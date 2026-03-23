Économie

Vietnam – Russie : Le PM Pham Minh Chinh promeut les projets de GNL avec Novatek

Le chef du gouvernement a salué la proactivité de Novatek dans ses échanges et sa coopération avec des partenaires vietnamiens, estimant que la convergence des orientations de développement générera des effets de synergie bénéfiques aux deux parties.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh en visite de travail au siège du groupe Novatek. Photo : VNA
Le Premier ministre Pham Minh Chinh en visite de travail au siège du groupe Novatek. Photo : VNA

Moscou (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en Russie, le matin du 23 mars (heure locale), à Moscou, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu au siège du groupe Novatek – l’un des leaders russes et mondiaux du gaz naturel – et y a tenu une séance de travail afin de promouvoir de grands projets de gaz naturel liquéfié (GNL) au Vietnam.

Leonid Viktorovich Mikhelson, président de Novatek, a estimé que le Vietnam figure parmi les pays connaissant la croissance la plus rapide au monde et accordant une attention particulière au développement du secteur énergétique. Novatek souhaite continuer à bénéficier du soutien des autorités vietnamiennes pour élargir ses activités de coopération et d’investissement au Vietnam, sur la base du Partenariat stratégique global et des relations traditionnelles entre les deux pays.

Fondé en août 1994, Novatek manifeste actuellement un vif intérêt pour le marché vietnamien du GNL, notamment en participant au projet de Ca Na avec des partenaires tels que Zarubezhneft, et en explorant un marché gazier vietnamien en pleine expansion.

Pham Minh Chinh a souligné que les activités du groupe s’inscrivent dans les grandes orientations et stratégies du Vietnam, qui visent une croissance économique d’au moins 10 %, la neutralité carbone d’ici 2050 et des transformations majeures, notamment dans le domaine de la transition énergétique. Cet objectif de croissance, ainsi que le développement de secteurs clés, en particulier l’intelligence artificielle, exigent des besoins énergétiques considérables.

Le chef du gouvernement a salué la proactivité de Novatek dans ses échanges et sa coopération avec des partenaires vietnamiens, estimant que la convergence des orientations de développement générera des effets de synergie bénéfiques aux deux parties. Il a proposé à Novatek de coopérer étroitement avec les localités, les autorités et les entreprises publiques vietnamiennes dans les secteurs de l’énergie et du pétrole, telles que Petrovietnam, le groupe Électricité du Vietnam (EVN), ainsi qu’avec les entreprises privées, afin de participer à la mise en œuvre de projets, dont la construction de grands dépôts de stockage au Vietnam. Parallèlement, il a encouragé les entreprises vietnamiennes à renforcer leur coopération avec Novatek dans le domaine des technologies de liquéfaction du gaz.

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Le Premier ministre Pham Minh Chinh aux côtés d'un dirigeant du groupe Novatek. Photo : VNA

Les dirigeants de Novatek ont exprimé leur plein accord et ont indiqué qu’ils poursuivraient activement les échanges avec les partenaires vietnamiens afin de promouvoir les projets et les axes de coopération évoqués par le Premier ministre.

Considérant la coopération énergétique entre le Vietnam et la Russie comme un point fort des relations bilatérales depuis plus de 50 ans, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié la Russie pour son soutien et ses investissements ayant contribué au développement du secteur pétrolier et gazier vietnamien, notamment de Petrovietnam. Il a également souligné que ce domaine, où la Russie dispose d’atouts et le Vietnam de besoins, joue un rôle important dans le Partenariat stratégique global entre les deux pays. Dans un contexte international marqué par des évolutions rapides, complexes et imprévisibles, le renforcement des relations avec les amis traditionnels et la diversification des sources d’approvisionnement, des marchés, des produits et des chaînes d’approvisionnement revêtent une importance particulière. Le Vietnam accélère par ailleurs l’application des sciences et technologies ainsi que de l’innovation pour restructurer et transformer son secteur énergétique.

Affirmant que les deux parties partagent des besoins et des idées de coopération, le Premier ministre a affirmé son soutien à l’expansion des activités et des investissements de Novatek au Vietnam, dans le respect du cadre juridique et en tenant compte du Partenariat stratégique global, des relations d’amitié traditionnelles Vietnam–Russie et des résultats déjà obtenus dans le secteur énergétique, tout en garantissant une coopération efficace et une concurrence saine avec les autres partenaires et investisseurs.

Indiquant que le Vietnam examine actuellement la révision de ses réglementations relatives au secteur de l’électricité, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la participation de Novatek au développement des infrastructures de terminaux et de stockage de GNL, ainsi qu’aux projets de centrales électriques au GNL dans des zones telles que Hai Phong – Quang Ninh, Nam Du (Kien Giang), Nghi Son (Thanh Hoa) et Ca Na (Khanh Hoa). Il a également encouragé la fourniture stable de GNL au marché vietnamien, la valorisation des atouts existants et la mise en place de solutions rapides pour lever les difficultés et obstacles éventuels. -VNA

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