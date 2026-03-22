À Marseille, le partenariat Vietnam–France affiche ses ambitions

Paris (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a effectué, du 19 au 22 mars, une visite de travail à Marseille et dans le département des Bouches-du-Rhône. Cette mission visait à renforcer les liens entre le Vietnam et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans les domaines institutionnel, économique, parlementaire, médiatique et communautaire, tout en traduisant les orientations de haut niveau en projets concrets.

Lors de ses rencontres avec les autorités locales, notamment le préfet des Bouches-du-Rhône, Jacques Witkowski, des représentants du Conseil départemental ainsi que le maire des 11ᵉ et 12ᵉ arrondissements de Marseille, l’ambassadeur a souligné la nécessité de transformer le cadre du « partenariat stratégique global Vietnam–France » en programmes de coopération concrets, adaptés aux besoins de développement de chaque partie.

Les partenaires français ont mis en avant le rôle stratégique de Marseille sur les plans politique et économique, avec son système portuaire constituant une porte d’entrée majeure vers le sud de la France et l’Europe. Dans un contexte international en mutation, la ville fait face à des défis mais dispose également d’opportunités pour renforcer sa position dans les chaînes de valeur mondiales. Les discussions ont porté sur des secteurs prioritaires tels que l’économie maritime, la logistique, la gestion portuaire, les infrastructures stratégiques et les transports urbains, ainsi que sur le potentiel de coopération dans les technologies de pointe, notamment le nucléaire.

Le préfet Jacques Witkowski a exprimé sa satisfaction d’accueillir l’ambassadeur vietnamien et a souligné que les Bouches-du-Rhône abritent une importante communauté vietnamienne, représentant près de la moitié des Vietnamiens en France. Il a insisté sur l’importance de préserver ce lien historique et de promouvoir la coopération dans les domaines économique, culturel, éducatif et scientifique, tout en mettant en avant le rôle du groupe maritime CMA CGM dans les échanges commerciaux avec le Vietnam.

Le diplomate vietnamien a également proposé de renforcer les connexions entre centres de recherche, entreprises et pôles d’innovation locaux avec l’écosystème technologique vietnamien, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs, de l’énergie et du numérique. Il a encouragé la coopération décentralisée, en particulier le jumelage entre Marseille et certaines localités vietnamiennes comme Hai Phong, ainsi que l’accès aux archives du Centre des archives nationales d’outre-mer à Aix-en-Provence.

Lors des échanges avec la Chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille-Provence, les deux parties ont souligné le rôle de Marseille comme porte d’entrée stratégique pour les produits vietnamiens en Europe. L’ambassadeur a proposé d’étudier un partenariat « port à port » entre Hai Phong et Marseille, ainsi que l’ouverture de liaisons aériennes directes entre Marseille et une grande ville vietnamienne afin de faciliter les échanges économiques, touristiques et éducatifs.

Les représentants français ont également mis en avant les perspectives de coopération dans l’économie verte et les technologies avancées, notamment la décarbonation, l’hydrogène, le stockage de données et l’industrie des batteries. Ils ont reconnu le Vietnam comme un partenaire dynamique en Asie, disposant d’un fort potentiel de coopération dans les infrastructures, le ferroviaire à grande vitesse, l’aviation, la pharmacie et l’intelligence artificielle.

Lors de sa rencontre avec le sénateur Jérémy Bacchi, les deux parties ont réaffirmé l’importance du canal parlementaire et des coopérations locales dans le renforcement des relations bilatérales. L’ambassadeur a également appelé au soutien de la France pour la ratification rapide de l’accord de protection des investissements UE–Vietnam (EVIPA).

Enfin, lors d’un échange avec le journal La Marseillaise, l’ambassadeur a souligné la signification historique particulière de Marseille pour le Vietnam, liée au parcours du président Ho Chi Minh. Il a exprimé le souhait de renforcer la coopération médiatique afin de promouvoir l’image d’un Vietnam moderne.

La visite a également été l’occasion de rencontrer la communauté vietnamienne locale, reconnue pour son intégration et sa contribution positive à la société. L’ambassadeur a salué son rôle de passerelle entre les deux pays.

Au terme de la mission, Trinh Duc Hai a réaffirmé le potentiel considérable de coopération entre le Vietnam et la région de Marseille dans les domaines portuaire, logistique, énergétique, technologique et culturel, contribuant ainsi à approfondir de manière concrète et durable les relations Vietnam–France.-VNA