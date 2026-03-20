Environnement

Vietnam et Japon signent des prêts d’APD pour la transition écologique

Le Vietnam et le Japon ont signé, le 20 mars, à Hanoï, un échange de notes relatif à l'octroi de prêts pour trois programmes et projets.

Le vice-ministre des Finances, Tran Quoc Phuong, représentant le gouvernement vietnamien (gauche), et l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, représentant le gouvernement japonais, ont signé le document. Photo : VNA
Le vice-ministre des Finances, Tran Quoc Phuong, représentant le gouvernement vietnamien (gauche), et l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, représentant le gouvernement japonais, ont signé le document. Photo : VNA


Hanoï, 20 mars (VNA) – Le Vietnam et le Japon ont signé, le 20 mars, à Hanoï, un échange de notes relatif à l'octroi de prêts pour trois programmes et projets.

Le vice-ministre des Finances, Tran Quoc Phuong, représentant le gouvernement vietnamien, et l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, représentant le gouvernement japonais, ont signé le document.

Ainsi, les fonds, d'un montant total d'environ 90 milliards de yens (environ 609 millions de dollars américains), seront alloués à trois projets clés : le soutien budgétaire à la croissance verte et à l'adaptation au changement climatique, le développement rural résilient aux catastrophes et les infrastructures adaptées au climat pour soutenir la production dans les régions montagneuses du Nord, en particulier pour les communautés des minorités ethniques.

Tran Quoc Phuong a déclaré que ces accords réaffirment que le Japon demeure le principal donateur bilatéral du Vietnam et témoignent du vif intérêt du gouvernement japonais pour le renforcement du partenariat stratégique global avec le Vietnam. Cette mesure concrétise également les engagements de haut niveau pris par les dirigeants des deux pays en faveur d’un modèle de coopération en matière d’aide publique au développement (APD) de nouvelle génération, axé sur des domaines prioritaires tels que la transition écologique et l’adaptation au changement climatique.

Les programmes et projets financés par le Japon revêtent une importance considérable et contribuent positivement au développement socio-économique du Vietnam, notamment en améliorant les infrastructures essentielles afin de renforcer la résilience climatique dans les provinces du centre et des montagnes du nord, qui demeurent parmi les régions les plus défavorisées du pays.

Fort du succès d’un précédent prêt destiné à soutenir la relance socio-économique post-pandémie, ce prêt de 50 milliards de yens, accordé dans le cadre du soutien budgétaire général à la croissance verte et à l’adaptation au changement climatique, témoigne une fois de plus de la confiance du gouvernement japonais dans la capacité du Vietnam à mettre en œuvre ses engagements politiques et à gérer son budget avec souplesse et efficacité.

L’ambassadeur Ito Naoki a affirmé que le Japon soutient l’orientation réformatrice du Vietnam vers une nouvelle ère. Il a exprimé l’espoir que l’aide publique au développement (APD) du Japon soit utilisée dans des domaines tels que l’innovation, les semi-conducteurs, la transition écologique et la transformation numérique, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de croissance économique du Vietnam pour la période 2026-2030. Il a ajouté que les trois projets d’APD récemment signés devraient constituer un point de départ solide pour le développement d’un modèle d’APD de nouvelle génération entre les deux pays. - VNA

source
#Vietnam #Japon #APD #transition écologique
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Souvent qualifiées de « poumons verts » de la planète, les forêts soutiennent silencieusement la vie et protègent les communautés face à l’intensification des aléas climatiques. Photo: VNA

25 millions de Vietnamiens bénéficient des forêts grâce à l'essor du développement durable

Au Vietnam, les forêts constituent un pilier pour les moyens de subsistance, les ressources en eau, la santé publique et la stabilité environnementale, en particulier pour les communautés ethniques minoritaires vivant dans et à proximité des zones forestières. Elles agissent également comme un rempart naturel contre les catastrophes, contribuant à réduire les risques liés au changement climatique.

Hô Chi Minh-Ville développe des villes satellites vertes

Hô Chi Minh-Ville développe des villes satellites vertes

Hô Chi Minh-Ville prévoit de développer des villes satellites dans les zones suburbaines actuelles, dans certaines parties des anciennes provinces de Binh Duong et Ba Ria-Vung Tàu, ainsi que le long des axes de transport public, selon le modèle TOD (Transit-Oriented Development).

Dépollution des terres contaminées par la dioxine. Photo: VNA

La Belgique aidera le Vietnam à dépolluer ses terres contaminées par la dioxine

Le Vietnam et la Belgique renforcent leur coopération pour réparer les lourdes séquelles de la guerre, avec le lancement d’un ambitieux projet de dépollution des sols contaminés par l’agent orange. Cette initiative, alliant technologies de pointe et engagement humanitaire, vise à restaurer l’environnement, améliorer les conditions de vie des populations affectées et ouvrir de nouvelles perspectives de développement durable.

Le Nord du Vietnam connaît une diminution des précipitations et un ciel ensoleillé, tandis que le Sud est confronté à des vagues de chaleur locales dépassant les 35°C. Photo : VietnamPlus

Le temps s’éclaicit dans le Nord, la chaleur persiste dans le Sud

Les experts météorologiques indiquent que la météo présente des variations régionales marquées au fil de la journée. Ces conditions sont influencées par une zone de basse pression liée à une dépression chaude de l’ouest, combinée à un anticyclone subtropical qui se renforce au-dessus du Sud et à des vents modérés de nord-est sur la Mer Orientale.

la forêt occupe une place importante dans le développement du pays. Au-delà de son rôle de « poumon vert », elle constitue un espace de subsistance pour des millions de personnes. Photo: VNA

Forêts et économies : le Vietnam valorise ses ressources forestières durables

Placée sous le thème « Forêts et économies », la Journée internationale des forêts 2026 met en lumière le rôle essentiel des forêts dans la croissance économique, la régulation des ressources en eau, la protection des sols, le soutien à la production agricole et le renforcement de la résilience face au changement climatique.

La Journée météorologique mondiale souligne l'importance cruciale des données d'observation hydrométéorologique et environnementale pour la protection des actifs, des vies humaines et des écosystèmes face à l'intensification des risques climatiques. Photo: VNA

Le Vietnam célèbre les Journées mondiales de l’eau et de la météorologie 2026

La Journée météorologique mondiale, qui se tiendra le 23 mars 2026 sous le thème «Observer aujourd'hui, protéger demain», souligne l'importance cruciale des données d'observation hydrométéorologique et environnementale pour la protection des actifs, des vies humaines et des écosystèmes face à l'intensification des risques climatiques.

Une vague de chaleur guette le Nord cette semaine. Photo: VNA

Le Nord et le Centre s’apprêtent à connaître un bref pic de chaleur

À partir du 17 mars, avec l’affaiblissement continu de l’air froid et l’extension vers l’est de la zone de basse pression située à l’ouest, les précipitations devraient cesser en grande partie dans le Nord du pays. Le soleil fera son retour et les températures augmenteront progressivement dans les jours suivants.

Hanoï mise sur la technologie Pipe Jacking pour réhabiliter ses rivières urbaines

Hanoï mise sur la technologie Pipe Jacking pour réhabiliter ses rivières urbaines

Le projet de réhabilitation des systèmes fluviaux des rivières Lu et Tô Lich franchit une étape importante grâce à l’application de la technologie moderne de forage par fonçage souterrain (Pipe Jacking), d’origine allemande. Cette méthode permet de réaliser les travaux en toute sécurité tout en préservant les infrastructures urbaines environnantes. La maîtrise de solutions scientifiques et technologiques avancées permet non seulement de collecter jusqu’à 75 000 m³ d’eaux usées par jour vers la station d’épuration de Yen Xa Wastewater Treatment Plant, mais aussi de concrétiser l’objectif de redonner vie aux rivières urbaines.
Au-delà de l’amélioration du système d’assainissement, ce projet illustre la volonté de promouvoir un développement urbain durable, en contribuant à la construction d’une ville numérique, verte et respectueuse de l’environnement.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha reçoit Ramla Khalidi, représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), et Angela Pratt, représentante de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Vietnam. Photo: VNA

Le Vietnam renforce sa coopération avec le PNUD et l’OMS pour améliorer la qualité de l’air

Soulignant la coopération étroite entre le Vietnam et le PNUD et l’OMS, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a salué le rôle et les contributions importantes des deux organisations internationales dans l’édification et le développement du pays ces derniers temps, notamment le perfectionnement des politiques publiques, la réforme institutionnelle et la promotion des programmes de développement durable au Vietnam.

Les Gamma Normides sont une pluie de météores très faible, souvent éclipsée par des pluies de météores plus actives comme les Léonides. Photo : medium.com

Le ciel vietnamien attend un essaim de météores Gamma Normides

Comme toutes les pluies d’étoiles filantes, les Gamma Normides se forment lorsque la Terre, lors de sa révolution annuelle autour du Soleil, traverse un nuage de débris, composé de poussières et de grains rocheux laissés dans l’espace par le passage d’une comète ou d’un astéroïde.

Promotion de la riziculture à faibles émissions associée à la croissance verte dans le delta du Mékong. Photo: VNA

Promouvoir une croissance verte adaptée au changement climatique

Dans un contexte où le Vietnam accélère sa transition vers un modèle de développement durable, la promotion de la croissance verte s’impose comme un levier stratégique pour concilier expansion économique, protection de l’environnement et adaptation au changement climatique. À travers des politiques nationales et des initiatives locales, notamment dans la province de Son La, cette orientation se concrétise par le développement d’une agriculture verte, d’une économie circulaire et d’un écotourisme durable.

Photo: The Edge Singapore

L'Asie du Sud-Est face à un début d'été anormalement chaud

L'Asie du Sud-Est s'apprête à connaître un début d'été plus chaud que la normale, ce qui pourrait accroître la demande en électricité et mettre à rude épreuve les réseaux électriques, alors même que le conflit au Moyen-Orient a fragilisé l'approvisionnement énergétique de la région.