Économie

Le conflit au Moyen-Orient met à l'épreuve la résilience du secteur agricole vietnamien

Les défis posés par le conflit au Moyen-Orient constituent non seulement une difficulté partagée, mais aussi un test de la résilience et de l'adaptabilité du secteur agricole et environnemental vietnamien.

L’escalade des tensions au Moyen-Orient a des répercussions négatives sur l’économie mondiale, y compris sur le Vietnam. (Photo : thuonghieusanpham.vn)
L’escalade des tensions au Moyen-Orient a des répercussions négatives sur l’économie mondiale, y compris sur le Vietnam. (Photo : thuonghieusanpham.vn)


Hanoï, 23 mars (VNA) - Les défis posés par le conflit au Moyen-Orient constituent non seulement une difficulté partagée, mais aussi un test de la résilience et de l'adaptabilité du secteur agricole et environnemental vietnamien.

C'est ce qu'a exprimé le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Tran Duc Thang, dans une lettre ouverte adressée aux entreprises et aux associations professionnelles du secteur. Il les a appelées à adopter des mesures proactives face à la volatilité mondiale afin de garantir l'atteinte des objectifs de croissance fixés pour cette année.

L'escalade des tensions au Moyen-Orient affecte négativement l'économie mondiale, y compris le Vietnam, a déclaré Tran Duc Thang.

Les conséquences les plus immédiates comprennent les risques de perturbation des chaînes d'approvisionnement, la hausse des coûts logistiques et l'augmentation du prix des intrants.

Ces facteurs affectent directement les coûts de production, l'efficacité des entreprises et la compétitivité des produits agricoles vietnamiens sur les marchés internationaux.

Dans ce contexte, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a défini des priorités essentielles, notamment la stabilisation de la production, la garantie de l'approvisionnement en intrants, la réduction des coûts et le renforcement de l'autonomie. Parallèlement, le secteur doit maintenir les chaînes d'exportation et optimiser l'utilisation des ressources naturelles telles que les terres et les minéraux.

Pour répondre proactivement à ces défis, le ministre a invité les entreprises et les organisations professionnelles à s'adapter avec souplesse aux fluctuations du marché et à partager les difficultés avec les producteurs, selon le principe de la convergence des intérêts et du partage des risques.

La stabilisation des prix des intrants constitue une solution clé. Le ministre a exhorté les fournisseurs d'intrants agricoles tels que les engrais, les aliments pour animaux et les produits phytosanitaires, ainsi que les entreprises de logistique, à maintenir ou à réduire leurs prix tout en optimisant leurs capacités afin de garantir l'approvisionnement et de soutenir la production.

Parallèlement, le maintien d'achats stables de produits agricoles est considéré comme crucial pour protéger les agriculteurs. Le ministre a encouragé les entreprises à accroître leurs achats, leurs capacités de stockage et de transformation pendant les périodes de pointe des récoltes afin d'éviter le scénario habituel de « récoltes abondantes mais chute des prix », et ainsi renforcer la confiance des agriculteurs dans la production.

Un autre axe prioritaire est le renforcement des liens au sein des chaînes de valeur agricoles. Tran Duc Thang a appelé les entreprises, les coopératives et les agriculteurs à intensifier leur coopération tout au long de la chaîne, de la production à la consommation, en privilégiant les modèles d'agriculture contractuelle durable.

Malgré les difficultés persistantes en matière de logistique internationale, le marché intérieur demeure un pilier essentiel. Le ministère a recommandé aux entreprises de stimuler la consommation intérieure, de soutenir la campagne « Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens » et d'adapter leurs plans d'exportation à l'évolution de la conjoncture.

Parallèlement à la consolidation du marché intérieur, le ministre a également souligné la nécessité de diversifier les marchés d'exportation.

Les entreprises sont encouragées à développer leur présence dans des régions à fort potentiel telles que l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique latine afin de réduire leur dépendance aux marchés traditionnels et d'atténuer les perturbations causées par les conflits.

L'utilisation efficace des accords de libre-échange, le renforcement de la promotion commerciale, la participation aux salons professionnels et le développement du commerce électronique transfrontalier sont également considérés comme des mesures clés pour élargir l'accès aux marchés.

En outre, la transition écologique est perçue comme une tendance inévitable. Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement encourage les entreprises à adopter l'économie circulaire et des modèles bas carbone, tout en respectant les normes internationales, afin d'accroître la valeur et la compétitivité des produits agricoles vietnamiens.

En particulier, l'adaptation aux nouvelles réglementations internationales, telles que le règlement européen sur la déforestation, est présentée comme un moyen de renforcer le positionnement mondial des marques agricoles vietnamiennes.

Dans sa lettre, le ministre a également souligné le rôle des associations professionnelles dans la liaison entre les entreprises et les organismes de réglementation.

Les associations sont encouragées à recenser proactivement et à signaler rapidement les difficultés rencontrées par les entreprises concernant les mécanismes, les politiques, les procédures administratives, le crédit, la fiscalité, la logistique et l'assurance.

Sur cette base, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement s'est engagé à être à l'écoute, à traiter les problèmes et à conseiller le gouvernement afin d'apporter des solutions opportunes, créant ainsi un environnement plus favorable au développement des entreprises. - VNA

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#conflit au Moyen-Orient #secteur agricole
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