climat, la préservation de la biodiversité, la protection des ressources en eau et la sécurisation des moyens de subsistance à long terme.

À l'échelle mondiale, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) estime que les forêts contribuent à hauteur de plusieurs milliers de milliards de dollars à l'économie mondiale grâce aux services écosystémiques et aux ressources renouvelables, plus de la moitié du PIB mondial dépendant directement de la nature.

vnanet-8207149.jpg
La province de Quang Tri développe des modèle touristiques sous la canopée forestière, en l'associant à la conservation des forêts et au développement durable. Photo : VNA.

Malgré cela, les forêts restent encore sous-valorisées dans les politiques économiques, et les investissements consacrés à leur protection et à leur restauration demeurent insuffisants. C’est dans ce contexte que la Journée internationale des forêts a retenu cette année le thème « Forêts et économies », mettant en lumière leur rôle central dans la prospérité et la résilience climatique et la durabilité environnementale.

Selon Vinod Ahuja, représentant de la FAO au Vietnam, les forêts vietnamiennes ne sont pas seulement un trésor naturel, elles sont aussi un puissant moteur d'opportunités économiques et de moyens de subsistance en milieu rural. Investir dans les forêts, c’est investir dans la sécurité hydrique, la résilience climatique et la croissance durable pour des millions de personnes.

Partageant cet avis, Tran Quang Bao, directeur du Département des forêts et de la protection des forêts, a souligné que face aux défis environnementaux et économiques mondiaux, le développement durable des forêts est à la fois une nécessité urgente et une preuve de l’engagement du Vietnam envers les objectifs de développement durable.

À l’avenir, le secteur forestier vietnamien entend renforcer la gestion durable, développer les chaînes de valeur, étendre les services écosystémiques et promouvoir les marchés du carbone forestier, tout en accélérant l’innovation et la transformation numérique. Le rôle central des communautés locales dans la gouvernance forestière restera déterminant pour garantir un avenir plus vert et plus résilient. -VNA

#forêts
Suivez VietnamPlus

Transition verte

Changement climatique

Sur le même sujet

la forêt occupe une place importante dans le développement du pays. Au-delà de son rôle de « poumon vert », elle constitue un espace de subsistance pour des millions de personnes. Photo: VNA

Forêts et économies : le Vietnam valorise ses ressources forestières durables

Placée sous le thème « Forêts et économies », la Journée internationale des forêts 2026 met en lumière le rôle essentiel des forêts dans la croissance économique, la régulation des ressources en eau, la protection des sols, le soutien à la production agricole et le renforcement de la résilience face au changement climatique.

Le développement des forêts côtières au service de l’économie verte

Le développement des forêts côtières au service de l’économie verte

Après cinq ans de mise en œuvre, le projet « Protection et développement des forêts côtières afin de faire face au changement climatique et de promouvoir la croissance verte pour la période 2021-2030 » a enregistré des résultats significatifs. Ces avancées témoignent des efforts soutenus déployés pour restaurer et développer les forêts côtières, véritables « boucliers verts » du pays.

Voir plus

Hô Chi Minh-Ville développe des villes satellites vertes

Hô Chi Minh-Ville développe des villes satellites vertes

Hô Chi Minh-Ville prévoit de développer des villes satellites dans les zones suburbaines actuelles, dans certaines parties des anciennes provinces de Binh Duong et Ba Ria-Vung Tàu, ainsi que le long des axes de transport public, selon le modèle TOD (Transit-Oriented Development).

Dépollution des terres contaminées par la dioxine. Photo: VNA

La Belgique aidera le Vietnam à dépolluer ses terres contaminées par la dioxine

Le Vietnam et la Belgique renforcent leur coopération pour réparer les lourdes séquelles de la guerre, avec le lancement d’un ambitieux projet de dépollution des sols contaminés par l’agent orange. Cette initiative, alliant technologies de pointe et engagement humanitaire, vise à restaurer l’environnement, améliorer les conditions de vie des populations affectées et ouvrir de nouvelles perspectives de développement durable.

Le Nord du Vietnam connaît une diminution des précipitations et un ciel ensoleillé, tandis que le Sud est confronté à des vagues de chaleur locales dépassant les 35°C. Photo : VietnamPlus

Le temps s’éclaicit dans le Nord, la chaleur persiste dans le Sud

Les experts météorologiques indiquent que la météo présente des variations régionales marquées au fil de la journée. Ces conditions sont influencées par une zone de basse pression liée à une dépression chaude de l’ouest, combinée à un anticyclone subtropical qui se renforce au-dessus du Sud et à des vents modérés de nord-est sur la Mer Orientale.

La Journée météorologique mondiale souligne l'importance cruciale des données d'observation hydrométéorologique et environnementale pour la protection des actifs, des vies humaines et des écosystèmes face à l'intensification des risques climatiques. Photo: VNA

Le Vietnam célèbre les Journées mondiales de l’eau et de la météorologie 2026

La Journée météorologique mondiale, qui se tiendra le 23 mars 2026 sous le thème «Observer aujourd'hui, protéger demain», souligne l'importance cruciale des données d'observation hydrométéorologique et environnementale pour la protection des actifs, des vies humaines et des écosystèmes face à l'intensification des risques climatiques.

Une vague de chaleur guette le Nord cette semaine. Photo: VNA

Le Nord et le Centre s’apprêtent à connaître un bref pic de chaleur

À partir du 17 mars, avec l’affaiblissement continu de l’air froid et l’extension vers l’est de la zone de basse pression située à l’ouest, les précipitations devraient cesser en grande partie dans le Nord du pays. Le soleil fera son retour et les températures augmenteront progressivement dans les jours suivants.

Hanoï mise sur la technologie Pipe Jacking pour réhabiliter ses rivières urbaines

Hanoï mise sur la technologie Pipe Jacking pour réhabiliter ses rivières urbaines

Le projet de réhabilitation des systèmes fluviaux des rivières Lu et Tô Lich franchit une étape importante grâce à l’application de la technologie moderne de forage par fonçage souterrain (Pipe Jacking), d’origine allemande. Cette méthode permet de réaliser les travaux en toute sécurité tout en préservant les infrastructures urbaines environnantes. La maîtrise de solutions scientifiques et technologiques avancées permet non seulement de collecter jusqu’à 75 000 m³ d’eaux usées par jour vers la station d’épuration de Yen Xa Wastewater Treatment Plant, mais aussi de concrétiser l’objectif de redonner vie aux rivières urbaines.
Au-delà de l’amélioration du système d’assainissement, ce projet illustre la volonté de promouvoir un développement urbain durable, en contribuant à la construction d’une ville numérique, verte et respectueuse de l’environnement.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha reçoit Ramla Khalidi, représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), et Angela Pratt, représentante de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Vietnam. Photo: VNA

Le Vietnam renforce sa coopération avec le PNUD et l’OMS pour améliorer la qualité de l’air

Soulignant la coopération étroite entre le Vietnam et le PNUD et l’OMS, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a salué le rôle et les contributions importantes des deux organisations internationales dans l’édification et le développement du pays ces derniers temps, notamment le perfectionnement des politiques publiques, la réforme institutionnelle et la promotion des programmes de développement durable au Vietnam.

Les Gamma Normides sont une pluie de météores très faible, souvent éclipsée par des pluies de météores plus actives comme les Léonides. Photo : medium.com

Le ciel vietnamien attend un essaim de météores Gamma Normides

Comme toutes les pluies d’étoiles filantes, les Gamma Normides se forment lorsque la Terre, lors de sa révolution annuelle autour du Soleil, traverse un nuage de débris, composé de poussières et de grains rocheux laissés dans l’espace par le passage d’une comète ou d’un astéroïde.

Promotion de la riziculture à faibles émissions associée à la croissance verte dans le delta du Mékong. Photo: VNA

Promouvoir une croissance verte adaptée au changement climatique

Dans un contexte où le Vietnam accélère sa transition vers un modèle de développement durable, la promotion de la croissance verte s’impose comme un levier stratégique pour concilier expansion économique, protection de l’environnement et adaptation au changement climatique. À travers des politiques nationales et des initiatives locales, notamment dans la province de Son La, cette orientation se concrétise par le développement d’une agriculture verte, d’une économie circulaire et d’un écotourisme durable.

Photo: The Edge Singapore

L'Asie du Sud-Est face à un début d'été anormalement chaud

L'Asie du Sud-Est s'apprête à connaître un début d'été plus chaud que la normale, ce qui pourrait accroître la demande en électricité et mettre à rude épreuve les réseaux électriques, alors même que le conflit au Moyen-Orient a fragilisé l'approvisionnement énergétique de la région.

Le professeur Hoang Chung Tham, de l’Université d’Auburn, s'exprime. Photo: baomoi.com

Des représentants de 22 pays participent à la 5e Conférence internationale sur la pollution de l’environnement

Près de 90 scientifiques et experts en environnement venus de 22 pays participent à la 5e Conférence internationale sur la pollution de l’environnement (ICEPORM), organisée à Gia Lai, afin de partager les résultats de recherche, discuter des défis environnementaux actuels et promouvoir la coopération scientifique pour une gestion durable de l’environnement.