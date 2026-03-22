Politique

Le Génie militaire vietnamien célèbre 80 ans et reçoit l’Ordre Hô Chi Minh

À l’occasion de son 80e anniversaire, le Génie militaire a été décoré de l’Ordre Hô Chi Minh, tandis que le Secrétaire général Tô Lâm a appelé à poursuivre la modernisation et à valoriser la tradition « Ouvrir la voie de la victoire ».

Le Secrétaire général Tô Lâm remet l’Ordre Hô Chi Minh, haute distinction de l’État récompensant ses contributions particulièrement remarquables tout au long de développement, de combats et de maturation du Génie militaire du ministère de la Défense. Photo : VNA
Le Secrétaire général Tô Lâm remet l’Ordre Hô Chi Minh, haute distinction de l’État récompensant ses contributions particulièrement remarquables tout au long de développement, de combats et de maturation du Génie militaire du ministère de la Défense. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Comité du Parti du Commandement du Génie militaire du ministère de la Défense a solennellement organisé le 22 mars au matin, à Hanoï, la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la fondation du Génie militaire (25 mars 1946 – 25 mars 2026) et la remise de l’Ordre Hô Chi Minh, haute distinction de l’État récompensant ses contributions particulièrement remarquables tout au long de son développement, de ses combats et de sa maturation.

Le Secrétaire général Tô Lâm, secrétaire de la Commission militaire centrale, a assisté à la cérémonie et y a prononcé un discours d’orientation. De nombreux dirigeants du Parti et de l’État ont adressé des gerbes de fleurs de félicitations. La cérémonie a également réuni des membres du Bureau politique, des responsables de ministères et d’organismes centraux, ainsi que de nombreux cadres, soldats et anciens combattants du Génie militaire à travers les générations.

Dans son allocution, le Secrétaire général Tô Lâm a souligné qu’il s’agissait d’une occasion de revisiter les 80 années glorieuses du Génie militaire, l’une des forces fondatrices de l’Armée populaire du Vietnam, occupant une place particulièrement importante dans le dispositif opérationnel. Tout au long de son histoire, les générations de cadres et de soldats du Génie ont toujours fait preuve d’une loyauté absolue envers la Patrie, le Parti et le peuple, surmontant d’innombrables épreuves et sacrifices pour accomplir avec succès toutes les missions qui leur ont été confiées, tant en temps de guerre que dans l’édification et la défense du pays.

Affirmant le rôle de cette force, le Secrétaire général a rappelé que, en temps de guerre, le Génie militaire constituait une force « ouvrant la voie de la victoire », garantissant le succès des campagnes et des opérations ; en temps de paix, il continue de jouer un rôle essentiel dans le développement socio-économique, la construction d’infrastructures, le déminage, la prévention des catastrophes naturelles et les opérations de recherche et de sauvetage, contribuant ainsi au maintien d’un environnement pacifique et stable.

Au nom des dirigeants du Parti, de l’État et de la Commission militaire centrale, le Secrétaire général a salué et félicité les réalisations remarquables du Génie militaire, affirmant que l’attribution de l’Ordre Hồ Chí Minh constitue une reconnaissance méritée pour une force héroïque, loyale, dévouée, créative et disciplinée.

Face aux exigences des missions dans le nouveau contexte, il a demandé au Génie militaire de poursuivre son développement selon une orientation révolutionnaire, régulière, élite et moderne ; de faire preuve d’une loyauté absolue, d’une discipline stricte et d’une disponibilité permanente au combat, en évitant toute surprise stratégique. Il a également souligné la nécessité de maîtriser les orientations militaires et de défense du Parti, d’élever la conscience stratégique et de s’adapter rapidement aux évolutions complexes du monde.

Parallèlement, il a appelé à accorder une attention particulière à la formation d’un contingent de cadres et de soldats dotés d’une solide assise politique, de compétences professionnelles élevées et capables de maîtriser les équipements techniques modernes ; à renouveler les méthodes d’entraînement dans un sens pratique et efficace ; et à promouvoir l’application des sciences et des technologies, ainsi que la transformation numérique, en lien étroit avec les exigences de la réalité opérationnelle.

Le Secrétaire général a également insisté sur la nécessité de continuer à affirmer le rôle clé du Génie militaire dans la construction d’ouvrages de défense, le soutien technique aux opérations, le déminage, avec pour objectif d’achever essentiellement l’élimination des séquelles des mines et explosifs de guerre d’ici 2045 ou plus tôt. En cas de catastrophes naturelles ou d’incidents, le Génie doit rester la force de première ligne, intervenant rapidement, avec endurance et courage, pour protéger la vie et les biens de la population.

En outre, il a appelé à renforcer la construction d’une organisation du Parti saine et forte, à maintenir l’unité et la discipline, à consolider les liens étroits avec le peuple et à améliorer les conditions de vie matérielles et spirituelles des soldats, en particulier dans les zones reculées, frontalières et insulaires.

Soulignant que la tradition de 80 ans constitue un patrimoine inestimable, le Secrétaire général Tô Lâm a exhorté les générations actuelles du Génie militaire à continuer de promouvoir la tradition « Ouvrir la voie de la victoire », à redoubler d’efforts dans l’entraînement et l’engagement, et à accomplir avec excellence toutes les missions confiées, à la hauteur de la confiance du Parti, de l’État et du peuple. - VNA

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#Génie militaire #80 ans #Ordre Hô Chi Minh
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