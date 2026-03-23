Économie

Promouvoir l'investissement et le crédit verts pour les entreprises agricoles

Le 20 mars à Hanoï, l'Institut de gestion et de développement durable (MSD) et Oxfam au Vietnam ont conjointement présenté un rapport d'orientation intitulé : « Vers une agriculture durable : pratiques du cadre environnemental, social et de gouvernance (ESG) et accès au financement durable des petits et moyens acteurs dans la chaîne de valeur".

Des experts échangent leurs points de vue lors du séminaire multipartite intitulé « Promouvoir l’accès au financement vert pour les entreprises agricoles pratiquant les critères ESG ». Photo : VNA
Des experts échangent leurs points de vue lors du séminaire multipartite intitulé « Promouvoir l’accès au financement vert pour les entreprises agricoles pratiquant les critères ESG ». Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans l’après-midi du 20 mars, à Hanoï, l’Institut de gestion et de développement durable (MSD) relevant de l'Union des associations scientifiques et technologiques du Vietnam, en coordination avec Oxfam au Vietnam, a organisé la publication d’un rapport de recommandations politiques intitulé : "Vers une agriculture durable : pratiques du cadre environnemental, social et de gouvernance (ESG) et accès au financement durable des petits et moyens acteurs dans la chaîne de valeur".

Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet 'Promouvoir l’investissement et le crédit verts pour les entreprises agricoles en faveur du développement durable" (AGREEN).

Le rapport s'appuie sur une enquête menée auprès de 97 entreprises et coopératives agricoles, combinée à 15 interviews approfondies avec des experts. L'objectif est d'évaluer l'état des pratiques ESG et la capacité d'accès au financement durable dans ce secteur.

Nguyen Phuong Linh, directrice du MSD, a souligné que la majorité des entreprises agricoles pratiquent l'ESG. Le défi majeur ne réside pas dans la prise de conscience, mais dans la capacité de mise en œuvre et dans l’aptitude à transformer ces pratiques en une transition effective et substantielle. Un paradoxe persiste : Les entreprises qui obtiennent de meilleurs résultats n’accèdent pas forcément aux ressources de soutien appropriées, y compris au financement durable.

Présentant les recommandations, la consultante indépendante, la mastère Hoang Thu Trang a exhorté les autorités locales à promouvoir des modèles de chaînes de valeur intégrant l'ESG et à soutenir la validation des zones de matières premières et la gestion du respect des contrats. Les banques doivent développer des produits de crédit vert combinés à la finance inclusive dans le secteur agricole. Les grandes entreprises, notamment les entreprises chefs de file de la chaîne, doivent maintenir des liens étroits fondés sur des engagements à long terme et transparents, tout en assurant des mécanismes de dialogue et de partage des responsabilités.

En outre, une table ronde multipartite intitulée "Promouvoir l’accès au financement vert pour les entreprises agricoles pratiquant l’ESG" s’est tenue. Les intervenants et participants y ont échangé de manière approfondie, mettant en lumière plusieurs blocages majeurs, notamment l’écart entre les politiques et la pratique, les difficultés d’accès au capital pour les coopératives et les PME, etc.-VNA

#ESG #financement durable #crédit vert
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